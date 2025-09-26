Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

„Rozhodně nejsem žádný dezinformátor, naopak vycházím z tvrdých dat. Jsem člověk, který o věcech jen nemluví, ale také je dělá a nebere si servítky. Tento kraj už nechce oblbovat a slyšet sladké řeči a fráze. A já jsem bojovník,“ říká devětačtyřicetiletý právník.
Vaším rodištěm je Hradec Králové a dlouhodobě žijete v Praze. Tak proč kandidujete v Moravskoslezském kraji?
Už před rozhodnutím kandidovat tady, které padlo někdy v březnu, jsem v tomto kraji jako právník zastupoval několik lidí postižených povodněmi a pomáhal i těm, na které těžce dopadl krach huti Liberty. Takže jsem se o moravskoslezský region sám přihlásil. Jako advokát se přednostně zastávám těch, co jsou opomenuti, co jsou na okraji zájmu, kteří nemají zastání. A také Moravskoslezský kraj je neprávem opomenut.
Jindřich Rajchl
V čem přesně?
Tak současný silný pragocentrismus vyúsťuje v to, že Moravskoslezský region má nejvyšší nezaměstnanost, nejvíce lidí má exekuce, nejvíce lidí trpí energetickou chudobou. Přestože to je podle mého názoru stále průmyslové srdce republiky, tak je poněkud neprávem odstrkován stranou a životní úroveň tady ve srovnání s jinými regiony určitě není dobrá.
Nejste první pražský politik, který chce sbírat voličské hlasy v našem regionu. Většinou lehce pohaní Pražáky, pochválí pracovitost místních lidí, připojí, že nejsou rázovití, ale naopak zcela normální. Ostatně jako vy jste to řekl na ostravském mítinku. Pak však sebere hlasy a sbohem, objeví se jen výjimečně a nejčastěji až za čtyři roky.
Já tady budu zcela jistě pravidelně i po volbách. Samozřejmě mívám soudní jednání po celé republice, takže to někdy nepůjde, ale také budu mít v regionu takzvaného styčného důstojníka, abych byl místním lidem stále nablízku.
Když jsme kontrolovali poslanecké kanceláře, jak jsou v provozu v době, kdy mají poslanci být s místními občany, tak zrovna kancelář Tomia Okamury byla pravidelně zavřená.
O tom nic nevím. Ale jak jsem už řekl, já rozhodně budu do Moravskoslezského kraje jezdit i po volbách. Místním lidem jsem pomáhal už dříve. Nejen právním zastupováním, ale také jsme například pořádali po povodních sbírku hraček pro postižené školky na Jesenicku a Opavsku. Kraje se budu zastávat, jak jen to bude možné.
Jenže na kandidátce jste sice lídr, ale také jediný mimo SPD. Není to poněkud málo?
To vychází z našich dohod. SPD jako přirozeně nejsilnější subjekt nám nabídl místa na svých kandidátkách, každému z dalších subjektů celkem dvě. Já na místě Tomia Okamury bych také primárně hájil svou stranu, to je logické. Lidé nám hromadně psali, ať se dohodneme, netříštíme hlasy a spojíme se, ať konečně zabráníme ekonomickému rozvratu České republiky. To bylo prioritní. Navíc chápeme, že další členové SPD, kteří tady pracují dlouhodobě, nemusejí být rádi, když do voleb jim tady ve větším počtu přijde někdo jiný.
To je pravda. Když se jich na vás ptám, tak většinou jen pokrčí rameny nebo poznamenají, že jste prostě více slyšet...
Ale myslím si, že jejich důvěru vrátím ve volebním výsledku. Podle posledního průzkumu STEM v krajích bychom tady mohli získat čtyři až pět mandátů, a ne tři jako v posledních poslaneckých volbách. Takže snad i díky mému přispění coby lídra se do Sněmovny dostane více členů SPD. To považuji za férovou dohodu.
Nemáte obavy, že budete muset na slovo poslouchat šéfa SPD? Například poslanec Lubomír Volný, známý také jako Pan Flákanec, byl také v podobném rozletu jako vy. Ale jen do okamžiku, kdy ohlásil protikandidaturu proti Okamurovi. Následoval rychlý politický konec.
Tak já nejsem členem SPD a získaný poslanecký mandát se budu snažit využívat nejlépe, jak to půjde, ve prospěch občanů kraje a všech, kteří se na našich kandidátkách podílejí. Navíc jsem dosud nezaznamenal, že by pan Okamura nějak diktoval, co mám říkat. Velmi často jsem četl, jak oba máme velká ega a jak na sebe brzy narazíme, ale nic takového se nestalo a spolupráce probíhá k vzájemné spokojenosti. Navzájem se respektujeme a pan Okamura se chová velmi korektně.
Nemáte obavy, že je v tomto kraji hodně výrazných kandidátů, kteří vám mohou odebrat hlasy od voličů, na které společně cílíte? Hnutí ANO má tady Andreje Babiše, Stačilo! zase předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, která je navíc místní.
Podle průzkumu STEM to na nějaké ohrožení rozhodně nevypadá. Ze všech krajů má SPD nejsilnější podporu právě tady, a to i v porovnání s Ústeckým a Karlovarským krajem, kde je také SPD dlouhodobě silná. Navíc v těchto krajích má hnutí ANO přes čtyřicet procent, kdežto v Moravskoslezském nikoliv, i když tady nasadilo svou politicky nejtěžší váhu Babiše. Ani paní Konečná nemá tady v porovnání s jinými kraji žádný výjimečný výsledek. Takže se o nás v Moravskoslezském kraji rozhodně nebojím.
Různé mítinky a setkání s voliči máte v regionu od jara. Co jste zjistil kromě toho, že máme krásnou přírodu a pracovité lidi, jak jste se už dříve vyjádřil?
Zjistil jsem, že je tady skutečně velká poptávka po tom, aby se na lidi v tomto kraji začalo více myslet, aby se například vyřešila stále rostoucí nezaměstnanost. Třeba na Karvinsku se míra nezaměstnanosti blíží deseti procentům a to je hodně špatně. Ostravská univerzita udělala průzkum, že 82 tisíc obyvatel Ostravy je ohroženo energetickou chudobou, tedy mají nedoplatky za elektřinu a plyn nebo za energie utrácejí více než dvacet procent svého příjmu. To se musí řešit okamžitě. Drahé energie ničí i místní podnikatele, protože když za elektřinu, plyn a další platíte dvojnásobek i trojnásobek než podnikatelé v jiných zemích, tak na evropském trhu nemáte šanci.
Jak hodnotíte projekt gigafactory na Karvinsku?
Je škoda, že se mnozí upínají k jedné věci, přičemž se neřeší koncepční záležitosti. Přeci nás tady jedno gigafactory nevytrhne. Ano, může to být nějaký posun, fajn, ale podpora našeho průmyslu a snížení cen energií, to je to podstatné. Navíc bychom se měli zaměřit na podporu českých firem, ne německých, amerických a dalších.
Víte o plánovaném armádním logistickém centru u mošnovského letiště? Samozřejmě. Vše má své pro i proti, ale co se týče logistického centra, tak s tím problém nemám. Ale kdyby se mělo stát základnou NATO s vojáky cizích mocností, tak s tím bych měl velký problém.
Kde máte hranici volebního úspěchu a neúspěchu v kraji? V roce 2021 SPD sama získala 12,8 procenta hlasů, ale loni v krajských volbách s vaší PRO a Trikolorou už jen něco přes šest.
Za úspěch budu považovat získaných patnáct procent hlasů a nadšený bych byl z výsledku ke dvaceti procentům. Za neúspěch pak cokoliv horšího než před čtyřmi roky, kdy SPD kandidovala sama. A mám jedno velké přání: tady v kraji porazit Stanjuru, tedy SPOLU.
Už víte, s kým do případné vládní koalice ano a s kým určitě nikoliv?
Tak určitě ne s nikým z vládní pětikoalice, to je za současných podmínek vyloučená věc. Tím pádem se výběr zužuje na hnutí ANO, to je pro nás nejpřirozenější partner. V některých krajích včetně tohoto našeho koaliční spolupráce už funguje. Můžeme mít k sobě určité výhrady, ale vidění světa z našeho pohledu je dost podobné. A pak jistě Motoristé a případně Stačilo!.