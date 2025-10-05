Karvinsko je baštou ANO. Získalo zde přes 50 procent hlasů

Autor:
  16:40
Karvinsko se ukázalo jako bašta hnutí ANO. Dostalo tu více než polovinu ze všech odevzdaných hlasů. V samotné Karviné sahalo dokonce po 60 procentech. Volební účast v okrese byla ale proti zbytku republiky slabší.
Lázně Darkov v Karviné

Lázně Darkov v Karviné | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

ANO na Karvinsku získalo 51,78 procent odevzdaných hlasů. Koalice SPOLU skončila na druhém místě s propastným rozdílem, když oslovila 13,22 procenta voličů. Třetí se umístilo SPD se ziskem 8,63 procenta.

Narozdíl od zbytku republiky zde voliče oslovovalo i hnutí Stačilo!, které v okrese jen o dvanáct hlasů prohrálo souboj o čtvrté místo se Starosty. Následovali Motoristé se ziskem 5,84 procenta a Piráti s 5,73 procenty.

Výsledky voleb 2025 v okrese Karviná
Volební stranaProcentaPočet hlasů
ANO51,7861 614
SPOLU13,2215 734
SPD8,6310 269
STAN5,957 086
Stačilo!5,947 074
Motoristé5,846 949
Piráti5,736 822

Jak se volilo v Karviné

V Karviné nechybělo mnoho a hnutí ANO by zde vyhrálo se ziskem 60 procent hlasů. Celkově nasbíralo šestkrát více hlasů než druhá koalice SPOLU. Třetí místo obsadilo SPD před Stačilo!. Z dalších stran přes pět procent získali už jenom Starostové. K volbám ve městě přišlo 57,9 procent voličů.

Výsledky voleb 2025 v Karviné
Volební stranaProcentaPočet hlasů
ANO59,4813 698
SPOLU92 073
SPD8,111 868
Stačilo!6,041 391
STAN5,381 239
Motoristé4,811 109
Piráti4,551049

Jak se volilo v Havířově

Hnutí ANO může být s výsledky voleb ve městě nadmíru spokojené. Získalo zde 16 726 hlasů, což představuje 50,16 procent všech odevzdaných. Druhá koalice SPOLU oslovila jen 4 618, tedy 13,84 procenta, voličů, kteří přišli k volbám. Třetí hnutí SPD oslovilo necelé tři tisíce voličů. Čtvrtí Piráti získali 2 077 hlasů, což představovalo 6,14 procenta. Jen 29 hlasů je přitom dělilo od pátých Starostů a 59 od šestých Motoristů. Pokud by se volilo jenom v Havířově, dostalo by se do Sněmovny i hnutí Stačilo!, které zde oslovilo necelých šest procent voličů. Volební účast dosáhla na 60,4 procenta.

Výsledky voleb 2025 v Havířově
Volební stranaProcentaPočet hlasů
ANO50,1616 726
SPOLU13,844 618
SPD8,842 949
Piráti6,222 077
STAN6,142 048
Motoristé6,052 018
Stačilo5,731 913
Vstoupit do diskuse

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Nejčtenější

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

Karvinsko je baštou ANO. Získalo zde přes 50 procent hlasů

Karvinsko se ukázalo jako bašta hnutí ANO. Dostalo tu více než polovinu ze všech odevzdaných hlasů. V samotné Karviné sahalo dokonce po 60 procentech. Volební účast v okrese byla ale proti zbytku...

5. října 2025  16:40

ONLINE: Hradec vede nad Libercem. Sparta vlétla na Kladno, lídr hraje s Olomoucí

Sledujeme online

Ne sedm, ale nakonec šest zápasů nabízí 12. kolo hokejové extraligy kvůli marodce v Mladé Boleslavi. Středočeši měli vyrazit na led druhé Plzně, která tak nemůže prohánět vedoucí České Budějovice....

5. října 2025  16:40

Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...

5. října 2025  16:16

Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance Ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:27

Ve Frýdku-Místku dostalo ANO víc než dvojnásobek hlasů SPOLU

Přes 43 procent hlasů dostalo hnutí ANO ve Frýdku-Místku. Druhé SPOLU dostalo o více než polovinu hlasů méně, 18 procent. Kolem osmi procent se seřadili SPD, Piráti a STAN.

5. října 2025  15:25

V Opavě získalo ANO a Piráti méně hlasů než v okolních obcích

I ve slezské metropoli Opavě vyhrálo jasně hnutí ANO. V obcích kolem Opavy dokonce dostalo dvojnásobek hlasů oproti druhému SPOLU. V okrese Opava byla i o něco vyšší volební účast než v samotném...

5. října 2025  14:30

Co rok, to jiná země. Český talent Dravecký o Švédsku: Za chybu vás neposadí

Letos – Kanada. Loni – Švédsko. Předloni – Slovensko. Ještě sezonu předtím – Česko. Co rok, to jiná hokejová soutěž. Obranářský talent Vladimír Dravecký mladší, bývalý třinecký Ocelář, se zoceluje ve...

5. října 2025  7:57

Opavské muzeum láká na umění doby Rudolfa II., výstava se zaměřuje na rytiny

Atmosférou tajemného dvora Rudolfa II. na návštěvníky opavského Slezského zemského muzea dýchne výstava unikátního souboru rytin podle děl předních tvůrců spjatých s císařem, který kolem sebe...

5. října 2025  7:07

Česká onkologická léčba drží krok se Západem, říká primář

Preventivní screeningové programy zachraňují životy onkologických pacientů, připomíná David Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín. „I když je však u nás...

5. října 2025

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.