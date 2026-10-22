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Ve Frýdku-Místku je podepsáno. K většině stačí dvě strany, primátorem bude Korč

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  11:28

Primátorem Frýdku-Místku bude podle koaliční smlouvy Petr Korč. | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Vítězné hnutí Naše Město F-M (NMFM) dnes ve Frýdku-Místku podepsalo koaliční dohodu s uskupením Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Primátorem se stane Petr Korč (NMFM), který byl zvolen novým senátorem. Prvním náměstkem bude Marcel Sikora ze SPOLEČNĚ.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 27 hlasů. V jedenáctičlenné městské radě bude mít vítěz voleb sedm zástupců, Společně pro Frýdek-Místek zbývajících čtyři.

Na koaliční spolupráci se obě uskupení dohodla hned po volbách. Koalice stojí na půdorysu té předchozí, ale tentokrát bez ANO. Toto hnutí se coby koaliční partner v červnu podílelo na odvolání Korče z místa primátora, které navrhla tehdejší opozice.

„Volební výsledek považuji za velký závazek i vzhledem k tomu, že jsme čistě regionální hnutí bez státního příspěvku a bez velkého aparátu. Důvěra voličů ukazuje, že si lidé přejí autentické regionální lídry, kteří pracují pro město. Spolupráce se SPOLEČNĚ byl logický a přirozený krok. Rozumíme si a pokračujeme v práci, kterou jsme společně začali,“ uvedl Petr Korč.

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Kromě primátora bude ve vedení města pět uvolněných náměstků, jejichž posty jsou plně placené, a pět neuvolněných radních, kteří za výkon funkce neberou plný plat. Prvním náměstkem primátora bude Marcel Sikora (Společně pro Frýdek-Místek). Dalšími náměstky budou za NMFM Jiří Kajzar, Tomáš Pyško a Petr Gaj a za Společně pro Frýdek-Místek Lukáš Slíva. Radu doplní za NMFM Zbyněk Šostý, Kamila Šponerová a Kristýna Blahutová a za Společně pro Frýdek-Místek Adrian Hutyra a Martin Kleinwächter.

„Navazujeme na dobrou práci v rámci našich gescí, například sociálních služeb nebo prorodinné politiky. Pokračujeme také s projekty v rámci životního prostředí a územního rozvoje. Nově se zaměříme komplexně i na místní části prostřednictvím nového radního Adriana Hutyry,“ uvedl náměstek primátora Marcel Sikora (SPOLEČNĚ).

Koalice prozradila i své plány

Koaliční partneři se shodli na desítkách bodech programu, které se zavázali během volebního období 2026–2030 plnit. Patří mezi ně například závazek zrekonstruovat Český dům pro potřeby Střediska volného času Klíč nebo připravit projekt pěšího propojení sídliště Slezská a vlakového nádraží, včetně vybudování bulváru a schodiště Adolfa Landsbergera.

Co budou dělat noví náměstkové

  • Marcel Sikora – úsek sociální péče, sociálních služeb a zdravotnictví, prorodinné politiky a protidrogových aktivit a prevence.
  • Jiří Kajzar - úsek investic, financí a rozpočtu, majetkoprávních vztahů města, útvaru hlavního architekta a majetkových účastí města.
  • Lukáš Slíva – úsek územního plánování a rozvoje, stavebně-správních činností, ekonomického rozvoje a podnikání, životního prostředí a zemědělství, dotací a integrovaných teritoriálních investicí.
  • Tomáš Pyško - úsek školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání, péče o památky, vědy a kulturního rozvoje a informačních technologií.
  • Petr Gaj – oblast bezpečnostních rizik, požární ochrany, ochrany veřejného pořádku, prevenci kriminality a řízení Městské policie F-M.

Koaliční partneři se také zavazují k podpoře výstavby sociálních staveb v lokalitě Berlín II, kde město vybuduje odlehčovací službu pro seniory Domovinka jako součást areálu soukromého Alzheimer centra se 117 lůžky.

Pokračovat budou také v přípravách rekonstrukce bývalé Národní záložny místecké nebo v podpoře revitalizace bývalých průmyslových areálů v rámci uzavřeného memoranda se společností Slezan Holding, i v revitalizaci vnitrobloků na Riviéře. Koalice zachová dotované MHD za 1 Kč a bude podnikat aktivní kroky k zajištění zubní pohotovosti.

Volby v třiapadesátitisícovém městě vyhrálo se 40 procenty hlasů regionální hnutí Naše Město F-M, které získalo 20 mandátů. ANO má osm křesel, Společně pro Frýdek-Místek sedm mandátů. Po třech zastupitelích mají uskupení rEvoluce a Přátelé FM, dvě místa bude mít SPD. V opozici tak budou ANO, Přátelé FM někdejšího primátora Michala Pobuckého, rEvoluce a SPD.

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