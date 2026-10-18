Ostrava je rozhodnutá. Třetí největší město povedou ANO a Starostové s Ostravakem

Hnutí ANO jako koaličního partnera preferovalo Motoristy a odkazovalo při tom na vládu. Starostové zase upřednostňovali hnutí Ostravak kvůli dosavadní magistrátní spolupráci.
Finální koaliční dohodu s Ostravakem zástupci ANO a Starostů Richard Vereš a Aleš Boháč oznámili v neděli v poledne na mimořádné tiskové konferenci. Té se účastnil i lídr Ostravaku Lukáš Semerák.
„Rozhodlo to, že hnutí Ostravak mělo přiměřené požadavky. Kdežto Motoristé přemrštěné,“ zdůvodnil rozhodnutí lídr ANO a budoucí primátor Ostravy Vereš.
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Dohromady mají 37 mandátů z celkových 55. V radě zasedne pět zástupců hnutí ANO, čtyři zástupci Starostů pro Ostravu a 2 členové Ostravaku. O personálním obsazení a resortech se bude jednat v příštím týdnu.
Po volbách bylo možných několik variant. Lídr hutí ANO Richard Vereš nechtěl příliš širokou koalici, přičemž poukazoval na rozpolcenost dosavadní magistrátní pětikoalice.
Možná byla i koalice bez vítězného ANO v podobě srcOVA, Starostové a hnutí Ostravak.
Volby v Ostravě
Vítězem voleb v Ostravě bylo hnutí ANO, získalo 33 procent hlasů a 18 zastupitelských mandátů.
Na druhou příčku dosáhlo sdružení srdcOVA, složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Dosáhlo výsledku 24 procent a 13 mandátů.
Třetí jsou Starostové pro Ostravu, jimž voliči přisoudili 22 procent a 12 mandátů.
Do zastupitelstva krajské metropole se dostali také Motoristé sobě s 9 procenty a 5 mandáty a hnutí Ostravak se 13 procenty a 7 mandáty.
Ostravské zastupitelstvo má 55 míst, většinu tvoří 28 mandátů.
Jenže nakonec si ANO vybralo Starosty a svůj krok mimo jiné jejich lídři zdůvodnili tím, že dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS chtěl udělat koalice bez nich.
„Navrhoval nám naši dvoukoalici, ale současně se snažil dojednat seskupení bez nás. To na nás nepůsobilo důvěryhodně,“ vysvětlil Vereš a Boháč mu přizvukoval. „A původně to srdcOVa chtěla domluvit jen s ANO bez nás.“
Dohnal to odmítl a je přesvědčen, že spolupráce ANO se Starosty bylo domluvená už před volbami. „A když jsem vypustil pokusný balonek v podobě možné koalice jen nás s ANO, tak se mi to záhy potvrdilo,“ poukazoval.
Koalice Starostů s ANO byla kritizovaná jak šéfem STAN Vítem Rakušanem, tak předsedou ODS Martinem Kupkou. „Nejsem z toho šťastný, ale pohled z Prahy může být jiný, než jak to vypadá v regionu,“ poznamenal předseda STAN Vít Rakušan.
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Osmým porevolučním primátorem Ostravy se má stát právě Richard Vereš z ANO, městské šéf hnutí a dosavadní starosta Slezské Ostravy Ve svých 31 letech byl byl v Ostravě nejmladším primátorem nejméně od roku 1861, kde se ve městě začali volit starostové a poté primátoři.
V rámci České republiky byl od roku 1990 mladším jen třicetiletý Tomáš Hanzel (ČSSD) v roce 2006 v Karviné.
Volby 2026 OBRAZEM
Pro hnutí ANO tak jde o jednu z posledních uhájených bašt v regionu, což se podařilo také například v Havířově, byť tam ANO volby nevyhrálo. V Opavě ANO sice zvítězilo, ale magistrátní koalici stále nemá jistou. V Novém Jičíně už má ANO takřka jistou opozici, naopak v Krnově má hnutí nově starostku, přestože volby stejně jako v Havířově nevyhrálo.