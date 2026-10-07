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Babiš nám složení koalice nenařizuje, rozhodujeme sami, říká lídr ANO Vereš

Josef Gabzdyl
  16:55
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš....

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš. (7. října 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš....
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš....
Richard Vereš (ANO).
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL,...
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Kdysi byl nejmladším zvoleným zastupitelem v kraji, přičemž Richard Vereš stále patří k nejmladším starostům v zemi, navíc už s osmiletou zkušeností. Nyní ostravský předseda hnutí ANO hodlá přestoupit na ještě vyšší pozici, a to na primátora třetího největšího města Česka.

„Původně jsem měl ambici kandidovat do Evropského parlamentu, ale poté, co jsme po odchodu Tomáše Macury ztratili primátora, jsme řešili, koho na lídra magistrátní kandidátky. Hovořili jsme o našich starostech v obvodech, ale poté, co se pan Bednář z Jihu stal senátorem a tamtéž nyní kandiduje paní Baránková z Poruby, nakonec padla volba na mě,“ vysvětluje jednatřicetiletý politik spjatý se Slezskou Ostravou.

Dosud jste byl lídrem na obvodu. Je to na pozici jedničky celoměstské kandidátky rozdíl?
Hlavně je to mnohem větší zodpovědnost. Jste více sledovaní, musíte obsáhnout i více témat. Nešťastné je, že většina mediálních debat se koná v Praze, takže část kampaně se vede tam. A jen na iDNES.cz při superdebatě se omluvili za cestu do Prahy s tím, že nemohou celé studio přestěhovat k nám. Jinde to brali jako samozřejmost. Je to prostě psychicky i fyzicky dost náročné.

Richard Vereš

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš....

Narodil se 3. října 1995 v Ostravě.

Absolvoval Matiční gymnázium v Ostravě, následná studia na Právnické fakultě na Karlově univerzitě v Praze nedokončil kvůli zvolení starostou, magisterský titul v oboru veřejná správa později dodělal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pracoval na administraci veřejných zakázek a zabýval se správním právem v advokátní kanceláři Havel & Partners.

Do hnutí ANO vstoupil v roce 2013, o rok později se stal zastupitelem ve Slezské Ostravě, nejmladším v kraji.

Od roku 2018 je starostou Slezské Ostravy. Současně je i městským předsedou ANO a krajským zastupitelem.

Svobodný, bezdětný.

Navíc vy obhajujete po Tomáši Macurovi 34 procent hlasů a 21 zastupitelů, přičemž jste největším favoritem komunálních voleb. V Ostravě ANO nikdy neprohrálo...
Trochu mi připadá, že všichni berou naše vítězství jako samozřejmost, že je už hotovo a Vereš se stane primátorem. Ale nejprve je zapotřebí volební výsledek odmakat v kampani a pak následuje další, a to jednání o poskládání nějaké koalice. Takže si nemyslím, že máme něco jistého. Navíc do voleb mohou promluvit nové subjekty, například Motoristé nebo Kubovo Naše Česko.

Vy jste se na podzim 2022 stal krajským zastupitelem, na což jste zareagoval odstoupením z ostravského zastupitelstva. Za měsíc však vypukla na magistrátu krize zakončená Macurovým odvoláním, jenže vy jste se už nemohl stát součástí nového vedení Ostravy. Litoval jste odchodu z ostravského zastupitelstva a kandidoval byste už tehdy do vedení města?
K tomu už nemá cenu se nějak vracet. Prostě to nějak proběhlo a dopadlo, jak dopadlo. Asi bych do vedení města kandidoval. Možná to v danou chvíli bylo nevýhodné, ale já cítil jako závazek ve hnutí, že funkce kumulovat nechceme.

Kéž by to tak vnímali i další vaši kolegové v ANO. Dokonce k trojfunkci možná směřuje Lucie Baránková Vilamová. Je už starostkou obvodu Poruba a magistrátní náměstkyní, k tomu nyní kandiduje do Senátu...
Paní Baránková slíbila, že pokud by se stala senátorkou, tak jednu z dalších funkcí opustí.

Komunální volby v Moravskoslezském kraji

kandidáti v okresních městech

Vy jste na kandidátce obvodu Slezská Ostrava na čtvrtém místě. Je jasné, že jako primátor nepovedete i obvod, to by byl nesmysl, ale nechcete být ve vedení obvodu ani jako magistrátní náměstek?
Čtvrtým místem na obvodní kandidátce jasně deklaruji, že bych nebyl starostou obvodu ani v případě, že bych byl na magistrátu „jen“ náměstkem. Já prostě v kumulaci funkcí nevidím žádný přínos, naopak si myslím, že je pak člověk rozlítaný na dvou místech. Navíc tím jasně ukazujeme, že na Slezské Ostravě mám funkci starosty komu předat, tedy místostarostce a jedničce naší kandidátky Kateřině Krenželokové.

Volby 2026 v Ostravě: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Jak hodnotíte práci dosavadní magistrátní pětikoalice, kde jste měli zásadní postavení pěti radních z jedenácti?
Když už se na něčem koalice shodla, tak to nejspíše přetrvá několik období, protože to je dílo více stran a hnutí. Jistě, při tolika stranách se špatně určují jasné priority, každý si chce prosadit to své. To se třeba propsalo i do Městské nemocnice, kde se za tři a půl roku mnoho neudělalo a až teď se slavně připravil investiční záměr na urgentní příjem.

Co chcete vypíchnout z programu hnutí ANO pro Ostravu?
Například dostupnost bydlení, plánujeme zahájit výstavbu nejméně tisícovky bytů. Chtěli bychom v této souvislosti připravit i nová pravidla pro developery. Zejména chceme stavět komunitní bydlení pro seniory a startovací byty pro mladé. Také považujeme za prioritu zdravotnictví, a to nejen městskou nemocnici, kde by se konečně měl rozběhnout čas, ale také musíme řešit nedostatek lékařů, nedostupnost péče a dlouhou čekací dobu.

A co v souvislosti s bydlením tolik kritizované ubytovny?
Jistě chceme pokračovat v jejich rušení, ale musíme současně vyřešit, kam s těmi obyvateli, aby nekončili na ulici. Například na Jihu se nyní ulevilo lidem v okolí ubytovny Soiva. Tady bych chtěl ocenit příspěvek pana Babiše, který s námi na místě byl, napsal vietnamskému velvyslanci a přes vietnamského premiéra pomohl k tomu, že vietnamský majitel ubytovny zahájil s radnicí jednání o prodeji.

Sedm lídrů Ostravy – komunální volby 2026

Richard Vereš (ANO)
Jan Dohnal (SrdcOVA – ODS. KDU-ČSL a TOP 09)
Lukáš Semerák (Ostravak)
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu)
Rostislav Řeha (Piráti)
Peter Harvánek (SPD)
Matěj Gregor (Motoristé)
Vybráno a řazeno podle výsledků sněmovních voleb 2025 v Ostravě

Co doprava a dopravní stavby? Občas to při jízdách po Ostravě v posledních dvou letech vypadalo jako úniková hra...
Pro mě osobně to bylo selháním náměstka pro dopravu Rigera (Ostravak), ale já mu to nemám za zlé, protože k dopravě měl i investice, což jsou obrovské resorty, a tato kombinace není šťastná. Nějaké koordinační porady v omezené míře probíhaly, ale mám i informace od policie, že některá jejich varování, že souběh uzavírek někde může způsobit dopravní kolaps, nebyla vyslyšena. Navíc komunikace nefungovala ani uvnitř města, když se některá místa uzavřela pro auta a k tomu se ještě udělala výluka tramvají. Je mi líto, že musím takto kritizovat náměstky za hnutí Ostravak.

Buďte v klidu, lídr Ostravaka kritizoval vaše dva náměstky financí a majetku. Prý měli pohodové resorty, jaké by jistě šlo sdružit, což bylo důsledkem trvání na tom, aby hnutí ANO mělo pět radních...
Ale hnutí Ostravak žádalo v rámci vyjednávání dopravu, investice, zdravotnictví a původně i bezpečnost. A když jsme jim vyhověli, tak dva nejtěžší resorty dostal pan Riger. V příštím volebním období se to musí řešit jinak, samozřejmě i u případných našich náměstků.

Co s koncertní halou? Dostavět?
Musí se dostavět, to je jasné. Nechceme přeci mezinárodní ostudu, že jsme rozestavěli tak prestižní stavbu a pak vše zrušíme. To nejde.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

A jak se stavíte k projektu Nových Bazalů?
Také prestižní stavba, kterou si Baník a Ostrava zaslouží. Jen v čem se neshodneme, je financování. Deklaruji, že postavit stadion ano, ale pokud možno se soukromým investorem, tedy buď jako PPP projekt, nebo aby to investor zafinancoval sám. Když to jde v jiných městech, tak proč ne v Ostravě?

Kde letos máte hranici volebního úspěchu a neúspěchu?
Máme nyní 21 zastupitelů, což chceme navýšit. Základním cílem je obhájení vítězství a vrátit hnutí ANO primátora. Výsledek pod třicet procent by byl zklamáním.

16. září 2026

Rozstřel

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Už máte domluvené nebo dokonce nařízené, že pokud vám to vyjde, tak složíte ostravskou koalici na vládním půdorysu, tedy s SPD a Motoristy?
To určitě ne. Shodou okolností jsem se na to před časem ptal Andreje Babiše, co preferují, a on jasně řekl, že je na nás, jak se dohodneme. Ale jinak si takovou koalici dovedu představit, protože máme v Ostravě jak s SPD, tak s Motoristy dobré vztahy. Ale výborně komunikujeme i se Starosty pro Ostravu, kteří mají velké zkušenosti, jistě se umíme dohodnout i s Ostravakem, se kterými máme koalici na obvodu. V Ostravě se bavíme slušně, bez emocí, a hlavně se neurážíme.

Vůbec jste nezmínil Piráty a koalici srdcOVA, tedy bývalé SPOLU s ODS v čele. Ty vylučujete?
S Piráty jsme na úrovni města spolupracovali posledních osm let, ale nyní mají na kandidátce nová jména, tak jsou pro mě dost nečitelní. Myslím si, že to asi nebude první volba. A co se týče ODS, lidovců a TOP 09, je potřeba říci, že se jejich kandidáti proti nám výrazně vymezují, což považujeme za nešťastné. Hlavně musí chtít spolupracovat oni, což zatím tak nevnímám.

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