Znám dost podnikatelů, co volí hnutí ANO, říká krajský lídr Ivo Vondrák

Přitom po většinu uplynulého volebního období Vondrák opakoval, že do Poslanecké sněmovny už kandidovat nebude.

„Dostali jsme se však do pozice, že pokud chceme v kraji volby vyhrát, tak do toho musím jít. I celkově, protože náš kraj patří mezi nejsilnější, máme deset poslanců, což jinde není. Navíc ani nový volební zákon už není pro nejúspěšnější tak výhodný jako v minulosti,“ vysvětluje 62letý někdejší rektor VŠB–TU Ostrava.

Není poněkud domýšlivé, že bez vás by to nešlo?

Tak jistě šlo a zřejmě by hnutí i tak vyhrálo, ale pořád jsem přesvědčený, že umím získat podstatný počet hlasů, které by Andrej Babiš nezískal. Chci si také ověřit, jak dokážu obhájit mandát z pohledu celostátní politiky.

Co bylo rozhodujícím podnětem pro změnu vašeho rozhodnutí? Ještě loni v říjnu jste si stěžoval, že působení v Poslanecké sněmovně je mentálně velmi zatěžující.

A to stále platí. Velmi zásadní bylo jednání s Andrejem Babišem, který si uvědomil, že se v tomto kraji věci hýbou. Současně jsme si vyjasnili, abychom se i při postupech ve Sněmovně více předem domlouvali, hledali názorové shody, nejen abychom pouze mačkali hlasovací knoflíky. To se v poslední době hodně zlepšilo.

Údajně vás mohutně i přesvědčovali spolustraníci, kterým se nelíbilo, že by se lídrem měl stát dosazený ministr obrany Lubomír Metnar.

Do jisté míry sice proti tomu byl odpor, ale to bylo také dáno tím, že pan ministr není tak mediálně vidět, pracuje spíše v pozadí. Zapojil se však do práce volebního týmu velmi svědomitě a určitě i pro kraj je důležité řešit spolupráci s armádou, což je zajímavé a atraktivní.

Také jste ještě nedávno argumentoval, že je třeba dát v hnutí šanci mladým a novým tvářím. Ale mezi prvními deseti kandidáty v roce 2017 a nyní se mění jen dva - právě ministr Metnar a opavský náměstek Igor Hendrych. Jinak samé staré poslanecké tváře...

Ne staré, ale stálé. Zásadní je, koho nominují oblasti. Současně si nemyslím, že by tento tým nefungoval, právě naopak. Nemusíme nutně obměňovat.

Co vám čtyři roky ve Sněmovně daly a vzaly?

Tak vzaly volný čas, to jistě. Rozdělil bych to však na dvě části. Na předcovidovou, kdy jsem se svým týmem připravil z hlediska školství zásadní zákon o duálním vzdělávání, tedy zjednodušeně řečeno, teorii ve školách a praxi ve firmách. U nás v kraji jsme sice už s tímto začali, ale určitě si duální vzdělávání zaslouží systematizaci. Jenže do toho vstoupil covid a ministerstvo školství muselo řešit naléhavější věci. Nicméně ten zákon je připraven velmi svědomitě a s odborníky.

A v covidové době?

To bylo zcela jiné. Navíc se stále více začalo projevovat, že věci, které máme řešit, se zneužívají k politickým střetům, což bylo dost frustrující. Místo hledání, jak věci zlepšit, tak následovalo politické dohadování, což vedlo až k počínání pana Volného, což mi už přišlo za hranou.

Když zůstaneme u koronaviru, tak každý den na svém facebookovém profilu zveřejňujete statistiku za kraj. Neměl by to spíše dělat krajští hygienici nebo krajský úřad? Stejně vám tam část lidí až nadává, stojí to za tu námahu?

Určitě ano. Jsem člověk, který má rád data, o tom není sporu. Navíc zpočátku na národní úrovni sdělování právě těchto dat značně selhávalo. Tak jsem začal a zpracování dostupných dat mi opravdu netrvá dlouho. Už však nepřipravuji grafy, jen základní data. Říkal jsem si, že přestanu, až se situace uklidní, což se bohužel stále neděje. I mnou zveřejněná čísla ukazují, že covid není pryč, že lidé i u nás v kraji dále umírají. Lidé by to měli vědět. Současně jsem chtěl i regionální protiváhu různým dezinformačním kampaním, které situaci zlehčují. I já se těším, až už to nebudu muset dělat. Jenže stále to není možné.

Ivo Vondrák Narodil se 15. dubna 1959 v Ostravě.

v Ostravě. Vystudoval VŠB–TU v Ostravě, kde v roce 1990 spoluzakládal katedru informatiky .

. Do roku 2002 tuto katedru vedl a v letech 2003–2010 byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky. Šest let byl rektorem VŠB–TU .

. Od roku 2016 je hejtmanem, o rok později se stal poslancem a poté i krajským šéfem hnutí ANO. Volební program ANO

Považujete s odstupem jednoho roku za dobrý nápad zpřístupnění památek a různých atrakcí zdarma před krajskými volbami? Tvořily se fronty, lidé se shromažďovali, pak přišla velká podzimní covidová vlna.

Možná bychom to už tak neudělali, ale tato akce rozhodně nijak zásadně neovlivnila množství nemocných, naopak kdybychom to neudělali, tak bychom nezachránili mnoho kulturních služeb a podniků. Hlídali jsme situaci s krajskou hygienou a otevření památek nevedlo ke klastrům, ohniskům nákazy. Co byl problém, tak určitě celostátní předvánoční rozvolnění. To se dělat nemělo. Pak to byl velký nápor na naše oddělení JIP - jednotky intenzivní péče.

Před letošními volbami jste zveřejnil fotku s primátorem Havířova, čtyřkou kandidátky hnutí ANO, jak jste společně na zářijových Havířovských slavnostech. Zrovna na této akci se však nejméně první den proticovidové zásady ve velké míře nedodržovaly.

Nemůžeme vše zavřít a podle mého názoru jsou venkovní akce výrazně méně nebezpečné. Právě u této akce bylo dodržování pravidel vyžadováno, což mimo jiné vedlo i k problémům při vstupech do areálu. A je pak otázkou, proč někteří lidé například nenosili roušky. Nemůžeme přeci vše zavřít. Řešením je očkování, díky kterému zabráníme těžkým průběhům a zatíženosti nemocnic.

Kdy vám bylo v covidovém období nejhůře?

Jednoznačně letos na jaře a fakt jsem byl vyděšený, když část sněmovny byla ochotná zrušit nouzový stav v době, kdy byla situace velmi kritická. Svolali jsme proto Asociaci krajů a hejtmani požadovali po vládě obnovení nouzového stavu, protože jinak by to vedlo k velmi tragickým dopadům. Následný lockdown byl sice tvrdý, ale díky němu se podařilo nejhorší období zastavit, což mohu doložit i na číslech v našem kraji. V nejhorším okamžiku nám v kraji zůstala pouze dvě lůžka JIP a byli jsme poslední nebo jedni z posledních, kteří nepotřebovali transport pacienta.

Pojďme k volbám. Sotva se v médiích objevilo, že za jistých okolností můžete být premiérem, rozhovory s vámi byly snad všude...

Přitom není pravda, že bych řekl, že chci být premiérem, to bych rád zdůraznil. Ani jsem se o této možnosti s Andrejem Babišem nebavil, jak se nepravdivě objevilo. Jen pokud by mi to někdo nabídl, tak bych o tom přemýšlel, protože mám rád výzvy. Je to jen možnost. Tím to končí. Máme jasného lídra a kandidáta na premiéra. Cokoli jiného považuji jen za takové mediální pokusy znejistit naše voliče.

Vaše údajná snaha nasměrovat politiku hnutí ANO více vpravo je také mediální nepravda?

To pravdou je. Cítím něco jako levicové hnutí v celé Evropě. Budu však citovat Ronalda Reagana: Hýbe se to, tak to zdaňte. Pořád se to hýbe, tak to regulujte. A když se to přestane hýbat, tak to dotujte. To cítím v celé Evropě a u nás také, byť v menší míře. Zdaňování a zdaňování i plošné dotování k ničemu nevede a není dobré. Samozřejmě netvrdím, že ANO bude pravicovou stranou, ale měli bychom se více starat o malé a střední podnikatele a podniky, protože tam vidím budoucnost.

Netajíte se ani tím, že za koaličního partnera považujete na kraji právě ODS, dokonce jste údajně o tom s někým i jednal.

Ano, bavil se s lidmi, které znám. Nechci říkat konkrétní jména, abych jim dělal problémy, ale jsou to lidé, kteří jsou místní, ale mají i přesah do celostátní politiky.

A nemáte obavy, že v případě pravicovějšího ANO levicoví voliči utečou zpět ke KSČM, ČSSD, případně k SPD, ale ti pravicoví se k vám už nevrátí?Tak pravicovější vnímání nemám v hnutí jen já, je nás poměrně hodně, máme pluralitu názorů. Mnoho z nás si myslí, že nelze dělat dotační plošný nálet, ale pomáhat opravdu potřebným. To se občas nerespektuje. Hodně našich voličů má i pravicovější vnímání.

Počkejte, vy znáte třeba podnikatele, kteří volí hnutí ANO?

Určitě je jich pro někoho možná překvapivě opravdu dost. Od hnutí očekávají pragmatičtější politiku, protože u ODS jsou poměrně hodně rozčarovaní z toho, že se spojilo s dalšími stranami, což jim dost nevyhovuje.

Takže například lídr krajské kandidátky SPOLU a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura?

S dovolením, pan Stanjura už není místní politik. Je už tak sžitý s Prahou, že místní politiku zcela určitě nereprezentuje. To je můj subjektivní názor, tak ho vnímám.

Překvapil vás někdo z krajských lídrů?

Určitě Tomio Okamura za SPD. To nevím, proč je tady lídrem, když o tomto kraji neví vůbec nic.

Co očekáváte od Poslanecké sněmovny vůči kraji v dalších čtyřech letech?

Stojíme na prahu nového programovacího období projektů Evropské unie a na prahu takzvaného Fondu spravedlivé transformace, což je pro náš region zásadní. To jsou fondy a zdroje, ze kterých musíme eliminovat skutečnost, že se přestává těžit energetické uhlí. Na první pohled to nevypadá tak dramaticky, však také nechci strašit, ale všimněte si, co se děje s cenami energií. Musíme tento přechod řešit velmi svižně. Green Deal, Zelenou dohodu pro Evropu, chápu jako nutnost, ale také musí respektovat specifika našeho regionu, protože to prostě bude někde trvat trochu déle, když máme přejít na úplně novou energetiku. Za hodně zásadní považuji i změnu školství. Budeme potřebovat jiné profese, budou nutné znalosti z informatiky, fyziky, chemie. A školství musí být schopno takové odborníky vychovávat.

Pokud ve volbách zvítězíte, tak výběr koaličních partnerů máte hodně úzký...

To se stále diskutuje. Určující také bude, jestli se do Poslanecké sněmovny dostane sociální demokracie. Sice inklinuji k pravicovější politice, ale není to tak, že bych s ČSSD nespolupracoval. I na kraji je zřejmé, že tomu tak není.

A co komunisté?

U těch byla současná tolerance maximum možného. Alespoň z mého hlediska.

Dost tvrdě se vyjadřujete i k Pirátům, dokonce jste je nazval neomarxisty.

A na tom trvám. Mám stejný názor jako kanadský profesor psychologie Jordan Peterson, který říká, že novodobí marxisté jsou posedlí myšlenkou rovnosti a bojem proti skutečnému, nebo domnělému útlaku, až se sami stávají utlačovateli. A to je hodně blízko tomu, co vidíme u Pirátů. Vnucují životní styl, který je podle nich správný, třeba hodlají zdražit jídla, která jsou energeticky nevhodná. Ta skupina mi říká, jak bych měl žít, což odmítám. Nechci však plošně zevšeobecňovat, například krajského lídra Pirátů pana Černohorského považuji za docela rozumného člověka. I Andrea Hoffmannová na ostravském magistrátu odvádí kvalitní práci.

Někteří lidé z ANO vidí spojence v SPD. Jak by se vám zamlouvala taková koalice?

Tam existuje mnoho jiných bariér a na rozdíl od Pirátů tam nevidím žádnou osobnost, která by přicházela s nějakými racionálními názory. V politice sice platí „nikdy neříkej nikdy“, ale za mě SPD určitě ne.

Přes pět procent hlasů se možná dostane hnutí Přísaha. Mnozí říkají, že vám jsou hodně blízcí.

To si nemyslím. Nejprve ať ukážou, co umí. Pokud ty hlasy získají, tak je to věc vyjednávání. Nyní je pro mě toto hnutí hodně netransparentní. To, že jste býval dobrým policistou, ještě neznamená, že budete dobrým politikem. Naopak se domnívám, že to do jisté míry může být limitující.

Kde vidíte hranici volebního úspěchu hnutí ANO v kraji?

Co bude nad třicet procent, tak bude dobrý výsledek, co nad 32 procent, tak výborný. Výsledek pod třicet procent v kraji budu považovat za neúspěch. Kvůli novému zákonu už nejspíše neobhájíme deset poslanců v kraji, tak bych chtěl osm. Šest je už hraničních.