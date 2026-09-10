Bydlení, hořící halda, snaha udržet mladé. Naše Česko řeklo priority pro Ostravu

Jedničkou ostravské kandidátky se stala Ivana Lucáková Nesétová, která se dlouhodobě věnuje sociální práci a pomoci lidem ve vyloučených lokalitách. „Jsem žena, která umí vyjednávat a hledat řešení. Umím také řešit nepopulární úkoly,“ zdůraznila Nesétová.
Hnutí představilo programové desatero pro Ostravu. Například chce podpořit stavbu nejméně stovky bytů ročně, vyřešit problém heřmanické haldy, zabránit odchodu mladých lidí a propojovat městské části pěšími zónami.
„Chceme také nechat prověřit, jestli může mít Ostrava termální a energetické centrum založené na důlních a geotermálních vodách,“ podotkla Nesétová, která je i předsedkyní krajské organizace hnutí a pokud by se dostala do vedení města, chtěla by se věnovat zejména sociálním službám a zdravotnictví.
Na magistrátní kandidátce figuruje například také někdejší náměstek primátora a bývalý šéf ODS v Ostravě Martin Štěpánek.
Předseda hnutí Kuba odmítl povolební spolupráci s KSČM a SPD. „Vzhledem k tomu, že nejen v Ostravě začínáme, tak by bylo úspěchem se dostat do zastupitelstva. Ale chceme uspět maximálně,“ konstatoval Kuba.
Hnutí kromě ostravského magistrátu kandiduje ještě v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih, kde je lídrem kandidátky florbalový sportovní manažer Pavel Palata a také ve Městě Albrechticích na Krnovsku. Tam se lídryní stala projektová manažerka Markéta Měrková.