Babiš vhodí lístek do urny v ostravské sokolovně, vyřídil si voličský průkaz

Josef Gabzdyl
Dalibor Maňas
,
  12:57
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš avizoval, že svůj voličský hlas odevzdá v sokolovně na Sokolské třídě v Ostravě. Ačkoliv žije ve středočeských Průhonicích, vyřídil si voličský průkaz. Chce totiž hlasovat v regionu, kde je jedničkou kandidátky.

Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím lidem rozdávat koblihy. (3. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pro Andreje Babiše to je už čtvrté místo, kde bude jako politik ve volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat. V roce 2013 to bylo v Praze, o čtyři roky později ve Středočeském kraji. Následně v roce 2021, kdy byl premiérem, se stal jedničkou kandidátky hnutí v Ústeckém kraji. Tam se postavil například Ivanu Bartošovi, tehdejšímu předsedovi Pirátů.

A letos je lídrem moravskoslezské kandidátky. „Musí vás k volbám přijít co nejvíce,“ opakovaně nabádal Babiš na svých mítincích. Upozorňoval, že zatímco v Moravskoslezském kraji byla před čtyřmi roky účast šedesát procent, tak v mnohem pravicovější Praze o deset procent více. „Takže se jim podařilo více ovlivnit celkový výsledek,“ vysvětlil.

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Podle odborníků Babiš zvolil tento region proto, že dlouhodobě platí za levicový a současně se v něm díky jeho lidnatosti rozděluje hodně poslaneckých mandátů. Patří mezi volební bašty ANO, vždyť v roce 2021 tam hnutí získalo přes 33 procent hlasů. A v loňských krajských volbách dokonce takřka padesát procent.

Babiš však musí v regionu čelit značné konkurenci. Hnutí STAČILO! totiž vede předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která je navíc místní, pochází a žije v Novém Jičíně. A SPD tam nasadilo předsedu PRO Jindřicha Rajchla. Babiš by také rád co nejvýraznějším rozdílem zvítězil nad krajským lídrem SPOLU, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS.

Z celostátních lídrů volí v Moravskoslezském kraji také Konečná, a to ve volební místnosti v Domově s pečovatelskou službou v Novém Jičíně, STAČILO! má dokonce v Ostravě republikový štáb, dorazit tam má i podporovatel, exprezident Miloš Zeman. Voličský průkaz si vyřídil také Rajchl žijící v Praze, hlasuje na jedné z ostravských škol.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

Babiš vhodí lístek do urny v ostravské sokolovně, vyřídil si voličský průkaz

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš avizoval, že svůj voličský hlas odevzdá v sokolovně na Sokolské třídě v Ostravě. Ačkoliv žije ve středočeských Průhonicích, vyřídil si voličský průkaz. Chce totiž hlasovat...

3. října 2025  12:57

Polská konkurence pro Vítkovice. U Katovic upraví vysokou pec jako turistickou atrakci

Nová konkurence pro ostravskou Dolní oblast Vítkovice vzniká v nedalekém Polsku. V Rudě Śląske, součásti katovické aglomerace, opravují vysloužilou vysokou pec tak, aby se stala turistickým lákadlem...

3. října 2025  12:45

Volební last minute. Lídr hnutí ANO Babiš v centru Ostravy rozdával koblihy

Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy před obchodním areálem Nová Karolina okolo procházejícím...

3. října 2025  9:07,  aktualizováno  10:39

Historii ostravských kaváren mapuje nová výstava, ve městě měly silnou tradici

Historii ostravských kaváren od první republiky přes období komunistického režimu do současnosti přibližuje nová výstava v Ostravském muzeu. Autoři se zabývají také kávou jako rostlinou a...

3. října 2025  8:44

Karvinský Bužek dostal stop na dva zápasy, Sparta a Zlín zaplatí za pyrotechniku

Karvinský fotbalista Alexandr Bužek dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za vyloučení v utkání 10. kola první ligy na Slovácku. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace...

2. října 2025  17:53

Most chrlící plameny bude stát už za rok. Ostrava hledá, kdo jej postaví

Stavba nového unikátního mostu Na Karolině, který bude chrlit plameny a záměrně rezavět, se blíží. Ostravský magistrát nyní hledá dodavatele stavby, která vyjde na 342 milionů korun. Zájemci mohou...

2. října 2025  16:08

Stížnosti místních na zápach z nudlárny nepomohly, zastal se jich až ombudsman

Stavební úřad jedné z obcí v Moravskoslezském kraji pochybil při povolování stavby továrny na těstoviny, místních lidí se zastal veřejný ochránce práv. Postupy úřadů shledal vadnými stejně jako...

2. října 2025  15:20

Ostrava se zajímá o kulturní život obyvatel. Nejraději mají kino, zjistil průzkum

První komplexní šetření o kulturním chování obyvatel Ostravy si nechalo zpracovat vedení města u agentury STEM. Její výzkumníci jej provedli letos v únoru na vzorku obyvatel starších patnácti let....

2. října 2025  12:54

Září bylo povedené. Michal Kovařčík si chválí třinecké výsledky

Hokejovým Ocelářům Třinec stačil k úterní výhře nad Kometou Brno jeden gól. Třinečtí potvrdili výborný vstup do sezony, byť uznávají, že jejich výkony nejsou nejlepší. „Bodově nám start vyšel, ale...

2. října 2025  11:31

Vůbec mi nepřijde, že bych byl z Tatranu tak dlouho pryč, řekl navrátilec Číž

Nastříleli mistrovskému Nymburku 91 bodů, jenže na výhru to basketbalistům NH Ostrava ve druhém kole národní ligy nestačilo. Prohráli 91:99. „Tohle mrzí,“ povzdechl si ostravský rozehrávač Adam Číž.

2. října 2025  10:07

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - MZDA DLE ZKUŠENOSTÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 35 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 326 volných pozic

Komín opavské Bredy se už nezřítí, část rozebraných cihel použijí stavbaři znovu

Zčásti je rozebraný, zčásti zpevněný. Stavební zajištění pádem hrozícího komína někdejšího obchodního domu Breda v Opavě je u konce. Restaurátoři díky tomu bez rizika pokračují v obnově ikonické...

2. října 2025  9:59

Pyrotechnici prohledali sovětské vojenské cvičiště v Krnově. Našli i části ostré munice

Tři desítky kusů munice a obrovské množství dalších kovových předmětů, které pocházejí z vojenské techniky, objevili pyrotechnici na Kabátově kopci v Krnově. Našli také zbytky kovů z černých skládek.

2. října 2025  6:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.