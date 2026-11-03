SPD po komunálních volbách k účasti v zastupitelstvu chyběly dva hlasy. Původně chtělo nechat přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné, nakonec ale požadovalo přepočet ve čtyřech okrscích.
Soud hlasy nakonec nechal přepočítat v jednom z nich, kde podle Hammera existoval přímý důkaz.
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„Pro nás to znamená, že soudy v České republice rozhodují spravedlivě a dobře, za což jsem strašně moc rád. Měli jsme podezření na čtyři okrsky, soud se zabýval jedním, kde jsme měli přímé důkazy, a tyto přímé důkazy nám stačily k tomu, abychom získali třináct hlasů a tím pádem překročili pětiprocentní hranici a získáváme dva mandáty na úkor ostatních dvou uskupení,“ řekl Hammer.
Kromě něj se zastupitelkou stane ještě Ester Stračánková.