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Nevěsta v bílém, ženich ve smokingu. Snoubenci odvolili cestou na obřad

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  14:03

Snoubenci ze Zábřehu se cestou k oltáři zastavili odvolit v druhém kole senátních voleb. (17. října 2026) | foto: Město Zábřeh

Takové voliče u voleb běžně nevídají. Členy volební komise na internátu Střední školy sociální péče a služeb v Komenského ulici v Zábřehu na Šumpersku překvapila v sobotu dopoledne návštěva nevěsty s ženichem. Poté, co pár odvolil, zamířil na obřad do nedalekého kostela říci si své ano.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Nevěsta v bílých šatech a dlouhém závoji, ženich v černém smokingu. Podle mluvčí radnice Lucie Mahdalové členové komise překvapilo, že si v den, který musel být pro novomanžele hektický, ještě našli čas na volby.

K rozhodnutí možná pomohla i skutečnost, že nevěsta byla v minulosti opakovaně členkou právě této komise v okrsku číslo 2.

„Novomanželé pak přešli o pár metrů dál na Masarykovo náměstí, obřad se konal v kostele svatého Bartoloměje,“ uvedla mluvčí.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
71 fotografií

Město novomanželům, kteří podpořili obvykle nevysokou volební účast, poblahopřálo: „Kéž je váš společný život plný takové lásky, vzájemné opory a laskavosti, jakou jste dnes vnesli mezi nás do volební místnosti.“

„Přejeme vám, ať je každá vaše společná volba v manželství tou správnou, ať se vám daří překonávat všechny překážky s takovým úsměvem a lehkostí jako dnes a ať je vaše manželství stejně krásné a pevné jako váš dnešní svatební den,“ vzkázal jim městský úřad na sociální síti.

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