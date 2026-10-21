Voliči na radnici vyslali za hnutí spOLečně osmičku a čtyřku kandidátky. Jeho vedení však mělo o povolebním personálním obsazení jinou představu. Po rezignaci Iva Hágera se mandátu vzdal také advokát Pavel Fryšák. Dvojice původně zvolených zastupitelů tím otevírá cestu podnikateli Robertu Runtákovi a Miroslavu Janoškovi, kteří ve volbách mandát nezískali.
„Pan kolega Pavel Fryšák už poslal datovou schránkou další rezignaci, aby se kolega Janošek dostal do zastupitelstva,“ potvrdil ve středu redakci iDNES.cz lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák. Runták tak nastoupí jako první náhradník, Janošek jako druhý.
Podle Bačáka hnutí při sestavování kandidátky zohledňovalo nejen oblibu jednotlivých osobností, ale také jejich možnosti ujmout se po volbách konkrétních funkcí. „Když jsme sestavovali kandidátku, samozřejmě chápu, že někteří naši členové mají svoji oblíbenost, ale to pořadí je dáno také tím, jak ti lidé jsou, nebo nejsou schopni po volbách zaujmout místa v těchto orgánech,“ uvedl.
Čerstvou rezignaci potvrdil také samotný Pavel Fryšák, podle kterého rozhodnutí vzešlo z interní debaty uvnitř hnutí, jež následovala po volbách a při níž se řešilo jeho budoucí zastoupení ve vedení města.
„V návaznosti na už zmíněnou diskusi o struktuře našeho zastupitelského klubu jsem včera na funkci zastupitele rezignoval. Já osobně jsem nikdy neměl ambici aspirovat do rady. Po diskusi s ostatními členy hnutí jsem se přiklonil k tomu, že je žádoucí, abych svůj mandát nabídl k dispozici,“ sdělil redakci iDNES.cz.
Z komunální politiky však odejít neplánuje. Pokud bude existovat politická vůle koaličních partnerů, rád by pokračoval v městských odborných orgánech, kde by mohl využít své právnické zkušenosti.
„Vzájemně jsme se na rezignaci dohodli“
Zajímavé okolnosti provázely také rezignaci dlouholetého olomouckého zastupitele Iva Hágera, jenž stál u zrodu hnutí spOLečně. Podle Miroslava Janoška, s ním o možnosti uvolnění mandátu osobně hovořil už v den voleb, ještě před úplným sečtením všech hlasů.
„Mluvili jsme spolu a je pravda, že dlouhodobě dával najevo, že nechce být na předních, potenciálně volitelných místech kandidátky. Nicméně nevzpomínám si, že by už před volbami výslovně slíbil, že v případě zvolení odstoupí. Na postupu jsme se vzájemně dohodli,“ vysvětlil Janošek.
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Za rozhodnutím prvního odstoupivšího zastupitele stojí především únava z dlouholetého působení v politice. „V hnutí spOLečně jsem od jeho založení osm let. Během té doby jsem působil na různých úrovních, dvě období jako předseda komise městské části Slavonín a v minulém období také jako zastupitel. Pokud to člověk dělá poctivě, je ta práce opravdu časově hodně náročná,“ shrnuje Ivo Háger, který se teď chce věnovat rodině a svému podnikání.
Nově zvolený zastupitel Janošek se naopak chystá na své první působení v komunální politice. Zdůrazňuje při tom širší podporu členské základny. Už při sestavování kandidátky se díky internímu výběru dostal mezi první tři kandidáty a po volbách se zapojil také do vyjednávacího týmu.
„Chtěl bych přinést mladou krev nejenom do zastupitelstva, ale i do našeho zastupitelského klubu. Chtěl bych se učit, jak se dělá zodpovědná politika. Věnovat bych se chtěl zejména rozvoji a podpoře amatérského sportu,“ popsal své plány.
Do zastupitelstva se zároveň vrací také předseda spOLečně Robert Runták, který podle svých slov žádné další osobní politické ambice nemá a chce především prosazovat program hnutí. Mimo jiné otevřeně přiznává, že za neobvyklými personálními přesuny stojí výsledky preferenčního hlasování.
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Podle něj vznikla velmi složitá situace tím, že tři zastupitelé díky křížkování skočili dopředu. „My jsme měli nějakou představu pro zastupitelstvo a pro radu města. Současné legislativní nastavení považuji tak trochu za nešťastné. Pokud by mohli být členy městské rady i lidé mimo zastupitelstvo, nemuselo by hnutí k podobným přesunům přistupovat,“ nastínil.
Zároveň ale připouští, že postup hnutí může vyvolávat pochybnosti o respektování výsledků voleb. „Jsme ale přesvědčeni, že jde o správné rozhodnutí z dlouhodobého hlediska, a to také musíme našim voličům prokázat,“ zdůraznil.