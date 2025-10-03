Volební last minute. Lídr hnutí ANO Babiš v centru Ostravy rozdává koblihy

  9:07aktualizováno  9:30
Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím lidem rozdávat koblihy.

Andrej Babiš na posledním mítinku v Ostravě – Porubě 19. září sliboval, že ještě před zahájením hlasování něco chystá. „Stane se tak v páteční dopoledne a bude to jistě překvapení,“ prohlásil tehdy bez upřesnění.

Nakonec se ukázalo, že vsadil na už v minulosti vyzkoušené koblihy. „Nejsou nějaké malé,“ ptal se Babiš, když přišel na místo a prohlédl si koblihy. „Nejsou, jsou meruňkové,“ odvětila dvojka kandidátky Aleš Juchelka.

Babiš v centru Ostravy rozdával koblihy
Andrej Babiš na ostravském mítinku hnutí ANO tři dny po útoku staršího muže na Frýdecko-Místecku. Vlevo poslanec Aleš Juchelka, vpravo starostka Města Albrechtice na Krnovsku a krajská náměstkyně Jana Murová. (4. září 2025)
Expremiér České republiky Andrej Babiš (ANO) před poslední předvolební debatou na TV Nova (2. října 2025)
Expremiér České republiky a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází na poslední předvolební debatu na TV Nova. (2. října 2025)
Koblihy od Babiše chtěla ovšem jen část kolemjdoucích. „Jsem nadšená. Skvělý nápad. Škoda jen, že tady není i paní Kateřina,“ zmínila seniorka lídryni Stačilo! Přiznala zároveň, že bude volit ANO.

Jiní lidé ovšem dávali najevo, že o koblihy nemají zájem. „Tak to ani náhodou,“ reagovala jedna mladší žena.

Četné mítinky v kraji

Babiš jako celorepublikový lídr hnutí ANO kandiduje v Moravskoslezském kraji, kde se očekává jeho výrazné vítězství a zisk většího počtu poslanců.

Před čtyřmi roky, kdy v tomto regionu vedl kandidátku ANO tehdejší hejtman Ivo Vondrák, jenž se s Babišem o dva roky později ve zlém rozešel, získalo ANO coby vládní hnutí téměř 34 procent, což znamenalo zisk deseti poslaneckých mandátů.

Expremiér byl na několikerém vyšetření v nemocnici, v kampani však po několika dnech pokračoval. Policie útočníkovi sdělila podezření z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.

2. září 2025
