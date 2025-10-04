V Olomouci uspělo hnutí ANO se ziskem 30,12 procenta hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o čtyři procenta. Další strany skončily s větším odstupem. Třetí Starostové se ziskem necelých dvanácti procent porazili Piráty o půl procenta. SPD a Motoristé zaznamenali jednociferné výsledky.
|Volební strana
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|30,12
|16 187
|SPOLU
|25,97
|13 961
|STAN
|11,83
|6 359
|Piráti
|11,23
|6 057
|SPD
|7,57
|4 070
|Motoristé
|5,9
|3 174
Jak se volilo na Olomoucku
V Olomouckém okrese si ANO připsalo výraznější vítězství, než v samotné Olomouci. Získalo přízeň více než třetiny voličů a koalici SPOLU porazilo o více než dvanáct procent. Starostové oslovili přes deset a půl procenta voličů. Zbytek stran získalo už jen jednociferné výsledky. Třetí Piráti se ziskem 9,18 procent hlasů porazili o necelé procento SPD v souboji o čtvrté místo, Motoristé na pátém zaostali o další více než procento.
V Olomouci byla volební účast 68,7 a v olomouckém okrese ještě o něco vyšší, 69,30 procenta.