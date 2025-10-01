Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji

Ondřej Zuntych
  4:53
Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď probírá v celém Česku jako předehra toho, že v pátek a sobotu lidé vyberou nové poslance. Volby ovšem budou mít dopad také na podoby regionů. iDNES.cz se proto zaměřil na body programů, jež ovlivní život v Olomouckém kraji.
Fotogalerie1

Budování moderní železnice mezi jižní a střední Moravou pokračuje. Druhou kolej a výrazně vyšší traťovou rychlost získá i úsek z Kojetína do Přerova. Na provoz vlaků bude dohlížet zabezpečovač ETCS, v Kojetíně a Chropyni se postaví nové nádražní budovy, nástupiště i podchody. čekají opravy. | foto: Správa železnic

D35 jako alternativa D1

Rozvoj dálniční sítě v regionu je téma, na němž se shodnou všechny strany. S přibývajícími kilometry dálnic a rychlostních silnic v posledních letech se nicméně nyní pozornost zaměřuje už spíše na dokončení plánů.

Otevření posledního úseku D1 u Přerova přijde už ve druhé polovině prosince, takže dalším cílem je alternativa právě k nejstarší české dálnici v podobě D35. Ta by měla být dokončena nejpozději v roce 2029 z Čech až do Mohelnice.

17. září 2025

Řidiči vyhlížejí též ucelený úsek D55 z Olomouce do Přerova či zprovoznění Palačovské spojky, jež zrychlí dopravu mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem.

Při procházení volebních programů si mohou lidé rovněž představovat kraj, přes který posviští vlaky přinejmenším dvojnásobnou rychlostí než dnes, tedy až 200 kilometrů za hodinu. Ostatně – stejně jako u dálnic – modernizaci železnice na dvousetkilometrovou rychlost mezi Přerovem a Brnem už stát spustil.

Volební kalkulačka 2025

Většina stran slibuje také posunout plány na vysokorychlostní tratě (VRT), na nichž by soupravy mohly v budoucnu přesahovat třísetkilometrovou rychlost, a to včetně spojení přes Hanou. Motoristé sobě sice označují VRT za předražený projekt se zanedbatelným dopadem, nicméně modernizaci stávajících železnic podporují také.

Hnutí ANO pak konkrétně uvádí, že v roce 2027 zahájí výstavbu dalších částí VRT na moravských úsecích pro rychlost 320 kilometrů v hodině.

8. září 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zabrzdit vylidňování regionu

Odejdou na školu nebo za prací a do svého původního domova už se pak lidé vrací jen nárazově nebo vůbec. Scénář, který není v kraji vůbec ojedinělý, se přitom netýká jen malých obcí, o obyvatele postupně přichází třeba i Přerov, Šumperk nebo Jeseník. V regionu loni ztratilo z okresů nejvíc obyvatel Přerovsko, kde úbytek překročil tisíc občanů.

Rozhovory s lídry kandidátek v kraji

Kraj měl v polovině letoška 630 tisíc obyvatel, a pokud by pokračoval trend, jehož hlavní příčinou je větší počet úmrtí oproti narozením, měl by mít region podle statistiků v roce 2080 už jen asi 471 tisíc obyvatel.

Například Jeseník s tím bojuje darováním porodného ve výši deset tisíc korun na základě trvalého bydliště. Při vyplácení takového příspěvku od státu rozhoduje příjem domácnosti, Stačilo! chce peníze přiblížit více rodinám a nárok by tak měli mít i lidé se čtyřnásobkem životního minima. SPD by zavedla 30 tisíc na první, 40 tisíc na druhé a 50 tisíc na třetí a každé další dítě.

Strany chtějí obyvatelstvo udržet i snadnějším a výhodnějším cestováním veřejnou dopravou, proto se objevují návrhy na zavedení jednotné jízdenky, s níž bude možné jezdit napříč republikou. Vzhledem k poloze kraje i blízkosti dalších krajských měst by to cestujícím mohlo usnadnit nejen dojíždění do práce či školy bez nutnosti stěhování se pryč.

Bydlení i místo starých továren

Cena za metr čtvereční v novostavbě už v Olomouci překročila sto tisíc korun, ve starších bytech jsou částky v kraji sice nižší, nicméně ve srovnání s obdobím před deseti lety i tak podle makléřů zdražilo bydlení téměř dvojnásobně.

Tématem se zabývá většina stran a třeba SPD chce podpořit výstavbu obecních bytů a „zavést opatření“, jimiž se sníží ceny. ANO avizuje dát obcím mimořádnou dotaci na stavební pozemky a zasadí se o daňové úlevy investorům do nájemního bydlení.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

V družstevním bydlení pak nachází shodu i se SPOLU, Piráty, STAN či Stačilo, které chce mimo to přinést 40 tisíc obecních bytů ročně skrze státní stavební holding.

Pokud by se navíc na byty začaly měnit staré průmyslové areály, jak navrhují některé vládní i opoziční strany, mohl by to být pro kraj přínos, jelikož jen v národní databázi brownfieldů jsou jich čtyři desítky.

K lékaři bez problémů

Evergreen politických slibů se v kraji týká dlouhodobé potřeby zajistit dostatečné zdravotní kapacity. Lidé mají potíže sehnat ve svém okolí zubaře nebo pediatra, problematika podle lídrů kandidátek souvisí s vylidňováním a stárnutím venkova i celkovou (ne)atraktivností kraje, především tedy jeho periferií.

Volební rádce iDNES.cz

SPOLU chce proto posílit odpovědnost pojišťoven, aby aktivně přispívaly k efektivitě a dostupnosti péče ve všech regionech. Obecně by strany situaci narovnávaly motivačními programy pro lékaře, stipendii nebo zvýšením kapacit zdravotnických oborů na univerzitách.

Jen přímé pobídky ale nestačí, jelikož i lékař nebo zdravotnický personál potřebuje mít kam dát děti do školy či chce možnost vyrazit do divadla nebo sehnat bydlení.

V předvolebních debatách tudíž zaznívá též podpora investic do telemedicíny i ochota motivovat lékaře rozvojem školství, posílením rychlého internetu, moderními sportovišti nebo silnější kulturní nabídkou.

Z poslední zmíněné oblasti se vyjímá jmenovitá zmínka hnutí ANO, jež avizuje výstavbu Středoevropského fóra olomouckého Muzea umění, jehož navržená budova roky vyvolává rozporuplné reakce veřejnosti.

14. září 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Agresivní výrostci šíří na hřišti strach. Děti hlídají rodiče, strážníci i kamery

Premium

Na hřišti na panelákovém sídlišti mezi ulicemi Fibichova a Sládkova v Šumperku na Olomoucku bývá v těchto dnech víc rodičů, než bylo dříve obvyklé. Menší děti, které už si jinak hrají samy bez...

Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji

Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď probírá v celém Česku jako předehra toho, že v pátek a sobotu lidé vyberou nové poslance. Volby ovšem...

1. října 2025  4:53

Investujte do fondů, pomozte mi s léčbou. Podvodnice z lidí vylákala 12 milionů

Olomoucký krajský soud začal projednávat případ Soni Zapletalové, která podle obžaloby z více než dvou desítek lidí podvodně vylákala přes 12 milionů korun. Žena, které hrozí pět až deset let vězení,...

30. září 2025  14:57

Sanaci benzenu u Hustopečí převezme podnik Diamo, na jezeře už lze opět rybařit

Sanaci pozemků po únorové havárii vlaku s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku převezme od 1. listopadu státní podnik Diamo. Po jednání vlády o tom informoval ministr životního...

30. září 2025  13:31

Firma dlužila milion na pokutách, celníci si počíhali na její kamion. Botičku měl šest dní

Rumunská firma jezdila po českých silnicích s přetíženými kamiony, pokuty v celkové výši téměř milion korun však nikdy nezaplatila. V uplynulých dnech ji k tomu však čeští celníci donutili. Počíhali...

30. září 2025  12:05

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Nejen se začátkem podzimu kdekdo přemýšlí, jak držet výdaje za elektřinu pod kontrolou. Přerov nyní začal nabízet lidem možnost přidat se do energetického společenství a ušetřit i několik tisíc...

30. září 2025  5:45

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:43

Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

Investiční a developerská skupina Redstone miliardáře Richarda Morávka koupila obchodní centrum Olympia Olomouc. Prodávalo ho společnost CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a...

29. září 2025  14:09

Desítky hrobů v Olomouci poškodil několikrát trestaný muž, patrně hledal cennosti

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zadržet vandala, který zneuctil místo posledního odpočinku. Během noci na čtvrtek 11. září poničil na padesát hrobů v areálu Ústředního hřbitova v Olomouci....

29. září 2025  11:16,  aktualizováno  11:42

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Že by se fotbalistům Olomouce povedlo odčinit úterní blamáž, kdy coby obhájci vypadli z Českého poháru na úkor týmu ze čtvrté ligy? To ani zdaleka.

29. září 2025  9:56

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVEBNÍ TECHNIK – DOPRAVNÍ STAVBY (OD 45.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 390 volných pozic

Do školy autem, pohyb minimální. Olomoucké děti prosedí půlku dne, ukázal průzkum

Průměrný olomoucký osmák nedosáhne ani na hodinu intenzivního pohybu denně, naopak celých 11 hodin prosedí. Alarmující zjištění přinesl nejnovější výzkum odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci....

29. září 2025  4:54

Olomoucká nemocnice nabízí nový test, potravinové intolerance odhalí z dechu

Olomoucká fakultní nemocnice nedávno zahrnula do prováděných vyšetření nový test. Ten umožňuje odhalit potravinové intolerance, tedy nesnášenlivost například mléčného nebo ovocného cukru či umělých...

28. září 2025  5:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.