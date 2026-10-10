Komunální volby 2026 v Havířově vyhrálo sdružení Havířov sobě. Vítězství je těsné

Komunální volby v Havířově, kde voliči rozhodovali o obsazení 35 křesel zastupitelů, ovládlo sdružení Havířov sobě. Po sečtení všech okrsků získalo od voličů přes 27 procent hlasů.
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Výsledky voleb: ANO míří k vítězství, ale radost chybí. V Ostravě i jinde výrazně ztratilo
Na druhém místě je s odstupem necelého procentního bodu hnutí ANO. Třetí příčku obsadila koalice Společně pro Havířov s téměř osmnácti procenty hlasů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Havířov sobě
|27,21 %
|189 443
|13
|ANO 2011
|26,39 %
|183 724
|13
|Společně pro Havířov
|18,12 %
|126 152
|8
|Hnutí pro Havířov
|10,14 %
|70 561
|4
|SPD
|6,95 %
|48 387
|3
|PRO Havířov
|5,07 %
|35 321
|2
Pětiprocentní hranici krom první trojice překročila další tři uskupení – Hnutí pro Havířov, SPD a PRO Havířov. Klauzuli nepřekonaly kandidátky Společně změňme Havířov a SOCDEM s nezávislými.
Havířov je s téměř 68 tisíci obyvateli po Ostravě druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje. Patří mezi 15 největších měst v Česku.
Volby 2026 OBRAZEM
Kdo povede Havířov?
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
Dosavadní koalici v zastupitelstvu se 35 členy tvořilo hnutí ANO, koalice SPOLU plus, Hnutí pro Havířov a SOCDEM. S celkovým počtem 28 zastupitelů mělo pohodlnou většinu.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|32,57 %
|15
|HAVÍŘOV SOBĚ
|14,87 %
|7
|SPOLU plus
|13,05 %
|6
|SPD
|12,82 %
|6
|Hnutí pro Havířov
|8,66 %
|4
|ČSSD a osobnosti
|6,54 %
|3
|KSČM
|5,73 %
|2
Volební účast v Havířově v roce 2022 dosáhla 58,56 procenta. Letos přišlo hlasovat 30,94 procent obyvatel.