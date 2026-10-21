Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dva zastupitelé v Olomouci odstupují. Uvolňují místa těm, které přeskákali

Autor:
  15:07
Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí...

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí spOLečně, jehož je spoluzakladatelem, předsedou a rovněž byl dvojkou kandidátky. (10. října 2026) | foto: Hana DočkalováMAFRA

Nový olomoucký neuvolněný radní Miroslav Janošek z hnutí spOlečně (19. října...
Ve volebním štábu nového olomoucké hnutí spOLečně, které založil dlouholetý...
Dlouholetý ředitel Exekutorského úřadu v Přerově Robert Runták, který je známý...
Ředitel Exekutorského úřadu v Přerově Robert Runták. Známý je i díky své sbírce...
13 fotografií
Voliči rozhodli o složení olomouckého zastupitelstva, hnutí spOLečně však nakonec posílá do lavic jiné lidi, než kteří získali mandát ve volbách. Po Ivu Hágerovi se funkce vzdal také advokát Pavel Fryšák. Jejich odchody otevírají cestu náhradníkům a odhalují, jak výrazně mohou povolební dohody změnit původní výsledky.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Voliči na radnici vyslali za hnutí spOLečně osmičku a čtyřku kandidátky. Jeho vedení však mělo o povolebním personálním obsazení jinou představu. Po rezignaci Iva Hágera se mandátu vzdal také advokát Pavel Fryšák. Dvojice původně zvolených zastupitelů tím otevírá cestu podnikateli Robertu Runtákovi a Miroslavu Janoškovi, kteří ve volbách mandát nezískali.

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí spOLečně, jehož je spoluzakladatelem, předsedou a rovněž byl dvojkou kandidátky. (10. října 2026)
Nový olomoucký neuvolněný radní Miroslav Janošek z hnutí spOlečně (19. října 2026)
Ve volebním štábu nového olomoucké hnutí spOLečně, které založil dlouholetý ředitel Exekutorského úřadu v Přerově Robert Runták, sám za něj i kandidoval a do mohutné kampaně investoval nemalé peníze, převládalo zklamání. Mělo jít o černého koně voleb, nakonec ale hnutí získalo jen necelých šest procent hlasů a tři zastupitele. Runták se mezi ně nevešel.
Dlouholetý ředitel Exekutorského úřadu v Přerově Robert Runták, který je známý i díky své sbírce moderního umění. V Olomouci si dokonce plánuje otevřít vlastní galerii.
13 fotografií

„Pan kolega Pavel Fryšák už poslal datovou schránkou další rezignaci, aby se kolega Janošek dostal do zastupitelstva,“ potvrdil ve středu redakci iDNES.cz lídr spOLečně Otakar Štěpán Bačák. Runták tak nastoupí jako první náhradník, Janošek jako druhý.

Podle Bačáka hnutí při sestavování kandidátky zohledňovalo nejen oblibu jednotlivých osobností, ale také jejich možnosti ujmout se po volbách konkrétních funkcí. „Když jsme sestavovali kandidátku, samozřejmě chápu, že někteří naši členové mají svoji oblíbenost, ale to pořadí je dáno také tím, jak ti lidé jsou, nebo nejsou schopni po volbách zaujmout místa v těchto orgánech,“ uvedl.

Nový olomoucký neuvolněný radní Miroslav Janošek z hnutí spOlečně (19. října 2026)

Čerstvou rezignaci potvrdil také samotný Pavel Fryšák, podle kterého rozhodnutí vzešlo z interní debaty uvnitř hnutí, jež následovala po volbách a při níž se řešilo jeho budoucí zastoupení ve vedení města.

„V návaznosti na už zmíněnou diskusi o struktuře našeho zastupitelského klubu jsem včera na funkci zastupitele rezignoval. Já osobně jsem nikdy neměl ambici aspirovat do rady. Po diskusi s ostatními členy hnutí jsem se přiklonil k tomu, že je žádoucí, abych svůj mandát nabídl k dispozici,“ sdělil redakci iDNES.cz.

Z komunální politiky však odejít neplánuje. Pokud bude existovat politická vůle koaličních partnerů, rád by pokračoval v městských odborných orgánech, kde by mohl využít své právnické zkušenosti.

„Vzájemně jsme se na rezignaci dohodli“

Zajímavé okolnosti provázely také rezignaci dlouholetého olomouckého zastupitele Iva Hágera, jenž stál u zrodu hnutí spOLečně. Podle Miroslava Janoška, s ním o možnosti uvolnění mandátu osobně hovořil už v den voleb, ještě před úplným sečtením všech hlasů.

„Mluvili jsme spolu a je pravda, že dlouhodobě dával najevo, že nechce být na předních, potenciálně volitelných místech kandidátky. Nicméně nevzpomínám si, že by už před volbami výslovně slíbil, že v případě zvolení odstoupí. Na postupu jsme se vzájemně dohodli,“ vysvětlil Janošek.

K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu

Za rozhodnutím prvního odstoupivšího zastupitele stojí především únava z dlouholetého působení v politice. „V hnutí spOLečně jsem od jeho založení osm let. Během té doby jsem působil na různých úrovních, dvě období jako předseda komise městské části Slavonín a v minulém období také jako zastupitel. Pokud to člověk dělá poctivě, je ta práce opravdu časově hodně náročná,“ shrnuje Ivo Háger, který se teď chce věnovat rodině a svému podnikání.

Nově zvolený zastupitel Janošek se naopak chystá na své první působení v komunální politice. Zdůrazňuje při tom širší podporu členské základny. Už při sestavování kandidátky se díky internímu výběru dostal mezi první tři kandidáty a po volbách se zapojil také do vyjednávacího týmu.

Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína Machačíková (Zelení), Lucie Tungul (Milujeme Olomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Marek Zelenka (STAN), Aleš Prstek (ProOlomouc) a Otakar Štěpán Bačák (spOlečně). (19. října 2026)

„Chtěl bych přinést mladou krev nejenom do zastupitelstva, ale i do našeho zastupitelského klubu. Chtěl bych se učit, jak se dělá zodpovědná politika. Věnovat bych se chtěl zejména rozvoji a podpoře amatérského sportu,“ popsal své plány.

Do zastupitelstva se zároveň vrací také předseda spOLečně Robert Runták, který podle svých slov žádné další osobní politické ambice nemá a chce především prosazovat program hnutí. Mimo jiné otevřeně přiznává, že za neobvyklými personálními přesuny stojí výsledky preferenčního hlasování.

Nebudeme zavření v kancelářích. Budoucí primátor Zelenka chce otevřenou radnici

Podle něj vznikla velmi složitá situace tím, že tři zastupitelé díky křížkování skočili dopředu. „My jsme měli nějakou představu pro zastupitelstvo a pro radu města. Současné legislativní nastavení považuji tak trochu za nešťastné. Pokud by mohli být členy městské rady i lidé mimo zastupitelstvo, nemuselo by hnutí k podobným přesunům přistupovat,“ nastínil.

Zároveň ale připouští, že postup hnutí může vyvolávat pochybnosti o respektování výsledků voleb. „Jsme ale přesvědčeni, že jde o správné rozhodnutí z dlouhodobého hlediska, a to také musíme našim voličům prokázat,“ zdůraznil.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Ženě selhalo několik orgánů najednou. Manžel se snažil obveselit ji i lékaře

Premium
Už zase tančí. Zdena Tumpachová se musela kvůli zákeřné nemoci znovu učit...

Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová s manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že bude s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině....

Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...

Dopadl desítky pachatelů i migrantů. Psí eso Umpalumpa odchází do důchodu

Policejní pes Umpalumpa a jeho parťák, policista Tom. (Říjen 2026)

Dopadl 46 pachatelů, při pátracích akcí v terénu našel deset lidí. Teď odchází do zasloužené penze. Řeč je o Umpalumpovi, policejním psovi, který uplynulý čtvrtek nastoupil „do práce“ na svoji...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Dva zastupitelé v Olomouci odstupují. Uvolňují místa těm, které přeskákali

Podnikatel a ředitel exekutorského úřadu Robert Runták ve volebním štábu hnutí...

Voliči rozhodli o složení olomouckého zastupitelstva, hnutí spOLečně však nakonec posílá do lavic jiné lidi, než kteří získali mandát ve volbách. Po Ivu Hágerovi se funkce vzdal také advokát Pavel...

21. října 2026  15:07

Konopí z domácích zahrad i pěstíren. Černý trh v kraji navzdory legalizaci žije

Přesné dávkování světla i teploty. Šlechtěné konopí potřebuje každodenní péči.

Tři rostliny pro vlastní potřebu už zákon dovoluje. Znamená to, že se marihuana přestává prodávat načerno? Zdaleka ne. V Olomouckém kraji dál fungují drobní pěstitelé i sofistikované pěstírny, část...

21. října 2026  13:02

Prý chtěl jen vědět, kdo mu bere pití. Proti traviči svědčí mail o fridexu na kočky

Premium
Eskorta vězeňské služby přivedla před krajský soud v Olomouci Jiřího Kudličku,...

Výjimečný trest v rozmezí 23 až 25 let vězení navrhl státní zástupce pro Jiřího Kudličku, který podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce a nastražoval je také na lidi bez domova v...

21. října 2026  11:48

V Přerově podepsali koaliční smlouvu. ANO, ODS a lidovci budou řešit i novou halu

Koaliční smlouvu nového vedení v Přerově podepsali koaliční partneři ve středu...

Vítězné hnutí ANO dnes v Přerově podepsalo koaliční smlouvu se zástupci ODS a KDU-ČSL. Koalice, která je na stejné platformě jako v předchozím volebním období, bude mít v pětatřicetičlenném...

21. října 2026  9:47

Studny zůstaly po suchém létě bez vody, chyběl i sníh. Obnova může trvat měsíce

Následky katastrofálního sucha dokládá třeba vyschlé koryto Trusovického potoka...

Voda ve studních klesla tak, že ji už nebylo možné čerpat, některé domácnosti dokonce přišly o svůj zdroj úplně. Takové následky zanechalo letošní drasticky suché léto v některých obcích Olomouckého...

21. října 2026

Anketu Strom čtvrtstoletí vyhrál 400 let starý dub ze zámecké aleje na Přerovsku

Strom čtvrtstoletí je přibližně 400 let starý dub letní s obvodem kmene 493...

Dub letní ze zámecké aleje ve Skaličce na Přerovsku se stal Stromem čtvrtstoletí. Rozhodli o tom lidé, kteří se zapojili do hlasování ve stejnojmenné anketě, kterou pořádala Nadace Partnerství. Dub,...

20. října 2026  19:44

Šumperk vyhlíží čtvrť za 750 milionů. Může v ní být i pekárna nebo ordinace

Vizualizace podoby obytné části chystané nové šumperské čtvrti (září 2026)

Přibližně tři čtvrtě miliardy korun chce soukromý developer brzy investovat do nové obytné čtvrti v lokalitě Šumavská v Šumperku. Projekt počítá se zhruba 250 byty, prostorami pro služby či...

20. října 2026  16:45

Proč sedím za volantem? Nevím. Opilého cizince zastavili v autě s proraženými koly

Opilý dvacetiletý cizinec řídil v Olomouci Volkswagen Passat s proraženými...

S viditelně proraženými pneumatikami vyjel v noci řidič, kterého v úterý hodinu po půlnoci zastavili policisté v Olomouci ve Velkomoravské ulici. Z auta zároveň tekly provozní kapaliny. Dvacetiletý...

20. října 2026  13:57

Dům Družby ze 70. let nahradí byty a obchody, proměnu místa ovlivní i sousedé

Dům Družby v části Olomouce Černá cesta vznikl v letech 1972–1974 jako...

Dům Družby, kde se v Olomouci scházeli sovětští vojáci s rodinami a jiným obyvatelům města nebyl běžně přístupný, nahradí moderní bydlení. Soukromý investor chce na proměnu místa vypsat...

20. října 2026  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pozorování rušíme, nefunguje dalekohled. Prostějov postaví novou, moderní hvězdárnu

Ve veřejné soutěži na Hvězdárnu Prostějov vyhrál návrh košického ateliéru DOXA....

Už více než měsíc je pro veřejnost uzavřená oblíbená hvězdárna v prostějovských Kolářových sadech. Příští rok ji dělníci zbourají. Nahradí ji moderní areál s planetáriem, observatoří a exteriérovým...

20. října 2026  5:30

Ženě selhalo několik orgánů najednou. Manžel se snažil obveselit ji i lékaře

Premium
Už zase tančí. Zdena Tumpachová se musela kvůli zákeřné nemoci znovu učit...

Ještě na začátku loňského roku vedla Zdena Tumpachová s manželem taneční kurzy. Věnovala se rodině, vnoučatům, pracovala a plánovala, že bude s manželem bude trávit více času na chalupě na Vysočině....

19. října 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×