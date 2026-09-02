„Na naší kandidátce najdete manažery, lékaře, právníky, podnikatele, učitele i odborníky z nejrůznějších oblastí,“ poukázal Richard Vereš.
Dodal, že velmi pyšní jsou na to, že na městské kandidátce tvoří téměř polovinu ženy. „Jsou navíc na opravdu volitelných místech a ve vedení města s nimi počítáme,“ slíbil třicetiletý politik.
Kdo vedl Ostravu po roce 1989
1990 – 1993 Jiří Smejkal (OF, ČSSD)
Dvojkou kandidátky je současná radní Ostravy Markéta Langrová. Na třetím místě kandiduje vedoucí investic ostravského dopravního podniku Petr Holuša, na čtvrtém starostka Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová, na pátém pak místostarostka Ostravy-Jihu Martina Jarošková.
Za hlavní programová témata považuje Vereš dostupnost zdravotní péče, bezpečnost, dosažitelné bydlení, dopravu s parkováním a modernizaci městských služeb (volební program zde).
Výhru chtějí členové ostravského hnutí ANO i v senátních volbách. V obvodu číslo 72, který z Ostravy zahrnuje například Porubu, Svinov a Krásné Pole, byl posledních šest let senátorem lékař Ondřej Šimetka z ODS.
Nyní za ANO kandiduje Lucie Baránková Vilamová, starostka obvodu Poruba a magistrátní náměstkyně primátora.
Baránková Vilamová (42 let) je současně čtyřkou magistrátní kandidátky ANO a jedničkou hnutí ve více než šedesátitisícovém obvodu Poruba.