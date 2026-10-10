Komunální volby 2026 v Opavě vyhrává hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu

Komunální volby v Opavě, kde se o 39 mandátů v zastupitelstvu uchází devět kandidujících uskupení, zatím s přehledem ovládá hnutí ANO, které po sečtení více než šedesáti procent hlasů získává 38,84 procenta hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem 9,32 procentního bodu OK Změna pro Opavu. Třetí příčku zatím obsazuje ODS + nezávislé osobnosti s 10,59 procenta, následovaná Zelenou pro Opavu s 5,86 procenta. Výsledky jsou průběžné a pořadí se může při dalším sčítání změnit.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|ANO 2011
|38,84 %
|120 250
|OK Změna pro Opavu
|29,52 %
|91 055
|ODS + nezávislé osobnosti
|10,59 %
|32 026
|Zelená pro Opavu
|5,86 %
|18 602
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Opavě.
Volební výsledky v Opavě
Pětiprocentní hranici zatím překračují čtyři uskupení – ANO 2011, OK Změna pro Opavu, ODS s nezávislými a Zelená pro Opavu. Naopak KDU-ČSL, VIZE PRO OPAVU, SPD s nezávislými, Občané městských částí Opavy a ŽIJEME OPAVOU! zatím zůstávají pod touto hranicí.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|34,99 %
|17
|Společně pro Opavu (ODS, TOP 09)
|15,23 %
|7
|SPD
|9,85 %
|5
|Občané městských částí Opavy
|6,59 %
|3
|Změna pro Opavu
|6,16 %
|3
|Zelená pro Opavu
|5,84 %
|2
|KDU-ČSL
|5,04 %
|2
Volební účast v Opavě v roce 2022 dosáhla 58,56 procenta. Letos zatím k volbám přišlo 40,01 procent obyvatel.
Volby 2026 OBRAZEM