ANO na Karvinsku získalo 51,78 procent odevzdaných hlasů. Koalice SPOLU skončila na druhém místě s propastným rozdílem, když oslovila 13,22 procenta voličů. Třetí se umístilo SPD se ziskem 8,63 procenta.
Narozdíl od zbytku republiky zde voliče oslovovalo i hnutí Stačilo!, které v okrese jen o dvanáct hlasů prohrálo souboj o čtvrté místo se Starosty. Následovali Motoristé se ziskem 5,84 procenta a Piráti s 5,73 procenty.
|Volební strana
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|51,78
|61 614
|SPOLU
|13,22
|15 734
|SPD
|8,63
|10 269
|STAN
|5,95
|7 086
|Stačilo!
|5,94
|7 074
|Motoristé
|5,84
|6 949
|Piráti
|5,73
|6 822
Jak se volilo v Karviné
V Karviné nechybělo mnoho a hnutí ANO by zde vyhrálo se ziskem 60 procent hlasů. Celkově nasbíralo šestkrát více hlasů než druhá koalice SPOLU. Třetí místo obsadilo SPD před Stačilo!. Z dalších stran přes pět procent získali už jenom Starostové. K volbám ve městě přišlo 57,9 procent voličů.
|Volební strana
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|59,48
|13 698
|SPOLU
|9
|2 073
|SPD
|8,11
|1 868
|Stačilo!
|6,04
|1 391
|STAN
|5,38
|1 239
|Motoristé
|4,81
|1 109
|Piráti
|4,55
|1049
Jak se volilo v Havířově
Hnutí ANO může být s výsledky voleb ve městě nadmíru spokojené. Získalo zde 16 726 hlasů, což představuje 50,16 procent všech odevzdaných. Druhá koalice SPOLU oslovila jen 4 618, tedy 13,84 procenta, voličů, kteří přišli k volbám. Třetí hnutí SPD oslovilo necelé tři tisíce voličů. Čtvrtí Piráti získali 2 077 hlasů, což představovalo 6,14 procenta. Jen 29 hlasů je přitom dělilo od pátých Starostů a 59 od šestých Motoristů. Pokud by se volilo jenom v Havířově, dostalo by se do Sněmovny i hnutí Stačilo!, které zde oslovilo necelých šest procent voličů. Volební účast dosáhla na 60,4 procenta.
|Volební strana
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|50,16
|16 726
|SPOLU
|13,84
|4 618
|SPD
|8,84
|2 949
|Piráti
|6,22
|2 077
|STAN
|6,14
|2 048
|Motoristé
|6,05
|2 018
|Stačilo
|5,73
|1 913