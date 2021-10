Jednal bych i s Piráty, říká krajský lídr ANO Ladislav Okleštěk

Co by vaše znovuzvolení přineslo kraji a jeho obyvatelům?

Za klíčové považuji zaměřit se na dopravní situaci v regionu. Je nepředstavitelné, že padesát let po zahájení stavby D1 stále není dokončena kvůli chybějícímu úseku Říkovice–Přerov. Strašně mě mrzí, že tam aktivisté vůbec neberou ohled na lidi, jen na rostliny a zvířata. Přerov tím strašně trpí. Dále je potřeba dálnice z Přerova do Olomouce a pořád chybí i obchvat Olomouce u Křelova či východní tangenta.



A co roky zvažovaný tunel pod Červenohorským sedlem?

Pocitově s ním nemám problém, ale je to ekonomická bomba, protože by stál několik miliard. Přivedl by na Jesenicko dopravu, a co dál? Dokud nebude adekvátní napojení do Polska, tak to nemá moc naději.



Dopravní stavbou by byl i kanál Dunaj–Odra–Labe. Kraj se k němu v době, kdy jste byl hejtmanem, stavěl kladně.

Už to vidím hlavně optikou propojení Dunaje s Odrou. Labská větev by vyžadovala překonání technických překážek a ekonomická čísla jsou k ní neúprosná. Ale propojení severu s jihem stále vidím jako zajímavé. Nejčastěji slyším, že je to utopie a že to naruší životní prostředí. Ale jde o samostatnou stavbu, která nenarušuje řeky, protože se vytvoří systém jezer, což umožní zadržet vodu v krajině a používat ji. A dále to otevře možnost dopravy z Polska. Nebráním se tomu, ale je to věc i odborného posouzení.



Na Hané je citlivým tématem ochrana polí, která zabírají továrny a sklady. Slibujete novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jež zpřísní podmínky. Proč jste to už neudělali?

Nevím. Bylo to v obecné rovině deklarováno v závazcích předchozích vlád, ale myslím si, že pokud se nám teď podaří uspět ve volbách a budeme ve vládní koalici, tak to bude jedna z klíčových podmínek.



Deklarujete ochranu zemědělské půdy, ovšem vedení kraje bylo v době, kdy jste byl hejtmanem, hodně kritizováno za umožnění záboru 44 hektarů kvalitní orné původy u Hněvotína pro stavbu obřího biomedicínského centra (plán později padl poté, co dal soud za pravdu správní žalobě obce Hněvotín a nové vedení kraje rovněž nesouhlasící se záborem verdikt přijalo – pozn. red.).

Předně, já jsem ten projekt zdědil. Čímž se ale nevymlouvám, protože já ho podporoval, neboť když jsem viděl memorandum podepsané krajem, městem Olomouc, Univerzitou Palackého a fakultní nemocnicí, tak mi to dávalo smysl. To biomedicínské centrum by produkovalo obrovskou přidanou hodnotu, protože by přivedlo do regionu vědce z oblasti medicíny. Výstavba navíc měla být postupná, ne že by se hned zastavělo celých čtyřicet hektarů. Postavilo by se něco, rozjel provoz, a kdyby byla potřeba, tak by se to pak rozšiřovalo.

Pokud byla ta myšlenka z doby, kdy se ještě tolik nedbalo na ochranu zemědělské půdy, proč nešlo říct „to je dobrý nápad, ale udělejme to jinde než na polích, nebo aspoň na menší ploše“?

Ten projekt požadoval změnu územního plánu a já jsem to respektoval. Ale čtyřicet hektarů bylo opravdu pro případ budoucího extrémního rozvoje toho centra. Já v tom viděl synergii univerzity, nemocnice a toho centra. Přivádět sem vědce a rozvíjet tu oblast biomedicíny vnímám jako pozitivní, to je přece rozvoj kraje jako řemen.



Nešlo využít nějaký brownfield, jako je tomu třeba teď v případě chystaného velkoskladu Amazonu v Kojetíně, který vzniká v místě někdejšího cukrovaru?

Ta myšlenka se nabízela, ale v takovém případě je mimo jiné nutné vyřešit dopravní napojení. A hlavně tak velký brownfield v regionu není, to jsem si nechal prověřit.



Ladislav Okleštěk Pochází z Výšovic na Prostějovsku, kde byl dvacet let starostou, v letech 2017 až 2020 byl pak hejtmanem Olomouckého kraje. Šedesátiletý ženatý otec dvou dětí se zálibou ve sportu a výletech do přírody nyní žije třetím rokem v Prostějově.

Slibujete v programu zrychlit v postcovidovém období růst ekonomiky investicemi, výstavbu dálnic či rychlotratí, státní firmu na výstavbu bytů, zvyšování důchodů a mnoho dalšího. Je toho celkem přes třicet stran, a to v situaci, kdy státní dluh dosahuje úrovně 2,5 bilionu korun.

Já vám řeknu jiné číslo a to je státní dluh ve vztahu k HDP. A v tom je Česká republika v Evropě na šestém nejlepším místě. A to si myslím, že je to správné číslo. V absolutních číslech je dluh v každé zemi jiný, větší země ho mají vyšší a podobně. Jediný směrodatný ukazatel je poměr dluhu k HDP.



Ten už se teď pohybuje kolem hranice čtyřiceti procent.

Naším cílem je zase to snížit. Nejvíc tomu přitížil covid, kdy se dělala spousta podpůrných investic a dotací, abychom udrželi ekonomiku. Což se podle mě povedlo perfektně, protože když se podíváte třeba na nezaměstnanost, tak je jasně vidět, že firmy jedou.



Lze ale vůbec v současné situaci splnit vše, co slibujete?

Nesplníte naráz všech třicet stran programu, to nelze. Dává to ale i potenciál pro případného koaličního partnera, se kterým pak můžeme vyhledávat, co bude vzájemně nejvhodnější a pomůže to republice nejvíc. Proto je tam široká škála věcí a plno z nich se uskutečnit dá.



Dejme tomu, že koaliční partner odsouhlasí vše. Existuje ale nějaké vyčíslení, kolik zhruba budou vaše sliby při plnění stát?

Nejsem členem ekonomické skupiny.



Takže někdo z vašeho hnutí takové vyčíslení udělal?

To nevím, ale myslím si, že to má pod kontrolou vicepremiérka Schillerová a vicepremiér Havlíček, neboť k nim to nejvíc směřuje.



Na sliby a jejich reálnost se ptám i proto, že jedním z hlavních taháků ANO v posledních komunálních volbách v Olomouci byl vytoužený nový zimní stadion, na který tehdy premiér Babiš sliboval uvolnit až 800 milionů. Uplynuly ale tři roky a zatím to vypadá, že nový zimák nebude. Nebojíte se, že vám tady teď tento velký nesplněný slib uškodí?

Byl to slib v komunální oblasti, ne v parlamentních volbách. Nebyl splněn z hlediska rekonstrukce nebo výstavby nového stadionu, ale město udělalo vše pro to, aby zimní stadion zachovalo. Kdyby to neudělalo, tak nebylo extraligu kde hrát. Takže ta podpora hokeje tu je. Nejde jen o investice do staveb, ale i do provozu. A město i kraj dávají hokeji prostředky na to, aby vůbec fungoval. Takže se nedá říct, že by hnutí ANO nepodpořilo stadion.



Chcete, aby sociální dávky vyplácely namísto úřadů práce obce, dělaly kontroly a rozhodovaly i o jejich výši. Nehrozí, že hlavně na vesnicích budou hrát roli osobní sympatie, když tam budou lidé leckdy rozhodovat o penězích pro sousedy a známé?

Ta myšlenka vzešla od starostů. Oni říkají, že úředník rozhodující ve vzdáleném městě nemůže vědět, jak člověk pobírající dávky ve skutečnosti funguje. A když to budou mít pod kontrolou oni, tak si lépe ohlídají, aby nedošlo ke zneužívání. Protože ten příjemce už nebude moci spoléhat na to, že je „anonymní“ a nikdo ho nezkontroluje, jestli třeba nepobírá dávky a k tomu načerno pracuje.



Vylučujete předem povolební spolupráci s některou stranou?

Nemám rád, když se to předem vymezuje. Jsem toho názoru, že jednat se má se všemi, protože jen tak si uděláte obrázek o jejich možném přínosu v případné koalici.



Vy si vzhledem k vymezování ANO a premiéra Babiše vůči Pirátům, heslům o „ochraně před Pirátostánem“ a podobně, dokážete představit koaliční jednání s uskupením Pirátů a Starostů?

Piráti se prezentují jako perspektivní mládí, ale kroky, kterými chtějí „zachránit republiku“, některým generacím ublíží. Ale kdybych byl vyjednavač, poslechnu si i názor Pirátů.



Dvojkou kandidátky je Jaroslav Faltýnek, o kterém se letos ve veřejném prostoru mluvilo v negativních souvislostech. Vy jako lídr jste byl pro jeho umístění na kandidátce, a navíc takto vysoko?

Ano, byl. Mně se nejvíc líbí, když všichni odsuzují někoho, kdo je právně čistý. Pan Faltýnek odvedl pro hnutí neskutečné množství práce a nemyslím si, že by naší kandidátce mohl ublížit, naopak ji posílil. Rozhodlo o tom hnutí ANO v celém kraji, oslovil jsem předsedy všech oblastních organizací a výsledkem bylo umístění na druhé místo, neboť si to žádala členská základna.



Jistě, pan Faltýnek není odsouzen či trestně stíhán, ale jeho jméno zaznělo na jednom z odposlechů v brněnské korupční kauze Stoka, kde měl jeden z aktérů „okrást Faltýnky“ o provizi. Je správné, aby někdo takový kandidoval za hnutí, které samo sebe nazývá protikorupčním?

Že jsme protikorupční hnutí, dokazuje to, že se v uplynulých letech řešilo výrazně méně kauz, než tomu bylo v éře před námi. Co se týče kauzy Stoka, tak mi vadí, že to určitým způsobem ANO poškozuje. Já se jí nezabývám, protože se mě netýká, ale vnímám, že tam někdo selhal, když měla policie dostatek materiálu na to, aby ten případ šel k soudu. Ale také nenašla důvod k tomu soudu poslat pana Faltýnka.



Hojně se řešil i jeho diář, který zveřejnily Seznam Zprávy, s podezřele působícími poznámkami, jež nápadně odkazovaly na rozdělování zakázek či dotací.

O panu Faltýnkovi je známo, že si neustále dělá poznámky, protože se na něj pořád někdo s něčím obrací.



V nedávném testu ochoty MF DNES, v němž byl poslancům a senátorům rozeslán e-mail ženy žádající o pomoc, nepřišla z vaší strany ani po urgenci žádná odpověď. Proč? Řešil jste nápravu?

Udělal jsem opatření, e-maily já i můj asistent víc procházíme včetně nevyžádané pošty. Nevím, jestli si dokážete představit, kolik zpráv mi chodí. Když se řeší některé zákony, tak nám aktivisté posílají hromadné totožné nebo jen lehce upravené e-maily. Jsou jich stovky. Takže pokud ta zpráva, o které mluvíte, přišla zrovna v takovém období, tak se to prostě mohlo stát. Je to hezký test, ale pokud někdo potřebuje mou pomoc, tak si cestu najde, třeba do poslanecké kanceláře. Měl jsem řadu situací, kdy mě lidé přímo oslovili s žádostí o pomoc s řešením bydlení nebo vozíčku a dočkali se jí, jen to nikde nepublikuji.