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Komunální volby 2026 v Třinci vyhrálo Volte Třinec. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
  21:46

Třinec bude mít po letošních komunálních volbách méně zastupitelů než dosud. | foto: Jan Smekal, MF DNES

V komunálních volbách v Třinci zvítězilo uskupení Volte Třinec se ziskem 26,97 procenta hlasů. Na druhém místě s 22,35 procenta hlasů skončili NEZÁVISLÍ Třinec. Pětiprocentní volební hranici překonaly také ANO, Osobnosti pro Třinec, KDU-ČSL a SPOLEČNĚ PRO TŘINEC.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Třinci, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo sedm kandidujících uskupení, ovládlo uskupení Volte Třinec – Věcně a Otevřeně za Lepší Třinec, které získalo 26,97 procenta hlasů. Nad druhými NEZÁVISLÝMI Třinec si udrželo náskok více než čtyř procentních bodů.

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Třetí příčku obsadilo hnutí ANO se 16,42 procenta hlasů. Následují Osobnosti pro Třinec se 14,31 procenta, KDU-ČSL s 9,49 procenta a SPOLEČNĚ PRO TŘINEC se 7,05 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostala SPOLEČNÁ LEVICE PRO TŘINEC, která získala 3,40 procenta hlasů.

K volbám přišlo v Třinci 38,27 procenta oprávněných voličů. Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Třinci.

Výsledky komunálních voleb v Třinci 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
Volte Třinec – Věcně a Otevřeně za Lepší Třinec26,97 %68 3508
NEZÁVISLÍ Třinec22,35 %56 6426
ANO 201116,42 %41 5975
Osobnosti pro Třinec14,31 %36 2674
KDU-ČSL9,49 %24 0562
SPOLEČNĚ PRO TŘINEC7,05 %17 8562

Kdo bude vládnout v Třinci

Vítězné Volte Třinec získalo osm z celkových 27 mandátů, k samostatné většině mu tedy chybí šest křesel.

O tom, kdo město v začínajícím volebním období povede, rozhodnou také povolební jednání. K většině v zastupitelstvu bude nově stačit 14 křesel, protože počet zastupitelů se od minulých voleb snížil. Pokud by se tedy současný vítěz spojil s uskupením Nezávislí, na většinu by to stačilo.

Minulé komunální volby v Třinci
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
OSOBNOSTI PRO TŘINEC (STAN a nezávislí kandidáti)36,11 %13
ANO 201122,20 %8
NEZÁVISLÍ16,25 %5
KDU-ČSL8,37 %3
ČSSD a nezávislí kandidáti8,10 %2
SPOLEČNĚ PRO TŘINEC (ODS a TOP 09)7,44 %2
Česká pirátská strana1,52 %0

V uplynulém volebním období vedla Třinec primátorka Věra Palkovská z uskupení Osobnosti pro Třinec. Město řídila koalice Osobností pro Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec, která měla v tehdejším 33členném zastupitelstvu 18 hlasů.

Volební účast v komunálních volbách v Třinci v roce 2022 dosáhla 34,94 procenta. Letošní je tedy vyšší, konkrétně o 3,33 procentního bodu. To ale není jediné, co se od minulých voleb změnilo. Třinec bude mít jiný počet zastupitelů, což znamená, že váha každého hlasu bude vyšší.

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Proč bude v Třinci méně zastupitelů i členů rady?

Od minulých komunálních voleb se v Třinci změnil počet zastupitelů. Před čtyřmi lety jich obyvatelé volili 33, letos 27. O snížení počtu křesel rozhodlo městské zastupitelstvo. Důvodem je postupný úbytek obyvatel a snaha o úsporu veřejných peněz.

Podle údajů Českého statistického úřadu se počet obyvatel Třince mezi lety 2015 a 2024 snížil z 35 760 na 33 852. Jak už dříve pro iDNES.cz vysvětlil mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar, lidé se často stěhují z panelových domů do rodinných domů v okolních obcích. Do Třince pak nadále dojíždějí za prací, sportem nebo nákupy.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
379 fotografií

Změna se dotkne také městské rady. Zatímco dosud mohla mít až jedenáct členů, nově jich může být maximálně devět. Zákon o obcích umožňuje městům s 10 až 50 tisíci obyvateli stanovit počet zastupitelů v rozmezí 15 až 35, takže snížení na 27 je v souladu se zákonem.

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