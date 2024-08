Faltýnkův diář, ošizené silnice. Kandidáti na hejtmana si vytýkali korupční kauzy

Web iDNES.cz a deník Mladá Fronta DNES v dalším díle předvolebních debat nabízejí duel z Olomouckého kraje. V tom stále rezonuje korupční kauza Autostráda.

Detektivové loni v listopadu odhalili organizovanou skupinu, která šidila stavbu silnic. Policie obvinila i Suchánkova náměstka z ODS Michala Záchu. Na seznamu obviněných jsou také zástupci Správy silnic Olomouckého kraje a zaměstnanci stavebních firem.

„Během vaší vlády došlo k tomuto smutnému kroku. A nebyli pozavíráni jenom politici, ale i pracovníci úřadu, což je na tom ještě smutnější. Já jsem v první fázi doufal, že to bude selhání jedince, ale ukázalo se, že je to daleko rozšířenější,“ vyčetl Okleštěk v duelu svému oponentovi.

Suchánek si uvědomuje, že toto téma může volby ovlivnit. Hájí se však tím, že to byl naopak on, kdo pomohl kauzu odhalit. „Voliči, kteří to jenom trošku znají, ví, že jsme to byli my, kdo jsme tu mafii, která tady byla možná až čtrnáct let, rozbili,“ reagoval Suchánek.

Současný hejtman v Rozstřelu také upřesnil, že ze šesti silnic figurující v kauze Autostráda kraj tři reklamoval. Jednu jim stavební firma uznala a opraví ji, další dvě reklamace ale jiná firma neuznala. „Tam to vypadá na vážný, možná nakonec i právní střet,“ poznamenal Suchánek.

Okleštěk: Společná koalice? Zbláznila jste se?

Oba kandidáti si spolupráci v koalici v příštím volebním období moc představit neumí. „Vy jste se zbláznila,“ odpověděl Okleštěk na dotaz moderátorky, zda by ANO se Starosty zasedlo v koalici. Vzápětí však dovysvětlil, že to „nemyslí zle, jen se o tom s panem Suchánkem nikdy nebavili.“

Hnutí ANO před čtyřmi lety v Olomouckém kraji výrazně zvítězilo ziskem 27,1 procenta hlasů. Jiné strany ho ale obešly a ANO skončilo v opozici. Letos na podzim by se mohl opakovat stejný scénář. Podle Suchánka STAN nemá s hnutím ANO spolupráci vyloženě zakázanou, nevidí ale názorovou shodu. „A taky do toho trochu zasahuje celostátní politika,“ dodal.

Suchánek Oklešťkovi připomněl také kauzu diáře Jaroslava Faltýnka. Bývalý místopředseda hnutí ANO Faltýnek pochází z Olomouckého kraje a v zápiscích z diáře, které zveřejnily Seznam Zprávy, se objevily informace o ovlivňování veřejných zakázek v kraji. Okleštěk se svého stranického kolegy v Rozstřelu zastal. Poukázal na to, že Faltýnek není obviněn ani zatčen, na rozdíl od lidí figurujících v kauze Autostráda.

V příštích čtyřech letech by se oba zaměřili na investice do dopravy v chudších částech kraje, jako je Jesenicko, Šumpersko či Přerovsko. Okleštěk opravu tamních silnic považuje za klíčovou, aby se povedlo zabránit vylidňování a udržet v místě mladé lidi. Suchánek připomněl, že pro příští rok ušetřili přes 800 milionů korun a další vedení kraje je může do této oblasti investovat.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.