Volby dokázaly, že mě nevytahoval Babiš, říká moravskoslezský exhejtman Vondrák

„Volby dokázaly, že opravdu nejsem jen ten, kterého nahoru vytahoval Andrej Babiš. To si řekněme na rovinu. Vždyť jsem získal v podstatě stejný počet preferenčních hlasů jako před čtyřmi lety,“ poukázal Ivo Vondrák.

Mnohým se vaše vize úspěchu o nejméně patnácti procentech zdála hodně optimistická. Nakonec se takřka podařilo...

Do patnácti procent nám zbývají jen asi tři desetiny procenta. Plán jsme splnili, máme jedenáct mandátů. Je to zasloužená odměna za naši intenzivní práci.

Ale kaňka tam je. Skončíte v opozici.

Ano, není zbytí, tak to je. Nedovedu si totiž představit, že bychom šli do jakékoliv koalice s vítězným hnutím ANO.

Očekával jste tak dominantní vítězství ANO? Získalo ještě mnohem více hlasů než s vámi coby lídrem.

Nečekal, to přiznávám. Základní změna oproti roku 2020 je v tom, že tehdy se volilo v době vrcholící covidové krize a ANO bylo v nepopulární vládě. Kdežto nyní je v opozici vůči nepopulární vládě.

Myslíte si, že lídrovi ANO a hejtmanovi Josefu Bělicovi pomohly povodně?

Tak každá taková krize dostává hejtmany do popředí, protože jsou mediálně velmi vidět, to není jen o panu Bělicovi. Jen hodně nešikovný hejtman by to nedokázal využít. Ale nebylo to rozhodující.

Jakou krajskou politiku nyní očekáváte?

To jsem hodně zvědavý, protože jedna věc je vyhrát volby a druhá umět vládnout. Ty lidi, co tam jsou, samozřejmě znám a mám o nich své pochybnosti. Nemyslím si, že to bude jednoduché. Ale samozřejmě jim nepřeji nic špatného, nechť ukážou, co v nich je a jak jsou talentovaní a schopní.

Myslíte, že ANO, aniž to potřebuje, půjde s někým do koalice?

To nevím, ale pokud by třeba SPOLU šlo za takových volebních výsledků do koalice, tak by to pro ODS, lidovce a TOP 09 bylo politicky sebevražedné. Navíc by měla zaznít ještě jedna věc.

Povídejte...

Když jsem vynuceně odcházel, říkal jsem koaličním partnerům ze SPOLU, že nutně nemusí být hejtman z ANO, že na to doplatí. Nevěřili mi, a teď to mají.

Se STAN jste uspěl, znamená to vaši kandidaturu do Poslanecké sněmovny v příštím roce?

To je ještě velmi předčasné. Zatím jen víme, že spolupráce Osobností pro kraj se STAN je úspěšné a chceme pokračovat. Ale jistě, svou kandidaturu určitě zvážím.