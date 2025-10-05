Filip Turek se měl ve známém baru Blue Light v centru Prahy zastat ženy, které vyhrožovali dva muži. Člen jeho ochranky pak měl být napaden na toaletách, řekl iDNES.cz zdroj blízký Turkovi. Sám poslanec prý napadený být neměl. Turek má už několik týdnů soukromou ochranku, protože kampaň byla vyhrocená. Na incident jako první upozornil deník Blesk.
Nově zvolený poslanec Turek se zde stal terčem slovních urážek a neverbálních útoků od silně podnapilého muže. Politik na provokace nereagoval, jenže krátce poté byl na toaletě napaden jiným mužem.
Turkova mluvčí Lenka Tichá redakci iDNES.cz incident potvrdila. Podle ní včas zasáhla soukromá ochranka Filipa Turka. „Napadli ochranku pana Turka. Ochranka zabránila tomu, aby byl napaden,“ uvedla pro iDNES.cz Tichá.
„Vyvázl bez zranění. Ochranka zabránila, aby se k němu dostali. Popsal to jako naprosto klidnou atmosféru, potom prý do něj ale začal šít podnapilý muž. Poté pan Turek odešel na toaletu, semlelo se to velmi rychle,“ dodala Tichá s tím, že po incidentu Turek z místa odjel.
|
Do štábu Motoristů nedorazil. Úspěch s nimi pak Václav Klaus oslavil u piva
Policejní mluvčí Jan Daněk pro iDNES.cz řekl, že policie na místo vyjela. „Nějaký muž se tam pořezal o skleničku, zasahovala tam záchranná služba. Bylo to tedy v její kompetenci. Žádné protiprávní jednání jsme tam nezjistili,“ popsal Daněk.
Mluvčí Tichá doplnila, že pořezaným není nikdo z ochranky Filipa Turka.
Ještě předtím, než si Turek vyrazil do baru v centru Prahy, dal si v jedné z hospod pivo s bývalým prezidentem Václavem Klausem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou.