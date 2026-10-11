„První cíl, tedy vítězství, jsme splnili. A teď dohodnout životaschopnou koalici v čele s primátorem z hnutí ANO. Tato funkce se musí vrátit nejsilnějšímu uskupení,“ konstatoval Richard Vereš, který má k pozici osmého porevolučního primátora Ostravy nejblíže. Ale jistý si být nemůže.
V předvolebním rozhovoru jste označoval výsledek pod třicet procent za zklamání. No, stalo se, máte necelých sedmadvacet.
Ano, oslabili jsme, navíc jsme tak přišli o tři zastupitele. Chtěli jsme více, to nezastírám. Ale je vidět, že šlo o celostátní trend spjatý s naším vládním angažmá. Navíc jsme měli horší startovní pozici, protože nemáme primátora. A když si vezmete výsledky ANO třeba v Ústí nad Labem nebo v Brně, tak jsme dopadli dobře.
Překvapily vás nějaké výsledky magistrátních voleb?
Popravdě mě překvapila koalice srdcOVA, čekal jsem u nich méně než dosažených devatenáct procent hlasů. Jinak jsem nebyl ničím překvapen.
Volby 2026 OBRAZEM
Ani tím, že v Ostravě vypadlo za zastupitelstva SPD?
Já to upřímně trochu čekal, protože si myslím, že trochu podcenili volební kampaň a také jim vzali hlasy Motoristé v čele se známým poslancem Matějem Gregorem.
Teď však začíná povolební vyjednávání...
A nebude jednoduché, protože možností je více. Můžeme vytvořit dvoukoalice se SrdcOVOU nebo se Starosty, navíc máme na výběr několik trojkoalic. Paleta možností je široká.
A už jste začali jednat?
Sestavili jsme vyjednávací tým, kde jsem já s kolegy Langrovou, Baránkovou a Holušou. Zítra budeme jednat se všemi čtyřmi subjekty v zastupitelstvu a pak se uvidí.
Máte preferovanou variantu koalice?
Určitě nejsem příznivcem širokých koalic, jako byla na magistrátu poslední roky, takže nechceme koalici se srdcOVOu tvořenou třemi subjekty a zároveň se Starosty. Spíše předpokládám trojkoalici s větším a menším partnerem, což mohou být Ostravak nebo Motoristé. Pochopitelně chceme vědět, o jaké resorty by měli zájem a kdo by se o ně staral.
|
ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté
O jaké oblasti na magistrátu má zájem ANO?
Jistě máme priority a chtěli bychom zdravotnictví, když chceme řešit městskou nemocnici. Dále investice, kde chceme napravit řadu nedostatků z poslední doby. Hodláme si nechat i oblast majetku a pobavit se o dopravě, sportu a IT oblasti.
Zmiňoval jste lídra Motoristů Matěje Gregora. Pokud by se měl stát součástí vedení magistrátu, jak by se vám líbilo jeho angažmá v Poslanecké sněmovně?
Tak nevím, jak to dopadne, ale kdyby se tak stalo, nebyl bych rád, aby kumuloval funkci poslance a nějakého uvolněného náměstka, protože to jednak nejde úplně skloubit a také jednání rady jsou v úterky a to jsou i poslanecké kluby. Nevím, jak by to stíhal.
Jenže existuje možnost, že se domluví ostatní bez vás coby vítězem. Ostatně v Havířově udělalo ANO totéž tamnímu vítěznému hnutí.
Ano, možné to je, ale věříme, že se tak nestane. Navíc jim třeba můžeme nabídnout účast v koalicích některých obvodů, kde máme silné zastoupení.
Dokdy chcete mít jasno?
Chtěl bych mít příští týden obrys koalice, ať se začneme bavit o programových záležitostech Ustavující zastupitelstvo by se mělo uskutečnit ve středu 4. listopadu.