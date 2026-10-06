S Katovicemi snáze přilákáme velké investory, říká lídr srdcOVA Jan Dohnal

Když se Tomáš Macura (ANO) po minulých komunálních volbách v roce 2022 stal potřetí primátorem, nikdo netušil, jaké se po pěti měsících odehraje v Ostravě politické zemětřesení. Zastupitelé Macuru odvolali a z následného politického vyjednávání vzešel pro leckoho překvapivě jako primátor Jan Dohnal (ODS). A lídrem seskupení srdcOVA – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je opět.
„Hned mě tehdy napadlo, že má Macura problém. Jen jsem si myslel, že ho jeho lidé v Ostravě podrží, ale někteří hodlali pokračovat v kariéře v ANO. No a pak už to bylo jen o politickém vyjednávání,“ vzpomněl Jan Dohnal na politicky žhavé jaro 2023.
Užil jste si tři a půl roku v čele třetího největšího města?
Určitě to byla velmi zajímavá životní zkušenost, která, jak věřím, bude pokračovat. I když si myslím, že v něčem jsme mohli postupovat rychleji, jsem přesvědčený, že se toto volební období povedlo.
Jan Dohnal
Překvapilo vás něco v roli primátora?
Sice jsem nebyl úplně nezkušený politik, ale i já jsem si záhy po nástupu do této funkce uvědomil, jak propastný rozdíl je mezi náměstkem primátora a primátorem. V tom třeba musím obdivovat právě Macuru, který totéž absolvoval bez zkušeností v politice. Jako náměstek jsem si do jisté míry určoval svou agendu a organizoval si čas, kdežto jako primátor toho musíte vstřebat mnoho plus máte tolik oficialit, že nad svým vlastním časem ztratíte kontrolu.
Po Macurově odchodu se ke koalici připojili Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak, takže vznikla pětikoalice se sedmi stranami, když rozdělím vaši koalici SPOLU. Nebylo to na škodu rychlosti rozhodování?
Osobně si myslím, že tak široká koalice nebyla špatným modelem. Má výhodu v tom, že když už se na nějakém projektu dohodnete, tak má mnohem větší šanci přežít, i když se po dalších volbách koalice nějak obmění. Je v něm angažovaných více stran a hnutí.
Nicméně například o dopravě, konkrétně o koordinaci oprav, lidé nemluví příliš hezky...
Bohužel náměstek Riger (Ostravak) dostal k dopravě i investice, což jsou k jeho smůle asi dvě nejtěžší agendy. Na to si musíme dát v příštím volebním období pozor a dopravě se více věnovat. Prostě aby doprava měla náměstka, který se jí bude věnovat plnohodnotně. Já se dopravě věnoval jako předchozí náměstek, znal realitu a potvrdilo se, že takový souběh je velmi náročný.
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V rozhovoru po zvolení primátorem jste vyjadřoval naději, že náměstci Lucie Baránková Vilamová (ANO) a Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) si vyřeší coby starostové obvodů Poruba a Radvanic s Bartovicemi souběhy funkcí. Leč, nestalo se.
To je pravda a konečný výsledek mě nepotěšil. Souběh funkcí neprospívá žádnému z nich a zvláště to nechápu u paní Baránkové ve velké Porubě. Radvanice jsou přeci jen mnohem méně lidnatější obvod a souběh tam za mne není problematický. Poruba si však jistě starostu na plný úvazek zaslouží.
Navíc nově chce být paní Baránková i senátorkou...
Tak to nechápu vůbec a věřím, že nyní si už vybere. Agendy na velkých obvodech je hodně a u náměstkyně pro strategický rozvoj a kulturu také moc, takže by se politik měl věnovat jen jednomu.
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Na co jste po třech a půl letech ve funkci primátora pyšný?
Tak rozhodně na to, jak se městu podařilo v roce 2024 zvládnout povodně a postupně odstranit škody, když jsme vyjednali masivní podporu od státu. No a pak jsem pyšný i na projekt Nové Bazaly. Bylo to téma, které dlouho viselo ve vzduchu a politici kolem něj chodili po špičkách, ale my jsme už před podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci.
A co se naopak nepovedlo?
Určitě mě mrzí, že se nepodařilo racionalizovat některé rozhodovací a úřední procesy na magistrátu, a to i vůči obvodům. V Ostravě je to zbytečně složité i drahé a bude se tím muset zabývat každá další generace ve vedení města. A pak také, a to si trochu rýpnu do Pirátů, kteří to měli na starosti, mi vadí, že se nepodařilo dotáhnout městskou kartu Ostravana a aplikaci pro občany, kde by na jednom místě mohli zaplatit parkování, popelnici nebo si koupit odisku. Už dva roky měla být v provozu. Tak snad příští rok.
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Richard Vereš (ANO)
Vyhnuly se vám politické skandály, ale s jednou výjimkou. Nákup luxusního vozu Audi A8 Long za necelé tři miliony korun s ledničkou na šampaňské...
Ale to nebyl žádný skandál, to jen média reagovala na vtipnou glosu Macury. Vůz jsem nekoupil já, ale rada města, nikoliv pro mě, ale pro celé vedení města, já mám k dispozici služební Škodu Superb. Audi A8 je ve vedení města od roku 2006, tehdy v přepočtu stálo ještě více. A jen se ty vozy obměňují, navíc nic jako lednička na šampaňské ve výbavě vozu neexistuje.
Jak dál s koncertní halou?
Musí se dostavět. Byl jsem vždy podporovatelem tohoto projektu, protože kromě oprav chodníků, parků a školek, což jsou běžné provozní věci, musí mít takové město jako Ostrava i projekty s přesahem, jež ho posouvají dopředu. Je to technologicky náročná stavba, ojedinělá v tuzemsku, která je navíc přístavbou a vestavbou památkově chráněného Domu kultury, což vše ještě komplikuje. Ale dostaví se.
Ať to stojí, co to stojí?
To je hodně nadnesené. Určitě to není levná investice, ale Ostrava je město s velkým rozpočtem a rozpočtové určení daní nás určitým způsobem zvýhodňuje právě proto, abychom mohli nabízet takové služby, jaké jiná města v okolí ne. Koncertní hala bude mít velkou spádovou oblast a Ostrava musí být metropolitním městem.
Nemáte obavy, že se Ostrava stane dějištěm turnajů malých sportů? Místo hokeje curling, místo volejbalu střelba.
Tak bych to jistě neřekl. Máme tady Zlatou tretru a třeba špičkový beach volejbal v Dolních Vítkovicích. Navíc až budou Nové Bazaly, tak můžeme hostit zápasy reprezentace nebo nějaké turnaje. Plus s atletickým svazem jednáme, že by se Ostrava stala centrem české atletiky, což je globální a prestižní sport. Kdybychom chtěli udržet mistrovství v hokeji, museli bychom vystavět podobnou multifunkční halu jako v Brně, což s vidinou konání šampionátu jednou za dvacet až třicet let při prostřídání měst nedává v Ostravě provozně smysl. Navíc nevím, jak by do toho zapadla naše dnešní Mustang Arena.
A co s Městskou nemocnicí? Její rozvoj se takřka zastavil.
Tak nyní je opravdu spíše v režimu údržby než nějakých masivních investic. Je tam komplikovaná situace, ale otevřely se zajímavé úvahy, že by Městská nemocnice mohla být fakultní, ať už samostatně, nebo by se sloučila s porubskou fakultkou. Bohužel to ztroskotalo na politické nedohodě v Ostravě. Určitě nemocnici nechceme privatizovat. Aktuálně se chystá například výstavba nového urgentního příjmu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Kandidovali jste kdysi jako ODS, minule coby SPOLU a najednou jste srdcOVA. Neriskujete, že voliči nerozklíčují, že jde o ODS, lidovce a TOP 09, a způsobíte podobný zmatek jako komunisté (dvě kandidátky: Stačilo a Ostravská levice – pozn. red.)?
Komunisty jsem vskutku nepochopil. My tak vyjadřujeme náš vztah k městu, navíc hned za srdcOVA máme názvy stran. Řešili jsme to, když projekt SPOLU skončil. Myslím, že to vliv na volby mít nebude.
Co chcete ze svého programu vypíchnout?
Jako velké téma vidím ekonomickou spolupráci s Katovicemi. Když lákáme velké investory, tak se ptají na dvě věci. Na dopravní infrastrukturu, kterou máme výbornou, vždyť nabízíme dálnici, železnici i letiště. Ale pokud se ptají na velikost pracovního trhu, tak i v Ostravě narážíme na nedostatek některých pracovních profesí. Navíc zatímco v našem regionu převládá automotive průmysl, tak u Katovic spíše elektronika. Je to slibný projekt, společně snáze přilákáme velké investory. Pokud chceme uskutečnit městské projekty, potřebujeme, aby město ekonomicky rostlo. A to bez byznysu nepůjde.
V minulých volbách jste získali přes čtrnáct procent a devět mandátů. Kam směřujete letos?
Chceme vyhrát a mít co nejlepší postavení při vyjednávání o koalici. Věříme, že povýšíme na výsledek začínající dvojkou.
Vy si opravdu myslíte, že můžete v Ostravě přeskočit ANO?
Proč ne? Už jsme v minulosti překonali tehdy dominantní ČSSD. Navíc si vzpomeňte na prezidentské volby. V Ostravě měl Petr Pavel velmi silný výsledek a moc nescházelo, aby Andreje Babiše porazil.
Nemáte obavy, že ANO složí městskou koalici na vládním půdorysu, tedy s SPD a Motoristy?
Možné je všechno, byť se lídr ANO zapřísahá, že nemá nic nařízeno.
Co by byl volební neúspěch?
Jednoznačně kdybychom se už nemohli podílet na vedení města. Volby jsou jen prvním dějstvím.
DOTAZNÍK
Nejoblíbenější místa v Ostravě
Určitě nábřeží u Ostravice, které se proměnilo a je moc fajn, jak se tam lidé procházejí. A pak také mé oblíbené Poodří, kde se toulám se psem.
Oblíbené osobnosti Ostravy
Politicky určitě někdejší primátor byl starosta Jan Prokeš. Byl to vizionář a z mnoha menších obcí vytvořil velkou Ostravu. A protože je mi blízký sport, tak určitě Ivan Lendl. Obrovská ikona a vzor pro mladé. Setkal jsem se s ním osobně a byl to opravdu zážitek.
Místo, kterým se Ostrava nemůže chlubit
Tak určitě potřebuje ještě nakopnout zadní Přívoz. A obrovský potenciál, který ještě Ostrava dostatečně nevyužívá, jsou historické Vítkovice v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, tam by to také zasloužilo více pozornosti.