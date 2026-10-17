Nevěsta v bílých šatech a dlouhém závoji, ženich v černém smokingu. Podle mluvčí radnice Lucie Mahdalové členové komise překvapilo, že si v den, který musel být pro novomanžele hektický, ještě našli čas na volby.
K rozhodnutí možná pomohla i skutečnost, že nevěsta byla v minulosti opakovaně členkou právě této komise v okrsku číslo 2.
„Novomanželé pak přešli o pár metrů dál na Masarykovo náměstí, obřad se konal v kostele svatého Bartoloměje,“ uvedla mluvčí.
Volby 2026 OBRAZEM
Město novomanželům, kteří podpořili obvykle nevysokou volební účast, poblahopřálo: „Kéž je váš společný život plný takové lásky, vzájemné opory a laskavosti, jakou jste dnes vnesli mezi nás do volební místnosti.“
„Přejeme vám, ať je každá vaše společná volba v manželství tou správnou, ať se vám daří překonávat všechny překážky s takovým úsměvem a lehkostí jako dnes a ať je vaše manželství stejně krásné a pevné jako váš dnešní svatební den,“ vzkázal jim městský úřad na sociální síti.