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Bydlení, hořící halda, snaha udržet mladé. Naše Česko řeklo priority pro Ostravu

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  13:39
Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová s předsedou...

Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová s předsedou hnutí, jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. (9. září 2026) | foto: Jaroslav Ožana, ČTKČTK

Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová přibližuje...
Tisková konference hnutí Naše Česko v klubu Atlantik v centru Ostravy. (9. září...
Kandidátku hnutí Naše Česko v Ostravě - Jihu vede florbalový manažer Pavel...
Kandidátku hnutí Naše Česko v Městě Albrechtice na Krnovsku vede projektová...
5 fotografií
Ostrava potřebuje změnu. S tímto heslem vyrazilo do volebního boje hnutí Naše Česko. Právě moravskoslezská metropole je největším městem, ve kterém hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby aspiruje na místa zastupitelů.

Jedničkou ostravské kandidátky se stala Ivana Lucáková Nesétová, která se dlouhodobě věnuje sociální práci a pomoci lidem ve vyloučených lokalitách. „Jsem žena, která umí vyjednávat a hledat řešení. Umím také řešit nepopulární úkoly,“ zdůraznila Nesétová.

Hnutí představilo programové desatero pro Ostravu. Například chce podpořit stavbu nejméně stovky bytů ročně, vyřešit problém heřmanické haldy, zabránit odchodu mladých lidí a propojovat městské části pěšími zónami.

„Chceme také nechat prověřit, jestli může mít Ostrava termální a energetické centrum založené na důlních a geotermálních vodách,“ podotkla Nesétová, která je i předsedkyní krajské organizace hnutí a pokud by se dostala do vedení města, chtěla by se věnovat zejména sociálním službám a zdravotnictví.

Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová s předsedou hnutí, jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. (9. září 2026)
Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová přibližuje program zamřený na Ostravu. (9. září 2026)
Tisková konference hnutí Naše Česko v klubu Atlantik v centru Ostravy. (9. září 2026)
Kandidátku hnutí Naše Česko v Ostravě - Jihu vede florbalový manažer Pavel Palata. (9. září 2026)
5 fotografií

Na magistrátní kandidátce figuruje například také někdejší náměstek primátora a bývalý šéf ODS v Ostravě Martin Štěpánek.

Předseda hnutí Kuba odmítl povolební spolupráci s KSČM a SPD. „Vzhledem k tomu, že nejen v Ostravě začínáme, tak by bylo úspěchem se dostat do zastupitelstva. Ale chceme uspět maximálně,“ konstatoval Kuba.

Hnutí kromě ostravského magistrátu kandiduje ještě v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih, kde je lídrem kandidátky florbalový sportovní manažer Pavel Palata a také ve Městě Albrechticích na Krnovsku. Tam se lídryní stala projektová manažerka Markéta Měrková.

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Jednička ostravské kandidátky Naše Česko Ivana Lucáková Nesétová s předsedou...

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