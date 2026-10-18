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Ostrava je rozhodnutá. Třetí největší město povedou ANO a Starostové s Ostravakem

Josef Gabzdyl
Žaneta Motlová
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  12:12
Lukáš Semerák, Richar Vereš a Aleš Boháč na mimořádné tiskové konferenci (18....

Lukáš Semerák, Richar Vereš a Aleš Boháč na mimořádné tiskové konferenci (18. října 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč za Starosty...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš a Aleš Boháč (na snímku) za...
7 fotografií
Povolební vyjednávání v Ostravě skončilo. Vítězné hnutí ANO a už dříve dohodnutý partner Starostové pro Ostravu se dohodli na trojkoalici s hnutím Ostravak. V opozici zůstali zastupitelé Motoristů a sdružení srdcOVA, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Primátorem bude Richard Vereš (ANO).

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Hnutí ANO jako koaličního partnera preferovalo Motoristy a odkazovalo při tom na vládu. Starostové zase upřednostňovali hnutí Ostravak kvůli dosavadní magistrátní spolupráci.

Finální koaliční dohodu s Ostravakem zástupci ANO a Starostů Richard Vereš a Aleš Boháč oznámili v neděli v poledne na mimořádné tiskové konferenci. Té se účastnil i lídr Ostravaku Lukáš Semerák.

„Rozhodlo to, že hnutí Ostravak mělo přiměřené požadavky. Kdežto Motoristé přemrštěné,“ zdůvodnil rozhodnutí lídr ANO a budoucí primátor Ostravy Vereš.

Koalice v Ostravě: ANO se dohodlo se Starosty a hledají třetího, primátorem má být Vereš

Dohromady mají 37 mandátů z celkových 55. V radě zasedne pět zástupců hnutí ANO, čtyři zástupci Starostů pro Ostravu a 2 členové Ostravaku. O personálním obsazení a resortech se bude jednat v příštím týdnu.

Po volbách bylo možných několik variant. Lídr hutí ANO Richard Vereš nechtěl příliš širokou koalici, přičemž poukazoval na rozpolcenost dosavadní magistrátní pětikoalice.

Lukáš Semerák, Richar Vereš a Aleš Boháč na mimořádné tiskové konferenci (18. října 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
7 fotografií

Možná byla i koalice bez vítězného ANO v podobě srcOVA, Starostové a hnutí Ostravak.

Volby v Ostravě

Vítězem voleb v Ostravě bylo hnutí ANO, získalo 33 procent hlasů a 18 zastupitelských mandátů.

Na druhou příčku dosáhlo sdružení srdcOVA, složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Dosáhlo výsledku 24 procent a 13 mandátů.

Třetí jsou Starostové pro Ostravu, jimž voliči přisoudili 22 procent a 12 mandátů.

Do zastupitelstva krajské metropole se dostali také Motoristé sobě s 9 procenty a 5 mandáty a hnutí Ostravak se 13 procenty a 7 mandáty.

Ostravské zastupitelstvo má 55 míst, většinu tvoří 28 mandátů.

Jenže nakonec si ANO vybralo Starosty a svůj krok mimo jiné jejich lídři zdůvodnili tím, že dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS chtěl udělat koalice bez nich.

„Navrhoval nám naši dvoukoalici, ale současně se snažil dojednat seskupení bez nás. To na nás nepůsobilo důvěryhodně,“ vysvětlil Vereš a Boháč mu přizvukoval. „A původně to srdcOVa chtěla domluvit jen s ANO bez nás.“

Dohnal to odmítl a je přesvědčen, že spolupráce ANO se Starosty bylo domluvená už před volbami. „A když jsem vypustil pokusný balonek v podobě možné koalice jen nás s ANO, tak se mi to záhy potvrdilo,“ poukazoval.

Koalice Starostů s ANO byla kritizovaná jak šéfem STAN Vítem Rakušanem, tak předsedou ODS Martinem Kupkou. „Nejsem z toho šťastný, ale pohled z Prahy může být jiný, než jak to vypadá v regionu,“ poznamenal předseda STAN Vít Rakušan.

ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté

Osmým porevolučním primátorem Ostravy se má stát právě Richard Vereš z ANO, městské šéf hnutí a dosavadní starosta Slezské Ostravy Ve svých 31 letech byl byl v Ostravě nejmladším primátorem nejméně od roku 1861, kde se ve městě začali volit starostové a poté primátoři.

V rámci České republiky byl od roku 1990 mladším jen třicetiletý Tomáš Hanzel (ČSSD) v roce 2006 v Karviné.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Pro hnutí ANO tak jde o jednu z posledních uhájených bašt v regionu, což se podařilo také například v Havířově, byť tam ANO volby nevyhrálo. V Opavě ANO sice zvítězilo, ale magistrátní koalici stále nemá jistou. V Novém Jičíně už má ANO takřka jistou opozici, naopak v Krnově má hnutí nově starostku, přestože volby stejně jako v Havířově nevyhrálo.

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