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Starosta využil zastupitelstvo městského obvodu k volební prezentaci, tvrdí advokát

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  14:49
Spor kolem zářijového zastupitelstva v ostravských Hošťálkovicích má pokračování. Advokát Petr Kausta podal státnímu zastupitelství podnět k prověření, zda při jednání obvodu nedošlo v souvislosti s prezentací uskupení Občané pro Hošťálkovice ke zneužití pravomoci úřední osoby.
Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na zasedání tamního zastupitelstva.
Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na zasedání tamního zastupitelstva.
Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na zasedání tamního zastupitelstva.
Sporná prezentace volebního uskupení starosty Hošťálkovic Jiřího Jurečka na zasedání tamního zastupitelstva.
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Kausta už minulý týden avizoval, že chce možné porušení volebních pravidel nechat prověřit. Vadí mu zhruba hodinová prezentace výsledků práce obvodu, kterou na zastupitelstvu 14. září vedl starosta Jiří Jureček, i desítky plakátů Občanů pro Hošťálkovice v sále kulturního domu. „Bylo to zastupitelstvo, kde jedno uskupení prezentuje za celé volební období to, co se vybudovalo, jako svoji zásluhu,“ uvedl důvod svých výhrad Petr Kausta.

Podle něj byla činnost městského obvodu prezentována jako činnost Občanů pro Hošťálkovice a k tomu byly využity prostory, technika i přenos obvodu. Tvrdí také, že v sále napočítal kolem čtyř desítek plakátů tohoto uskupení. Podnětem k možnému porušení pravidel volební kampaně už se zabýval také ostravský magistrát. Ten věc postoupil Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Starosta Hošťálkovic Jiří Jureček pochybení odmítá. Podle něj nešlo o volební kampaň, ale o skládání účtů za čtyři roky práce. „My vždycky máme na zastupitelstvu pevný bod, a to zprávu o činnosti starosty,“ vysvětlil. Tentokrát ji podle svých slov rozšířil o celé období let 2022 až 2026.

A plakáty podle něj v kulturním domě zůstaly po předchozí akci připomínající deset let, které s místostarostkou strávili ve vedení obvodu. Prostor měli pronajatý od 4. září do 4. října. „Z našeho pohledu k žádnému porušení volebního zákona nedošlo,“ komentoval Kaustův krok starosta Hošťálkovic s tím, že prověření nezávislým úřadem vítá. Celý spor považuje za součást předvolebního politického boje.

S vyčištěním pozemků může pomoci stát, radí Ostravě inspekce. Řízení nezahájí

Petr Kausta politické pozadí odmítá. V letech 2010 až 2014 sice podle vlastních slov působil jako ostravský zastupitel, tvrdí ale, že už řadu let v politice aktivní není a ani nyní za žádné uskupení nekandiduje. Na hošťálkovické zastupitelstvo přitom původně přišel kvůli sporu o pozemky v ulici K Vodě.

Lidem se nelíbí konec nájemních smluv

Zastupuje část lidí, kteří mají své chaty či další nemovitosti na pozemcích města a kterým končí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva jednoho z nich skončila 31. července uplynutím sjednané doby. Advokát zastupující městský obvod jej podle Kausty následně vyzval, aby pozemky do sedmi dnů odevzdal a vyklidil. Obvod současně odmítl obnovení nájmu.

Kausta takový postup kritizuje. Jeho klienti podle něj žádali o prodloužení nájmu, případně o možnost pozemky odkoupit. „Na to byla reakce: neprodloužíme a vyklidit do sedmi dnů,“ popsal situaci.

Jureček ale zdůrazňuje, že obvod nikomu nájem nevypověděl. „Ani jednomu z chatařů jsme nedali žádnou výpověď. Pouze některým skončily aktuální smlouvy,“ uvedl. Důvodem, proč je obvod nechce automaticky prodlužovat, je podle starosty rozpor s územním plánem a také to, že pozemky leží v aktivním záplavovém území.

Přístup se podle něj změnil hlavně po povodních v roce 2024. „Když teď mám nové skutečnosti a nové informace, nemůžu přikrývat informace, které jsou v rozporu s dalšími zákony,“ uvedl starosta.

Nájemci naopak upozorňují, že v místě fungují desítky let a město jim pozemky dlouhodobě pronajímalo. Po povodni v roce 2024 si navíc poničené objekty opravili.

Náměstek primátora Aleš Boháč, který je současně lídrem kandidátky Starostové pro Ostravu, na níž Jureček kandiduje z druhého místa, připouští, že jednotlivé případy nelze posuzovat stejně. Nechal proto připravit přehled pozemků a staveb a ověřit, které chaty jsou řádně povolené. „Není možné všechny házet do jednoho pytle,“ shrnul Boháč s tím, že u legálních staveb podle něj bude třeba hledat způsob, jak mohou dál existovat, zároveň ale s jasným upozorněním na povodňové riziko.

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