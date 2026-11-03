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Rychlý návrat. V červnu Korče odvolali, teď se stal opět primátorem Frýdku-Místku

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  9:20

Petr Korč (vlevo) vzápětí po opětovném zvolení primátorem Frýdku-Místku. Gratuluje mu Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek), dosavadní i pokračující náměstek primátora. (3. listopadu 2026) | foto: ČTK

Primátorem třiapadesátitisícového Frýdku-Místku se dnes opět stal Petr Korč z vítězného hnutí Naše Město F-M (NMFM). Na dnešním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 30 ze 43 přítomných zastupitelů.

Město povede koalice regionálního hnutí Naše Město F-M a uskupení Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít převahu 27 hlasů.

Na koaliční spolupráci se obě uskupení dohodla hned po volbách. Koalice stojí na půdorysu původní koaliční spolupráce, ale bez ANO.

Právě toto hnutí coby koaliční partner se v červnu podílelo na odvolání Petra Korče z postu primátora, které navrhla tehdejší opozice. Korč se tak do primátorského křesla vrací po zhruba pětiměsíční pauze.

Další převrat ve vedení Frýdku-Místku. Zastupitelé odvolali primátora Korče

V jedenáctičlenné městské radě má podle koaliční dohody vítěz voleb sedm zástupců, Společně pro Frýdek-Místek zbývající čtyři. Kromě primátora bude v radě pět uvolněných náměstků, jejichž posty jsou plně placené, a pět neuvolněných radních, kteří za výkon funkce neberou plný plat. Tři náměstci budou z uskupení Naše Město F-M, dva ze Společně.

Vítězné Naše Město F-M získalo ve volbách dvacet mandátů, ANO má osm křesel, Společně pro Frýdek-Místek sedm mandátů. Po třech zastupitelích mají uskupení rEvoluce a Přátelé FM, dvě místa bude mít SPD.

V opozici tak budou ANO, Přátelé FM někdejšího primátora Michala Pobuckého, rEvoluce a SPD. Do konce roku chce nová koalice připravit programové prohlášení.

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Rychlý návrat. Primátorem Frýdku-Místku se opět stal Korč, v červnu ho přitom odvolali

Petr Korč (vlevo) vzápětí po opětovném zvolení primátorem Frýdku-Místku....

Primátorem třiapadesátitisícového Frýdku-Místku se dnes opět stal Petr Korč z vítězného hnutí Naše Město F-M (NMFM). Na dnešním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 30 ze 43 přítomných zastupitelů.

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