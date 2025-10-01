D35 jako alternativa D1
Rozvoj dálniční sítě v regionu je téma, na němž se shodnou všechny strany. S přibývajícími kilometry dálnic a rychlostních silnic v posledních letech se nicméně nyní pozornost zaměřuje už spíše na dokončení plánů.
Otevření posledního úseku D1 u Přerova přijde už ve druhé polovině prosince, takže dalším cílem je alternativa právě k nejstarší české dálnici v podobě D35. Ta by měla být dokončena nejpozději v roce 2029 z Čech až do Mohelnice.
|
17. září 2025
Řidiči vyhlížejí též ucelený úsek D55 z Olomouce do Přerova či zprovoznění Palačovské spojky, jež zrychlí dopravu mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem.
Při procházení volebních programů si mohou lidé rovněž představovat kraj, přes který posviští vlaky přinejmenším dvojnásobnou rychlostí než dnes, tedy až 200 kilometrů za hodinu. Ostatně – stejně jako u dálnic – modernizaci železnice na dvousetkilometrovou rychlost mezi Přerovem a Brnem už stát spustil.
Většina stran slibuje také posunout plány na vysokorychlostní tratě (VRT), na nichž by soupravy mohly v budoucnu přesahovat třísetkilometrovou rychlost, a to včetně spojení přes Hanou. Motoristé sobě sice označují VRT za předražený projekt se zanedbatelným dopadem, nicméně modernizaci stávajících železnic podporují také.
Hnutí ANO pak konkrétně uvádí, že v roce 2027 zahájí výstavbu dalších částí VRT na moravských úsecích pro rychlost 320 kilometrů v hodině.
|
8. září 2025
Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Zabrzdit vylidňování regionu
Odejdou na školu nebo za prací a do svého původního domova už se pak lidé vrací jen nárazově nebo vůbec. Scénář, který není v kraji vůbec ojedinělý, se přitom netýká jen malých obcí, o obyvatele postupně přichází třeba i Přerov, Šumperk nebo Jeseník. V regionu loni ztratilo z okresů nejvíc obyvatel Přerovsko, kde úbytek překročil tisíc občanů.
Rozhovory s lídry kandidátek v kraji
Předvolební série iDNES.cz zahrnuje regionální lídry stran, které podle průzkumů mají reálnou šanci dostat se do Sněmovny.
Kraj měl v polovině letoška 630 tisíc obyvatel, a pokud by pokračoval trend, jehož hlavní příčinou je větší počet úmrtí oproti narozením, měl by mít region podle statistiků v roce 2080 už jen asi 471 tisíc obyvatel.
Například Jeseník s tím bojuje darováním porodného ve výši deset tisíc korun na základě trvalého bydliště. Při vyplácení takového příspěvku od státu rozhoduje příjem domácnosti, Stačilo! chce peníze přiblížit více rodinám a nárok by tak měli mít i lidé se čtyřnásobkem životního minima. SPD by zavedla 30 tisíc na první, 40 tisíc na druhé a 50 tisíc na třetí a každé další dítě.
Strany chtějí obyvatelstvo udržet i snadnějším a výhodnějším cestováním veřejnou dopravou, proto se objevují návrhy na zavedení jednotné jízdenky, s níž bude možné jezdit napříč republikou. Vzhledem k poloze kraje i blízkosti dalších krajských měst by to cestujícím mohlo usnadnit nejen dojíždění do práce či školy bez nutnosti stěhování se pryč.
Bydlení i místo starých továren
Cena za metr čtvereční v novostavbě už v Olomouci překročila sto tisíc korun, ve starších bytech jsou částky v kraji sice nižší, nicméně ve srovnání s obdobím před deseti lety i tak podle makléřů zdražilo bydlení téměř dvojnásobně.
Tématem se zabývá většina stran a třeba SPD chce podpořit výstavbu obecních bytů a „zavést opatření“, jimiž se sníží ceny. ANO avizuje dát obcím mimořádnou dotaci na stavební pozemky a zasadí se o daňové úlevy investorům do nájemního bydlení.
V družstevním bydlení pak nachází shodu i se SPOLU, Piráty, STAN či Stačilo, které chce mimo to přinést 40 tisíc obecních bytů ročně skrze státní stavební holding.
Pokud by se navíc na byty začaly měnit staré průmyslové areály, jak navrhují některé vládní i opoziční strany, mohl by to být pro kraj přínos, jelikož jen v národní databázi brownfieldů jsou jich čtyři desítky.
K lékaři bez problémů
Evergreen politických slibů se v kraji týká dlouhodobé potřeby zajistit dostatečné zdravotní kapacity. Lidé mají potíže sehnat ve svém okolí zubaře nebo pediatra, problematika podle lídrů kandidátek souvisí s vylidňováním a stárnutím venkova i celkovou (ne)atraktivností kraje, především tedy jeho periferií.
Volební rádce iDNES.cz
SPOLU chce proto posílit odpovědnost pojišťoven, aby aktivně přispívaly k efektivitě a dostupnosti péče ve všech regionech. Obecně by strany situaci narovnávaly motivačními programy pro lékaře, stipendii nebo zvýšením kapacit zdravotnických oborů na univerzitách.
Jen přímé pobídky ale nestačí, jelikož i lékař nebo zdravotnický personál potřebuje mít kam dát děti do školy či chce možnost vyrazit do divadla nebo sehnat bydlení.
V předvolebních debatách tudíž zaznívá též podpora investic do telemedicíny i ochota motivovat lékaře rozvojem školství, posílením rychlého internetu, moderními sportovišti nebo silnější kulturní nabídkou.
Z poslední zmíněné oblasti se vyjímá jmenovitá zmínka hnutí ANO, jež avizuje výstavbu Středoevropského fóra olomouckého Muzea umění, jehož navržená budova roky vyvolává rozporuplné reakce veřejnosti.
|
14. září 2020