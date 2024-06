Lidé dali najevo nespokojenost, říká jediný europoslanec ze Zlínského kraje

Ondřej Kovařík už má z působení v evropském parlamentu zkušenosti, začíná tam své druhé volební období.

„Snažili jsme se v rámci kampaně vytvořit mezi lidmi povědomí, že se v kraji řeší řada věcí, které mají svůj původ nebo jsou součást řešení v Bruselu. Jde také o to, že příští parlament bude vyjednávat nový evropský rozpočet,“ řekl politik z Velkých Karlovic.

Počítal jste jako sedmička kandidátky s obhajobou své pozice?

Průzkumy a odhady napovídaly, že by to mohlo i nemuselo vyjít. Věřil jsem ale, že pokud voliči k volbám přijdou, můžeme očekávat vysoký zisk. To se potvrdilo. Podařilo se nám zmobilizovat voliče a vysvětlit jim, že eurovolby jsou pro ně důležité, což se projevilo v na české poměry vysoké volební účasti.

Na co voliči reagovali? Na evropskou či vnitropolitickou situaci?

Myslím si, že se ukázalo, že posledních pět let se v Evropské unii přijala řada věcí, s nimiž občané nejen v Česku nesouhlasí. A jasně se proti tomu vyjádřili. V českém kontextu se do toho promítla i nespokojenost s vládní politikou.

Čeho chcete v Bruselu dosáhnout?

Půjde o věci, které rezonovaly v kampani. My i kolegové z dalších zemí se budeme snažit o revizi, úpravy nebo modifikaci klimatické politiky. Ukázalo se, že řada věcí není dobře nastavená nebo na ně není vhodná chvíle. Důležitá je otázka bezpečnosti, do níž spadá otázka migrace i fakt, že máme na hranici Evropy válečný konflikt.

Jaké byste měl návrhy v oblasti klimatické politiky?

Bavíme se například o tom, jestli by se neměly zastropovat ceny emisních povolenek a nemělo by se s nimi zakázat obchodování. Pokud jde o zákaz spalovacích motorů, tak když se nám ho podaří zrušit, bude to optimální. Uvidíme, jaká pro to bude politická podpora. To se zatím obtížně odhaduje.

A co změnit ohledně migrace?

Chtěli bychom zrušit migrační pakt, který byl přijatý před evropskými volbami, nebo alespoň jeho klíčová opatření, která považujeme za špatná. Týkají se povinného rozdělování minimálního počtu žadatelů o azyl. Druhou věcí je to, co migrační pakt neobsahuje. Měli bychom se zaměřit na to, abychom měli ochranu hranice a vedli efektivní boj s pašeráckými gangy. Proto je třeba jednat se zeměmi, které jsou na hranici Evropské unie nebo na severu Afriky, přes které migranti do Evropy proudí.

Byl jste členem hospodářského a měnového výboru. Jste pro přijetí eura?

Teď pro to není vhodná doba. Jsme těsně po období skokové inflace, ekonomika je stále ještě velmi slabá. S Finskem jsme jediná ekonomika, které se nepodařilo dostat na úroveň před covidem. Měli bychom řešit jiné problémy a ponechat si českou měnu, která je vhodným nástrojem pro řízení měnové a hospodářské politiky.

Může europoslanec nějak pomoci svému kraji?

Ano. Bavíme se o možnostech využití strukturálních fondů. V minulém volebním období jsem se zaměřoval i na oblast dopravy, která má ve Zlínském kraji slabá místa. Klíčové je financování dopravní infrastruktury. Dálnice jsou aktuálně financovány z národních zdrojů, ale bude se schvalovat nový evropský rozpočet, který začne platit od roku 2028. V rámci rozpočtu budou k dispozici nové prostředky. Teď se o něm začne vyjednávat. Bylo by vhodné do rozpočtu zahrnout potřeby týkající se budování dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji.

Lze to upřesnit?

Bavíme se o železničním spojení přes Vsetín na Púchov, kde jsou plány na rekonstrukci, nebo rozšíření dálničního spojení v přeshraniční části (dálnice D49). To jsou typické oblasti, které mohou být financovány z evropských zdrojů.

Jiné propojení mezi evropskou politikou a krajem není?

Poslance v evropském parlamentu si lze představit i jako vyslance kraje v evropské instituci. V minulém období jsme ve spolupráci se Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati řešili spuštění studijního programu, tehdy to byl kurz, na nové digitální technologie. Kontaktoval jsem řadu kolegů na mezinárodní úrovni, aby pomohli se sháněním expertů i obsahem. Kurz běží, a pokud vím, univerzita má v plánu ho rozšiřovat. Budu rád za úzkou spolupráci s kolegy ze Zlínského kraje, abychom hlas kraje v Bruselu pozvedli.