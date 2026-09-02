Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hnutí ANO chce v Ostravě zpět primátora, lídrem Vereš. O senát bojuje Vilamová

Autor:
  6:21

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Ostravě. Třicetiletý Richard Vereš je nyní starostou Slezské Ostravy. Vlevo od něj senátní kandidátka ANO Lucie Baránková Vilamová. (31. srpna 2026) | foto: ČTK

S takřka maximálními cíli vstoupilo do předvolební kampaně v Ostravě hnutí ANO. Na magistrátu chce nazpět primátorský řetěz, o který hnutí přišlo na jaře 2023 po vnitřních rozporech. A nyní vedení ANO netají, že po Janu Dohnalovi z ODS hodlá prosadit svého lídra, nynějšího starostu Slezské Ostravy Richarda Vereše.

„Na naší kandidátce najdete manažery, lékaře, právníky, podnikatele, učitele i odborníky z nejrůznějších oblastí,“ poukázal Richard Vereš.

Dodal, že velmi pyšní jsou na to, že na městské kandidátce tvoří téměř polovinu ženy. „Jsou navíc na opravdu volitelných místech a ve vedení města s nimi počítáme,“ slíbil třicetiletý politik.

Kdo vedl Ostravu po roce 1989

1990 – 1993 Jiří Smejkal (OF, ČSSD)
1993 – 2001 Evžen Tošenovský (ODS)
2001 – 2002 Čestmír Vlček (ODS)
2002 – 2006 Aleš Zedník (ČSSD)
2006 – 2014 Petr Kajnar (ČSSD)
2014 – 2023 Tomáš Macura (ANO)
2023 – dosud Jan Dohnal (ODS)

Dvojkou kandidátky je současná radní Ostravy Markéta Langrová. Na třetím místě kandiduje vedoucí investic ostravského dopravního podniku Petr Holuša, na čtvrtém starostka Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová, na pátém pak místostarostka Ostravy-Jihu Martina Jarošková.

Za hlavní programová témata považuje Vereš dostupnost zdravotní péče, bezpečnost, dosažitelné bydlení, dopravu s parkováním a modernizaci městských služeb (volební program zde).

Výhru chtějí členové ostravského hnutí ANO i v senátních volbách. V obvodu číslo 72, který z Ostravy zahrnuje například Porubu, Svinov a Krásné Pole, byl posledních šest let senátorem lékař Ondřej Šimetka z ODS.

Nyní za ANO kandiduje Lucie Baránková Vilamová, starostka obvodu Poruba a magistrátní náměstkyně primátora.

Baránková Vilamová (42 let) je současně čtyřkou magistrátní kandidátky ANO a jedničkou hnutí ve více než šedesátitisícovém obvodu Poruba.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

ilustrační snímek

V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.

Tohle monstrum jelo stovky kilometrů. Souprava s jeřábem byla přetížená o 57 tun

Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních...

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa...

Vlak srazil sedmnáctiletou dívku, hasiči ji do sanitky přenášeli tři sta metrů

Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026)

Zhruba tři stovky metrů museli hasiči v úterý na Bruntálsku přenášet těžce zraněnou dívku sraženou vlakem. Sanitka totiž nemohla dojet až ke kolejím, takže přišly na řadu nosítka a lidská síla. Dívku...

„Dříve se to posílalo do plynu.“ Romské studenty v Jeseníkách zasypaly rasistické komentáře

Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníkách, se na facebookových...

Nepomáhají někdy ani svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé...

Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé...

Hnutí ANO chce v Ostravě zpět primátora, lídrem Vereš. O senát bojuje Vilamová

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Ostravě. Třicetiletý Richard Vereš je nyní...

S takřka maximálními cíli vstoupilo do předvolební kampaně v Ostravě hnutí ANO. Na magistrátu chce nazpět primátorský řetěz, o který hnutí přišlo na jaře 2023 po vnitřních rozporech. A nyní vedení...

2. září 2026  6:21

Armáda „odvelela“ nadějnou smečařku Laifrovou z Ostravy do Brna

Smečařka Agáta Laifrová, která se rozhodla pro studium na Univerzitě obrany v...

Byť se v minulé sezoně zařadila mezi nejúdernější volejbalistky české extraligy, nechce se smečařka Agáta Laifrová úplně oddat volejbalu. Chce být vojákyní, a tak se chystá na studium vojenských...

1. září 2026  16:32

Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Hlavní nádraží v Karviné

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného...

1. září 2026  16:10

Velké slučování. V ostravských školkách už ubývá dětí, volných míst jsou stovky

První školní den mají za sebou také prvňáčci v Základní škole Porubská 832 v...

Přes tři tisíce prvňáků, dohromady dvacet tisíc dětí. Ostravské školy po prázdninách vítají své žáky. Do lavic prvních tříd dokonce usedá o 160 prvňáků více než loni. Snižování porodnosti a pokles...

1. září 2026  13:31

Řidičák mladíkovi vydržel jen chvíli, rychlost v obci překročil téměř o stovku

ilustrační snímek

Jako smyslů zbavený se osmnáctiletý řidič nedávno řítil se svým vozem obcí na Frýdecko-Místecku. Radar ukázal policistům o neuvěřitelných 94 km/h více, než povolují dopravní pravidla. A tak řidičské...

1. září 2026  9:59

Skuhravý chválil, ale... Když vidíte Noghu na tréninku, chcete spáchat sebevraždu

Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.

Fotbalisté Baníku v této sezoně potřetí z dosavadních pěti prvoligových zápasů vyhráli a opět 1:0. V sobotu vyzráli nad Sigmou Olomouc, která poprvé v tomto ročníku ligy vyšla gólově naprázdno....

1. září 2026  8:33

Vítkovice budou dražit ciferník z kostelní věže, výtěžek půjde na opravu střechy

Původní ciferník kostela v Ostravě - Vítkovicích půjde do aukce. Nemáte zájem?...

Součástí akce Den Vítkovic pořádané ve čtvrtek 3. září ostravským městským obvodem bude dražba starého dvoumetrového ciferníku z věže kostela svatého Pavla na Mírovém náměstí. Od letošního jara jsou...

1. září 2026  5:56

Hrobník i chlebíčková specialistka. V Moravskoslezském kraji kandiduje 17 tisíc lidí

ilustrační snímek

Více než sedmnáct tisíc kandidátů bude v říjnových komunálních volbách v Moravskoslezském kraji bojovat o více než čtyři tisíce mandátů v zastupitelstvech obcí, měst i městských částí a obvodů.

31. srpna 2026  16:37

Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.

Tenhle comeback nevyšel. Pavel Hapal se jako trenér fotbalové Olomouce vrátil na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde lavičce místního Baníku šéfoval tři roky. Sigmáci nakonec v sobotu večer...

31. srpna 2026  14:17

Mám rád koncerty, které překvapují programem i místem, říká Igor Františák

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Svatováclavský hudební festival pod vedením špičkového klarinetisty, pedagoga a hudebního organizátora Igora Františáka míří k zahájení 23. ročníku. Vedle interpretace staré a duchovní hudby v...

31. srpna 2026  14:13

Zadržet vodu je priorita. Povodí Odry plánuje zmírnění dopadu klimatické změny

Jedním z opatření pro zadržení vody v krajině je i tvorba tůní.

Vodní nádrže, tůně, mokřady, přírodě blízké úpravy toků i pozemků kolem nich, to jsou kroky, které do budoucna plánuje Povodí Odry jako adaptaci na projevy klimatické změny. Měly by zabránit rychlému...

31. srpna 2026  10:50

Elektřina od domkařů a firem napájí koupaliště i stadiony. Krnov testuje sdílení

Koupaliště v Krnově patří k největším žroutům elektřiny. Technické služby zkoušejí ušetřit využitím sdílené energie.

Nepřetržitě tam běží čerpadla a další technologie na úpravu vody a provoz bazénů. Koupaliště v Krnově přes léto patří k největším žroutům elektřiny. Od letošního července tamní technické služby...

31. srpna 2026  6:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.