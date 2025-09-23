Kandidujete, ne poprvé, za Stačilo!, jak to bude do budoucna? KSČM ve volbách jako takových končí?
Neřekla bych, že KSČM ve volbách končí. Myslím, že vůbec nekončí, jen jsme voličům slíbili, že nenecháme propadnout milion hlasů. A věděli jsme, že bychom v tomto neměli takovou jistotu, kdybychom kandidovali sami.
Sami byste nekandidovali?
Měli jsme i tuto variantu. Ale už jsme v rámci koalice Stačilo! kandidovali v krajích i v evropských volbách. Přišlo mi to jako úplně logický postup.
Vašim spolustraníkům to nevadilo?
Myslím, že to strana přijala v klidu, protože si uvědomovala, že než abychom si tady zase vybíjeli hlasy mezi sebou, tak je logičtější se nějakým způsobem vzdát části identity, poslaneckého klubu i peněz.
Ústavní soud je suverén, ale nemyslím si, že by měl rozhodovat volby, říká Konečná
Vy jste řekla, že jste byli se Stačilo! v koalici, což vám nyní někteří vytýkají. Nemáte strach, že byste mohli narazit?
Nemyslím. Protože pak bychom museli zrušit volby za posledních nevím, snad dvanáct let. My neděláme nic jiného, než co tady dělala TOPka s ODS, co dělalo ANO v roce 2013, co dělají letos Starostové, kde třeba v Libereckém kraji v podstatě nemají jednoho jediného svého zástupce na kandidátce.
Napřed platy, potom dividendy...
Hovořila jste i o tom, že chcete získat víc peněz od nadnárodních potravinářských řetězců.
Chci zakázat optimalizace a vyvádění prostředků. Ať nejdřív zvýší platy našim lidem, a až pak ať vyplácejí dividendy.
Existují různé dohody mezi státy o dvojím zdanění, nemůžete po někom jít jen proto, že je ze zahraničí.
Využívají jen toho, že jsou to veřejně obchodovatelné společnosti, které svůj zisk odvádějí matce. Ta ho „zpracuje“ a nezaplatí ani korunu daně.
Optimalizovat ale mohou i české firmy, nejen ty zahraniční.
Česká firma většinou nemá matku v Německu, kam by peníze poslala...
...Dost často ji má v Nizozemsku, nebo třeba na Kypru...
Jestli český podnikatel dělá daňové úniky, nebo má sídlo v daňovém ráji, bude platit i on. Ale myslím si, že většina solidních českých podnikatelů to fakt nedělá.
Jak toho chcete docílit?
Zákonem.
Ten zákon bude říkat co?
Finanční správa se musí víc zaměřit na nadnárodní korporace. Chceme posílit jednotku, která se bude věnovat odlivům zisků.
Ale to přece může dělat už teď.
To by jim (finanční správě, pozn. red.) někdo musel dát zadání. Chceme prověřit i výjimky u daně z příjmů právnických osob. Chceme zavést bankovní sektorovou daň ve výši 0,5 procenta z aktiv bank a zdanit mimořádné zisky vybraných odvětví, hlavně zbrojařů a energetických firem.
To vše může dost odrazovat investory.
To se nikdy nestalo, to je jen mediální strašák. Chceme, aby si část peněz odvedli, ale část nechali tady.
Kolik z toho by jim podle vás mělo zůstat?
Právě o tom chceme vést debatu, kterou tady 35 let nikdo nevedl. Každý rok odteče bilion do zahraničí, my tleskáme a zvyšujeme daně.
Malé jaderné reaktory
Mluvila jste o energetické soběstačnosti. Těžba uhlí v Moravskoslezském kraji končí v únoru. To už je asi nevratný proces. Hnědé uhlí je na tom podobně. Jak chcete tu soběstačnost zajistit?
Musíme vsadit na jádro. Vidím velkou budoucnost v malých jaderných reaktorech.
Ty ale zatím neexistují.
Ještě nejsou, ale rok 2030–2031 je reálný. Myslím, že výstavba pak bude kratší. Podporujeme i dostavbu Dukovan a případně Temelína, pak se rozjedou ty malé reaktory. Musíme se bavit i o paroplynových elektrárnách.
Nicméně ale také plyn bude patřit mezi paliva zatížené poplatky.
Plyn měl být přechodová technologie. Teď je jasné, že přechod bude muset být delší, než jsme mysleli. Neobejdeme se jen s větrníky, nebo se soláry. Budeme muset mít mix. Jádro, plyn a ještě i uhlí. Obnovitelné zdroje podporuji, ale zrušila bych na ně dotace.
Zástupci OKD říkají, že pokračování těžby by bylo extrémně ztrátové. Chcete ještě zvrátit konec těžby černého uhlí?
Obávám se, že to bude velmi těžké. Ale kraj by si za zavření dolů měl říct o to, co potřebuje. Například o 400kV přípojku. Potřebujeme dostavět obchvaty měst a podobně. A chtěla bych, aby kraj lákal průmysl s vysokou přidanou hodnotou a spolupracoval víc třeba s univerzitami.
To vše se přece děje, plánuje. Obchvaty se staví.
Plánuje, ale pomalu.
Velkým tématem současnosti je Ukrajina, pomoc Ukrajině, peníze i zbraně. Vy jste proti. Myslíte, že v tomhle máte šanci prosadit svůj program?
Bude záležet, kdo bude ve vládě a jestli to budou dál váleční štváči, nebo někdo, kdo nepovažuje diplomacii za sprosté slovo.
Řekla jste dokonce, že nemáme žádné diplomatické přátele.
Nemáme.
Poláci, Němci, to nejsou naši diplomatičtí přátelé?
Bavíme se se všemi, ale jezdíme už prakticky jen na Ukrajinu a tam s kufry peněz, aby nás vůbec brali vážně.
Těch cest je určitě víc. A obnova Ukrajiny může být i velká příležitost pro český průmysl.
Jasně, ale tuhle příležitost chtějí i Němci, Francouzi a další. Já bych si přála, aby už žádná obnova nebyla potřeba, aby válka skončila. Ale zpátky k zahraniční politice. To, co tahle vláda dokázala je, že prezident označil Trumpa za hrozbu.
Vláda přece prezidenta neřídí.
Vláda konzultuje svou zahraniční politiku s prezidentem.
Ale co řekne prezident, to není odpovědnost vlády.
Za zahraniční politiku je zodpovědná vláda. A po tom, co jsme si znepřátelili Slovensko, Maďarsko, s Poláky jsme se nebavili, než tam zvolili ‚správného prezidenta‘…
...nový polský prezident přece zastává podobnou linii jako jeho předchůdce.
Dobře, ale vláda dělá politiku, která nás hádá s okolními státy a v Bruselu nám to dávají sežrat. Celá naše zahraniční politika se smrskla na to, že tleskáme genocidě v Gaze, tváříme se, že to nevidíme, a hlasujeme v OSN stejně jako čtyři nejhorší státy světa.
Ne vždy jde být s každým zadobře.
Když váš přítel zabije svou ženu, tak mu budete tleskat a tvářit se, že se to nestalo?