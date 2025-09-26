Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

Josef Gabzdyl
  10:15
Politik, který snad nikoho nenechá lhostejným. Na jedné straně stojí jeho příznivci, pro které je rázný a bez falešné politické korektnosti. Pro odpůrce jde naopak o křiklouna, který se neostýchá vytvářet a zneužívat dezinformace. To je Jindřich Rajchl, lídr společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a hnutí PRO, jehož je předsedou.
Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl.

Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl.
Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl.
Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl.
Lídr moravskoslezské kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl.
12 fotografií

„Rozhodně nejsem žádný dezinformátor, naopak vycházím z tvrdých dat. Jsem člověk, který o věcech jen nemluví, ale také je dělá a nebere si servítky. Tento kraj už nechce oblbovat a slyšet sladké řeči a fráze. A já jsem bojovník,“ říká devětačtyřicetiletý právník.

Vaším rodištěm je Hradec Králové a dlouhodobě žijete v Praze. Tak proč kandidujete v Moravskoslezském kraji?
Už před rozhodnutím kandidovat tady, které padlo někdy v březnu, jsem v tomto kraji jako právník zastupoval několik lidí postižených povodněmi a pomáhal i těm, na které těžce dopadl krach huti Liberty. Takže jsem se o moravskoslezský region sám přihlásil. Jako advokát se přednostně zastávám těch, co jsou opomenuti, co jsou na okraji zájmu, kteří nemají zastání. A také Moravskoslezský kraj je neprávem opomenut.

Jindřich Rajchl

  • Narodil se 27. září 1976 v Hradci Králové, dlouhodobě však žije v Praze.
  • Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.
  • Bývalý výkonný ředitel fotbalového klubu Blšany, místopředseda Fotbalové asociace ČR a člen představenstva firmy SAZKA.
  • Politicky začínal v Trikoloře, v roce 2022 založil stranu PRO.
  • Ženatý, tři dcery.

V čem přesně?
Tak současný silný pragocentrismus vyúsťuje v to, že Moravskoslezský region má nejvyšší nezaměstnanost, nejvíce lidí má exekuce, nejvíce lidí trpí energetickou chudobou. Přestože to je podle mého názoru stále průmyslové srdce republiky, tak je poněkud neprávem odstrkován stranou a životní úroveň tady ve srovnání s jinými regiony určitě není dobrá.

Nejste první pražský politik, který chce sbírat voličské hlasy v našem regionu. Většinou lehce pohaní Pražáky, pochválí pracovitost místních lidí, připojí, že nejsou rázovití, ale naopak zcela normální. Ostatně jako vy jste to řekl na ostravském mítinku. Pak však sebere hlasy a sbohem, objeví se jen výjimečně a nejčastěji až za čtyři roky.
Já tady budu zcela jistě pravidelně i po volbách. Samozřejmě mívám soudní jednání po celé republice, takže to někdy nepůjde, ale také budu mít v regionu takzvaného styčného důstojníka, abych byl místním lidem stále nablízku.

Když jsme kontrolovali poslanecké kanceláře, jak jsou v provozu v době, kdy mají poslanci být s místními občany, tak zrovna kancelář Tomia Okamury byla pravidelně zavřená.
O tom nic nevím. Ale jak jsem už řekl, já rozhodně budu do Moravskoslezského kraje jezdit i po volbách. Místním lidem jsem pomáhal už dříve. Nejen právním zastupováním, ale také jsme například pořádali po povodních sbírku hraček pro postižené školky na Jesenicku a Opavsku. Kraje se budu zastávat, jak jen to bude možné.

Jenže na kandidátce jste sice lídr, ale také jediný mimo SPD. Není to poněkud málo?
To vychází z našich dohod. SPD jako přirozeně nejsilnější subjekt nám nabídl místa na svých kandidátkách, každému z dalších subjektů celkem dvě. Já na místě Tomia Okamury bych také primárně hájil svou stranu, to je logické. Lidé nám hromadně psali, ať se dohodneme, netříštíme hlasy a spojíme se, ať konečně zabráníme ekonomickému rozvratu České republiky. To bylo prioritní. Navíc chápeme, že další členové SPD, kteří tady pracují dlouhodobě, nemusejí být rádi, když do voleb jim tady ve větším počtu přijde někdo jiný.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu

To je pravda. Když se jich na vás ptám, tak většinou jen pokrčí rameny nebo poznamenají, že jste prostě více slyšet...
Ale myslím si, že jejich důvěru vrátím ve volebním výsledku. Podle posledního průzkumu STEM v krajích bychom tady mohli získat čtyři až pět mandátů, a ne tři jako v posledních poslaneckých volbách. Takže snad i díky mému přispění coby lídra se do Sněmovny dostane více členů SPD. To považuji za férovou dohodu.

Nemáte obavy, že budete muset na slovo poslouchat šéfa SPD? Například poslanec Lubomír Volný, známý také jako Pan Flákanec, byl také v podobném rozletu jako vy. Ale jen do okamžiku, kdy ohlásil protikandidaturu proti Okamurovi. Následoval rychlý politický konec.
Tak já nejsem členem SPD a získaný poslanecký mandát se budu snažit využívat nejlépe, jak to půjde, ve prospěch občanů kraje a všech, kteří se na našich kandidátkách podílejí. Navíc jsem dosud nezaznamenal, že by pan Okamura nějak diktoval, co mám říkat. Velmi často jsem četl, jak oba máme velká ega a jak na sebe brzy narazíme, ale nic takového se nestalo a spolupráce probíhá k vzájemné spokojenosti. Navzájem se respektujeme a pan Okamura se chová velmi korektně.

Volební kalkulačka 2025

Nemáte obavy, že je v tomto kraji hodně výrazných kandidátů, kteří vám mohou odebrat hlasy od voličů, na které společně cílíte? Hnutí ANO má tady Andreje Babiše, Stačilo! zase předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, která je navíc místní.
Podle průzkumu STEM to na nějaké ohrožení rozhodně nevypadá. Ze všech krajů má SPD nejsilnější podporu právě tady, a to i v porovnání s Ústeckým a Karlovarským krajem, kde je také SPD dlouhodobě silná. Navíc v těchto krajích má hnutí ANO přes čtyřicet procent, kdežto v Moravskoslezském nikoliv, i když tady nasadilo svou politicky nejtěžší váhu Babiše. Ani paní Konečná nemá tady v porovnání s jinými kraji žádný výjimečný výsledek. Takže se o nás v Moravskoslezském kraji rozhodně nebojím.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Různé mítinky a setkání s voliči máte v regionu od jara. Co jste zjistil kromě toho, že máme krásnou přírodu a pracovité lidi, jak jste se už dříve vyjádřil?
Zjistil jsem, že je tady skutečně velká poptávka po tom, aby se na lidi v tomto kraji začalo více myslet, aby se například vyřešila stále rostoucí nezaměstnanost. Třeba na Karvinsku se míra nezaměstnanosti blíží deseti procentům a to je hodně špatně. Ostravská univerzita udělala průzkum, že 82 tisíc obyvatel Ostravy je ohroženo energetickou chudobou, tedy mají nedoplatky za elektřinu a plyn nebo za energie utrácejí více než dvacet procent svého příjmu. To se musí řešit okamžitě. Drahé energie ničí i místní podnikatele, protože když za elektřinu, plyn a další platíte dvojnásobek i trojnásobek než podnikatelé v jiných zemích, tak na evropském trhu nemáte šanci.

Volební rádce iDNES.cz

Jak hodnotíte projekt gigafactory na Karvinsku?
Je škoda, že se mnozí upínají k jedné věci, přičemž se neřeší koncepční záležitosti. Přeci nás tady jedno gigafactory nevytrhne. Ano, může to být nějaký posun, fajn, ale podpora našeho průmyslu a snížení cen energií, to je to podstatné. Navíc bychom se měli zaměřit na podporu českých firem, ne německých, amerických a dalších.

Víte o plánovaném armádním logistickém centru u mošnovského letiště? Samozřejmě. Vše má své pro i proti, ale co se týče logistického centra, tak s tím problém nemám. Ale kdyby se mělo stát základnou NATO s vojáky cizích mocností, tak s tím bych měl velký problém.

Kde máte hranici volebního úspěchu a neúspěchu v kraji? V roce 2021 SPD sama získala 12,8 procenta hlasů, ale loni v krajských volbách s vaší PRO a Trikolorou už jen něco přes šest.
Za úspěch budu považovat získaných patnáct procent hlasů a nadšený bych byl z výsledku ke dvaceti procentům. Za neúspěch pak cokoliv horšího než před čtyřmi roky, kdy SPD kandidovala sama. A mám jedno velké přání: tady v kraji porazit Stanjuru, tedy SPOLU.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Už víte, s kým do případné vládní koalice ano a s kým určitě nikoliv?
Tak určitě ne s nikým z vládní pětikoalice, to je za současných podmínek vyloučená věc. Tím pádem se výběr zužuje na hnutí ANO, to je pro nás nejpřirozenější partner. V některých krajích včetně tohoto našeho koaliční spolupráce už funguje. Můžeme mít k sobě určité výhrady, ale vidění světa z našeho pohledu je dost podobné. A pak jistě Motoristé a případně Stačilo!.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

Politik, který snad nikoho nenechá lhostejným. Na jedné straně stojí jeho příznivci, pro které je rázný a bez falešné politické korektnosti. Pro odpůrce jde naopak o křiklouna, který se neostýchá...

26. září 2025  10:15

V Ostravě věří: Návrat Číže a Palyzy posune mužstvo zase dál

S přebudovaným týmem vstoupí NH Ostrava do nadcházející Národní basketbalové ligy. A začnou ji pořádně zostra – v neděli v hale Písku a ve středu přivítají mistrovský Nymburk.

26. září 2025  8:50

Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně...

25. září 2025  22:29

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Po téměř patnácti letech je zpátky ve svém rodném klubu. Někdejší reprezentační křídelník Lukáš Palyza vyhlíží víkendový start národní basketbalové ligy jako kapitán a jeden z vůdců NH Ostrava.

25. září 2025  18:38

OKD si nechaly udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února...

25. září 2025  16:20

Agresor, či oběť? Svědci popisují napadení v domě se známým barem v Ostravě

Okresní soud v Ostravě pokračuje v rozkrývání okolností incidentu mezi hercem a provozovatelem známého ostravského baru U Waldemara Přemyslem Burešem a majitelkou bytu nad podnikem. Bureš, který...

25. září 2025  13:50

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

Náš kraj trápí nedostatek dobře placené práce, říká jednička STAN Šebelová

Politická kometa. Jinak nelze označit vzestup bývalé starostky Kunčic pod Ondřejníkem Michaely Šebelové v rámci hnutí STAN. V posledních sněmovních volbách v roce 2021 díky kroužkování vyskočila ze...

25. září 2025  10:10

Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně...

24. září 2025  21:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oprava vyhořelé akademie v Českém Těšíně se komplikuje, firmy odřekly smlouvy

Ještě zřejmě více než rok potrvá, než se studenti vrátí do vyhořelé Obchodní akademie v Českém Těšíně. Obnovu budovy, kterou loni o prázdninách poničil požár střechy, totiž provázejí komplikace....

24. září 2025  16:34

Když se rodiče stávají pro děti hrozbou. Města krotí zlozvyk před školami

Premium

Se začátkem školního roku pravidelně ožívá i fenomén takzvaného mamataxi. Kvůli rodičům, kteří chtějí potomka autem dopravit nejlépe až před školní vchod, vznikají i nebezpečné situace. Představitelé...

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.