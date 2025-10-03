Andrej Babiš na posledním mítinku v Ostravě – Porubě 19. září sliboval, že ještě před zahájením hlasování něco chystá. „Stane se tak v páteční dopoledne a bude to jistě překvapení,“ prohlásil tehdy bez upřesnění.
Nakonec se ukázalo, že vsadil na už v minulosti vyzkoušené koblihy. „Nejsou nějaké malé,“ ptal se Babiš, když přišel na místo a prohlédl si koblihy. „Nejsou, jsou meruňkové,“ odvětila dvojka kandidátky Aleš Juchelka.
Koblihy od Babiše chtěla ovšem jen část kolemjdoucích. „Jsem nadšená. Skvělý nápad. Škoda jen, že tady není i paní Kateřina,“ zmínila seniorka lídryni Stačilo! Přiznala zároveň, že bude volit ANO.
Jiní lidé ovšem dávali najevo, že o koblihy nemají zájem. „Tak to ani náhodou,“ reagovala jedna mladší žena.
Četné mítinky v kraji
Babiš jako celorepublikový lídr hnutí ANO kandiduje v Moravskoslezském kraji, kde se očekává jeho výrazné vítězství a zisk většího počtu poslanců.
Před čtyřmi roky, kdy v tomto regionu vedl kandidátku ANO tehdejší hejtman Ivo Vondrák, jenž se s Babišem o dva roky později ve zlém rozešel, získalo ANO coby vládní hnutí téměř 34 procent, což znamenalo zisk deseti poslaneckých mandátů.
Babiš v kampani vsadil v Moravskoslezském kraji na četné mítinky a objel mnoho měst a obcí od Jablunkovska až po Osoblažsko. První zářijový den však v Dobré na Frýdecko-Místecku čelil napadení, kdy ho 63letý muž dvakrát praštil berlí, z toho jednou do hlavy.
Expremiér byl na několikerém vyšetření v nemocnici, v kampani však po několika dnech pokračoval. Policie útočníkovi sdělila podezření z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.
2. září 2025