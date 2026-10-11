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Příští týden chci mít o koalici jasno, snad nás neobejdou, věří Vereš z vítězného ANO

Josef Gabzdyl
  16:56
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží definitivní výsledek komunálních voleb. (10. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richar Vereš ve volebním štábu.
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...
8 fotografií
Očekával lepší výsledek. Ale nakonec je ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš rád za jednoznačné vítězství a věří, že povolební vyjednávání rychle skončí potvrzením vůdčí role hnutí.

Výsledky voleb 2026

„První cíl, tedy vítězství, jsme splnili. A teď dohodnout životaschopnou koalici v čele s primátorem z hnutí ANO. Tato funkce se musí vrátit nejsilnějšímu uskupení,“ konstatoval Richard Vereš, který má k pozici osmého porevolučního primátora Ostravy nejblíže. Ale jistý si být nemůže.

V předvolebním rozhovoru jste označoval výsledek pod třicet procent za zklamání. No, stalo se, máte necelých sedmadvacet.
Ano, oslabili jsme, navíc jsme tak přišli o tři zastupitele. Chtěli jsme více, to nezastírám. Ale je vidět, že šlo o celostátní trend spjatý s naším vládním angažmá. Navíc jsme měli horší startovní pozici, protože nemáme primátora. A když si vezmete výsledky ANO třeba v Ústí nad Labem nebo v Brně, tak jsme dopadli dobře.

Překvapily vás nějaké výsledky magistrátních voleb?
Popravdě mě překvapila koalice srdcOVA, čekal jsem u nich méně než dosažených devatenáct procent hlasů. Jinak jsem nebyl ničím překvapen.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Ani tím, že v Ostravě vypadlo za zastupitelstva SPD?
Já to upřímně trochu čekal, protože si myslím, že trochu podcenili volební kampaň a také jim vzali hlasy Motoristé v čele se známým poslancem Matějem Gregorem.

Teď však začíná povolební vyjednávání...
A nebude jednoduché, protože možností je více. Můžeme vytvořit dvoukoalice se SrdcOVOU nebo se Starosty, navíc máme na výběr několik trojkoalic. Paleta možností je široká.

A už jste začali jednat?
Sestavili jsme vyjednávací tým, kde jsem já s kolegy Langrovou, Baránkovou a Holušou. Zítra budeme jednat se všemi čtyřmi subjekty v zastupitelstvu a pak se uvidí.

Máte preferovanou variantu koalice?
Určitě nejsem příznivcem širokých koalic, jako byla na magistrátu poslední roky, takže nechceme koalici se srdcOVOu tvořenou třemi subjekty a zároveň se Starosty. Spíše předpokládám trojkoalici s větším a menším partnerem, což mohou být Ostravak nebo Motoristé. Pochopitelně chceme vědět, o jaké resorty by měli zájem a kdo by se o ně staral.

ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté

O jaké oblasti na magistrátu má zájem ANO?
Jistě máme priority a chtěli bychom zdravotnictví, když chceme řešit městskou nemocnici. Dále investice, kde chceme napravit řadu nedostatků z poslední doby. Hodláme si nechat i oblast majetku a pobavit se o dopravě, sportu a IT oblasti.

Zmiňoval jste lídra Motoristů Matěje Gregora. Pokud by se měl stát součástí vedení magistrátu, jak by se vám líbilo jeho angažmá v Poslanecké sněmovně?
Tak nevím, jak to dopadne, ale kdyby se tak stalo, nebyl bych rád, aby kumuloval funkci poslance a nějakého uvolněného náměstka, protože to jednak nejde úplně skloubit a také jednání rady jsou v úterky a to jsou i poslanecké kluby. Nevím, jak by to stíhal.

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží definitivní výsledek komunálních voleb. (10. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží definitivní výsledek komunálních voleb. (10. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richar Vereš ve volebním štábu.
Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží definitivní výsledek komunálních voleb. (10. září 2026)
8 fotografií

Jenže existuje možnost, že se domluví ostatní bez vás coby vítězem. Ostatně v Havířově udělalo ANO totéž tamnímu vítěznému hnutí.
Ano, možné to je, ale věříme, že se tak nestane. Navíc jim třeba můžeme nabídnout účast v koalicích některých obvodů, kde máme silné zastoupení.

Dokdy chcete mít jasno?
Chtěl bych mít příští týden obrys koalice, ať se začneme bavit o programových záležitostech Ustavující zastupitelstvo by se mělo uskutečnit ve středu 4. listopadu.

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