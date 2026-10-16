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Chybějí dva hlasy. SPD chce přepočítání voleb v části Karviné

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  14:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Hnutí SPD podalo ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů v komunálních volbách v Karviné. K účasti v zastupitelstvu jí chyběly dva hlasy. Věří, že uspěje, a doufá v zisk dvou mandátů.

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„Před chvílí jsme podali návrh na přepočítání hlasů, správně se to jmenuje návrh na neplatnost volby kandidáta, a uvidíme, jak soud rozhodne. Pevně věřím ve spravedlivé rozhodnutí soudu, protože máme v návrhu uvedeny nezpochybnitelné důkazy,“ řekl lídr kandidátní listiny SPD Ladislav Hammer.

Po poradě s právníkem však SPD ustoupila od svého původního plánu přepočítat volební výsledky pro hnutí v celé Karviné. „Nepožadujeme přepočet komplet celé Karviné, protože by to bylo zdlouhavé a myslím si, že i zbytečné. Přece jen fungují i kontrolní mechanismy a v celé Karviné určitě chyby nejsou,“ řekl Hammer.

SPD proto přepočet požaduje jen v některých okrscích, kde má signály o tom, že hlasy nemusely být sečteny zcela správně. Hammer už dříve poukazoval na to, že je sčítání hlasů u komunálních voleb poměrně složité a mohlo dojít k lidské chybě.

„Jsou to jednotky okrsků, kde jsme měli nějaké pochyby u počítání. Další důvodem jsou i nesrovnalosti ve volebních výsledcích,“ uvedl Hammer. Očekává, že by SPD mohla získat až desítky hlasů navíc, což by podle něj mohlo vést k zisku dvou mandátů v zastupitelstvu.

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Právě soudní přezkum voleb ovlivňuje povolební situaci v Karviné. Vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou dosavadního primátora Jana Wolfa, které získalo 30 ze 41 mandátů, chtělo s řešením povolebního uspořádání počkat až po dořešení této záležitosti.

Přestože by případný přepočet hlasů a úprava mandátů situaci ve městě výrazně neovlivnila, považuje Hammer toto úsilí za důležité. „Určitě to za to stojí. Pokud máme mít ve volby důvěru, tak si myslím, že v tomto případě by zvrácení výsledků tu důvěru trošičku i posílilo,“ míní Hammer.

Připomněl, že SPD byla poslední dvě volební období v opozici, a předpokládá, že situace by obdobně skončila i nyní.

„I v tom minulém volebním období jsme ale měli dobrou a bezproblémovou spolupráci s vedením města a chceme se na rozvoji města podílet i nadále,“ řekl Hammer. Dodal, že stanovisko soudu by mělo být známo nejpozději do dvaceti dnů.

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