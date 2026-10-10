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Komunální volby 2026 v Havířově vyhrálo sdružení Havířov sobě. Vítězství je těsné

Matouš Waller
  22:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vojtěch DočkalCreative Commons

V komunálních volbách v Havířově se ziskem 27 procent hlasů zvítězilo sdružení Havířov sobě. Na druhé místo voliči s více než 26 procenty hlasů vynesli hnutí ANO. Volební klauzuli překonala také koalice Společně pro Havířov či Hnutí pro Havířov, SPD a Pro Havířov. Volební účast se zastavila na necelých 31 procentech.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Havířově, kde voliči rozhodovali o obsazení 35 křesel zastupitelů, ovládlo sdružení Havířov sobě. Po sečtení všech okrsků získalo od voličů přes 27 procent hlasů.

Výsledky voleb: ANO míří k vítězství, ale radost chybí. V Ostravě i jinde výrazně ztratilo

Na druhém místě je s odstupem necelého procentního bodu hnutí ANO. Třetí příčku obsadila koalice Společně pro Havířov s téměř osmnácti procenty hlasů.

Výsledky komunálních voleb 2026 v Havířově
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
Havířov sobě27,21 %189 44313
ANO 201126,39 %183 72413
Společně pro Havířov18,12 %126 1528
Hnutí pro Havířov10,14 %70 5614
SPD6,95 %48 3873
PRO Havířov5,07 %35 3212

Pětiprocentní hranici krom první trojice překročila další tři uskupení – Hnutí pro Havířov, SPD a PRO Havířov. Klauzuli nepřekonaly kandidátky Společně změňme Havířov a SOCDEM s nezávislými.

Havířov je s téměř 68 tisíci obyvateli po Ostravě druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje. Patří mezi 15 největších měst v Česku.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Kdo povede Havířov?

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Dosavadní koalici v zastupitelstvu se 35 členy tvořilo hnutí ANO, koalice SPOLU plus, Hnutí pro Havířov a SOCDEM. S celkovým počtem 28 zastupitelů mělo pohodlnou většinu.

Výsledky komunálních voleb v Havířově v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201132,57 %15
HAVÍŘOV SOBĚ14,87 %7
SPOLU plus13,05 %6
SPD12,82 %6
Hnutí pro Havířov8,66 %4
ČSSD a osobnosti6,54 %3
KSČM5,73 %2

Volební účast v Havířově v roce 2022 dosáhla 58,56 procenta. Letos přišlo hlasovat 30,94 procent obyvatel.

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