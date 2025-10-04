Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. ANO uspělo před SPOLU

Autor:
  20:25
Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. Vítězem se v hanácké metropoli stalo hnutí ANO se ziskem přes 30 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila přibližně čtvrtinu voličů. Celkové pořadí stran pak kopírovalo celostátní výsledky. K volbám přišlo 68,7 procent oprávněných voličů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

V Olomouci uspělo hnutí ANO se ziskem 30,12 procenta hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o čtyři procenta. Další strany skončily s větším odstupem. Třetí Starostové se ziskem necelých dvanácti procent porazili Piráty o půl procenta. SPD a Motoristé zaznamenali jednociferné výsledky.

Výsledky voleb v Olomouci
Volební stranaProcentaPočet hlasů
ANO30,1216 187
SPOLU25,9713 961
STAN11,836 359
Piráti11,236 057
SPD7,574 070
Motoristé5,93 174

Jak se volilo na Olomoucku

V Olomouckém okrese si ANO připsalo výraznější vítězství, než v samotné Olomouci. Získalo přízeň více než třetiny voličů a koalici SPOLU porazilo o více než dvanáct procent. Starostové oslovili přes deset a půl procenta voličů. Zbytek stran získalo už jen jednociferné výsledky. Třetí Piráti se ziskem 9,18 procent hlasů porazili o necelé procento SPD v souboji o čtvrté místo, Motoristé na pátém zaostali o další více než procento.

V Olomouci byla volební účast 68,7 a v olomouckém okrese ještě o něco vyšší, 69,30 procenta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  20:32

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. ANO uspělo před SPOLU

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. Vítězem se v hanácké metropoli stalo hnutí ANO se ziskem přes 30 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila přibližně čtvrtinu voličů. Celkové...

4. října 2025  20:25

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:39

Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se mohou souběžně se sněmovními volbami v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných elektráren, těžbě štěrkopísku, bytové výstavbě, zachování...

3. října 2025  14:45

Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil

Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl dát nájemníkovi výpověď a teď musí řešit poškozený byt se škodou ve stovkách tisíc korun. Dotyčný...

3. října 2025  12:01

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Kopání do dveří a vulgární nadávky. Lékař musel krotit agresivního opilce

Dramatické chvíle zažil zdravotnický personál i pacienti na Olomoucku, kde opilý muž ve zdravotním středisku slovně zaútočil na doktora a sestru, a nakonec došlo i na fyzickou potyčku. Lékaře celá...

2. října 2025  17:32

Koloběžkář narazil do auta. Pomohli mu hasiči, kteří jeli právě kolem na výlet

Že je pro hasiče pojem volno relativní, potvrdila ve středu dopravní nehoda, jež se odehrála v jedné z olomouckých ulic. Koloběžkář se tam zranil poté, co narazil do auta, téměř ihned se ale dočkal...

2. října 2025  16:43

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.