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Nic se nemění. Primátorem Karviné zůstane Wolf obviněný ve fotbalové kauze

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  11:44aktualizováno  11:58
Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o...

Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Na společném postupu se dohodli primátor Karviné Jan Wolf (vpravo) a lídr vítězného Žijeme pro Karvinou (ŽPK) a Petr Koval, lídr karvinského ANO. (2. listopadu 2026) | foto: Město Karviná

Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o...
Primátor Karviné Jan Wolf
Primátor Karviné Jan Wolf
Nový karvinský primátor Jan Wolf (uprostřed), vlevo jeho předchůdce Tomáš...
5 fotografií
Vedení Karviné se v novém volebním období nezmění, vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou podepsalo koaliční smlouvu s hnutím ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu získají drtivou většinu 37 hlasů a v čele radnice dál stane primátor Jan Wolf. Na konečné stvrzení dohod se však ještě čeká z důvodu stížnosti opoziční SPD, která se obrátila na Krajský soud v Ostravě s návrhem na přepočítání hlasů.

V druhém největším městě okresu tak bude pokračovat dosavadní koaliční spolupráce. „Partneři dnes podepsali koaliční smlouvu,“ sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.

Primátorem má opět být Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou), který čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, vinu ale dlouhodobě odmítá.

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V téměř padesátitisícové Karviné se ale ještě stále čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, na něhož se s návrhem na přepočítání hlasů v komunálních volbách obrátilo hnutí SPD, které se do zastupitelstva nedostalo. I případné přepočtení mandátů by ale na výraznou převahu koalice nemělo zásadní vliv.

Obě uskupení navazují na spolupráci z předchozího volebního období a chtějí pokračovat ve společném rozvoji města.

Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Na společném postupu se dohodli primátor Karviné Jan Wolf (vpravo) a lídr vítězného Žijeme pro Karvinou (ŽPK) a Petr Koval, lídr karvinského ANO. (2. listopadu 2026)
Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Na společném postupu se dohodli primátor Karviné Jan Wolf (vpravo) a lídr vítězného Žijeme pro Karvinou (ŽPK) a Petr Koval, lídr karvinského ANO. (2. listopadu 2026)
Primátor Karviné Jan Wolf
Primátor Karviné Jan Wolf
5 fotografií

Přestože vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou získalo ve volbách dostatek mandátů k samostatnému vedení města, rozhodlo se pokračovat v širší spolupráci. Hnutí ANO získá tři místa v radě města.

Řadoví členové z ANO

Podle uzavřené koaliční dohody mají funkci primátora i všech náměstků primátora zastávat zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou, zatímco zástupci ANO budou v radě působit jako řadoví členové.

„Výsledek voleb nám dal silný mandát, ale zároveň také velkou odpovědnost. Před námi je řada rozpracovaných projektů i nových úkolů, které chceme v následujících letech zvládnout. Dlouhodobě zastávám názor, že na komunální úrovni není důležitá stranická příslušnost, ale práce pro město,“ uvedl primátor Karviné a lídr uskupení Žijeme pro Karvinou Jan Wolf.

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„Co se týče opoziční práce, není to to, co bychom potřebovali pro budoucnost Karviné. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v nastolené spolupráci, která probíhala v minulých letech,“ uvedl Petr Koval, lídr hnutí ANO.

Ve vedení města zůstává primátor Karviné Jan Wolf (ŽPK), náměstci Lukáš Raszyk (ŽPK), Andrzej Bizoń (ŽPK) a Radim Slíva (ŽPK). Novým náměstkem se má stát Lukáš Heczko (ŽPK), který ve funkci vystřídá Vladimíra Kolka (ANO). Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční 9. listopadu od 15 hodin v sále OPF Karviná.

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