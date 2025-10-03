Babiš vhodí lístek do urny v ostravské sokolovně, vyřídil si voličský průkaz

Pro Andreje Babiše to je už čtvrté místo, kde bude jako politik ve volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat. V roce 2013 to bylo v Praze, o čtyři roky později ve Středočeském kraji. Následně v roce 2021, kdy byl premiérem, se stal jedničkou kandidátky hnutí v Ústeckém kraji. Tam se postavil například Ivanu Bartošovi, tehdejšímu předsedovi Pirátů.
A letos je lídrem moravskoslezské kandidátky. „Musí vás k volbám přijít co nejvíce,“ opakovaně nabádal Babiš na svých mítincích. Upozorňoval, že zatímco v Moravskoslezském kraji byla před čtyřmi roky účast šedesát procent, tak v mnohem pravicovější Praze o deset procent více. „Takže se jim podařilo více ovlivnit celkový výsledek,“ vysvětlil.
Podle odborníků Babiš zvolil tento region proto, že dlouhodobě platí za levicový a současně se v něm díky jeho lidnatosti rozděluje hodně poslaneckých mandátů. Patří mezi volební bašty ANO, vždyť v roce 2021 tam hnutí získalo přes 33 procent hlasů. A v loňských krajských volbách dokonce takřka padesát procent.
Babiš však musí v regionu čelit značné konkurenci. Hnutí STAČILO! totiž vede předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která je navíc místní, pochází a žije v Novém Jičíně. A SPD tam nasadilo předsedu PRO Jindřicha Rajchla. Babiš by také rád co nejvýraznějším rozdílem zvítězil nad krajským lídrem SPOLU, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS.
Z celostátních lídrů volí v Moravskoslezském kraji také Konečná, a to ve volební místnosti v Domově s pečovatelskou službou v Novém Jičíně, STAČILO! má dokonce v Ostravě republikový štáb, dorazit tam má i podporovatel, exprezident Miloš Zeman. Voličský průkaz si vyřídil také Rajchl žijící v Praze, hlasuje na jedné z ostravských škol.