Evropa by mohla přispívat na drahé genové terapie, říká europoslanec Knotek

V právě skončených volbách Ondřej Knotek svůj mandát obhájil a nadále tak zůstává jediným zástupcem Karlovarského kraje v Evropském parlamentu.

„Nebudu měnit směr, kterému jsem se věnoval dosud. Ta témata vycházejí z mého zázemí, vzdělání, praxe, ale i z míst, odkud pocházím. A protože Karlovarsko je strukturálně postižený region, chtěl bych plnohodnotně působit ve Výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví, kde jsem byl zatím náhradníkem. A také ve Výboru pro průmysl a energetiku. To bude základ mé činnosti v Bruselu,“ uvedl Knotek krátce po sečtení hlasů.

Právě prevenci před onemocněními bere jako jeden ze svých stěžejních úkolů. Chtěl by se podílet na boji Evropského parlamentu proti rakovině, zabývat se chronickým onemocněním ledvin a kardiovaskulárními chorobami.

„Plán je, aby se celá Evropa posunula směrem k prevenci a časnému odhalení těchto onemocnění. To by mohlo přinést výrazné úspory. A zároveň bych chtěl dosáhnout toho, aby se evropský rozpočet nějakým způsobem podílel na financování drahých genových buněčných terapií pro vážně nemocné pacienty. Jen pojišťovny by takovou léčbu hradit nezvládly. Pokud to nepůjde přímo, tak aby byly poskytnuty záruky, bezúročné půjčky nemocnicím a podobně,“ naznačil Knotek plán, který by mohl být nadějí pro řadu nemocných.

Věnovat se chce i životnímu prostředí, konkrétně změnám Green Dealu. „Ten je nastavený takovým způsobem, že sice sníží emise, ale nesníží potřebu materiálu. V Evropě umíme vyrábět s minimem emisí, jenže je to drahé. Proto se už dnes například celá výroba komponentů pro větrníky nebo fotovoltaiku přesouvá do Asie. A to emise celosvětově zvyšuje,“ vysvětlil Knotek s tím, že evropská klimatická politika tak v globálu Evropu oslabuje.

„To, co budeme potřebovat a sami to nevyrobíme, budeme muset draze koupit. Je to vlastně legální a velmi chytrá strategie ze strany Číny a Ameriky,“ podotkl.

Do kraje hodlá jezdit pravidelně. Má tu rodinu, která jej spojuje s realitou. „Po týdnu v Bruselu by člověk i uvěřil, že voda teče do kopce nebo že boeingy budou létat na baterky. Proto je potřeba si zdravý selský rozum udržet,“ dodal.