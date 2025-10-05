Obě ženy se věnují vysoce odborným pracím. Zdena Kašparová ze Šumperka je molekulární bioložka a k tomu dlouholetá skautská vedoucí, Šárka Kučerová z Přerova pracuje jako chemička v oblasti vývoje a výzkumu, věnuje se silovému sportu jako strong woman a chovatelství.
Kašparová se potkala s „vyřazenou“ Naiclerovou v sobotu na štábu v Praze. „Pogratulovala mi k vítězství. Řekla mi, že je ráda, že jsem se do Sněmovny dostala, a myslela to vážně. Těší mě, že to takto vzala, a já doufám, že budu její dobrou nástupkyní,“ komentovala výsledek voleb čerstvá poslankyně za Olomoucký kraj.
Předsedkyni spolku Mladí starostové do čela kandidátky vyšvihli voliči preferenčními hlasy až z třetího místa. Podle politologa z Univerzity Palackého Jakuba Lyska mohla Haně Naiclerové uškodit i nedávná kauza jejího manžela, který čelí trestnímu stíhání z krácení daně.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
„Paní Naiclerová je známá spíše v Prostějově a dominancí liberálních voličů je Olomouc. Městští voliči kroužkovali spíše mladší skautku. Skauti jsou také organizovaní voliči,“ dodal Lysek.
Pracuje v Hradci, Olomoucký kraj je pořád její srdcovka
Zdena Kašparová pochází ze Šumperka a studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ačkoliv nyní působí jako doktorandka na univerzitě v Hradci Králové, Olomoucký kraj je její srdcovka.
„Moc dobře si uvědomuji nedostatky, které region trápí, třeba s ohledem na infrastrukturu mezi jižní částí kraje a severem. Moc ráda bych byla ve Sněmovně hlasem právě Jesenicka a Šumperska,“ prozradila Kašparová, která by chtěla prosadit volby i pro mladé od 16 let.
Ráda by se zaměřila také na problémy duševního zdraví nejen u mladé generace, ale i u seniorů.
„Jsem doktorandka a vím, jak je to náročné, když si toho člověk na sebe nabere moc a nemá si o tom s kým promluvit. Novela vysokoškolského zákona už to zčásti ošetřila a na některých vysokých školách psychologická podpora funguje, ale není to plošný trend a my v tom chceme pokračovat dál,“ přiblížila nová poslankyně.
Cestou by podle ní mohla být prevence a edukace v podobě propojení neziskového sektoru se školami.
Chemička přemýšlí, jak zabránit ekologickým katastrofám
Za Piráty míří do Sněmovny Šárka Kučerová, která připravila o post poslance, pirátskou jedničku na kandidátce Martina Šmídu z druhého místa, a to rozdílem 130 preferenčních hlasů. Druhá místopředsedkyně krajského sdružení Pirátů bydlí v Přerově-Předmostí a jako chemička má jasný plán: zabránit dalším ekologickým katastrofám.
Mandáty a zvolení poslanci
„V Olomouckém kraji se staly dvě a viník nebyl potrestán. Mou vizí je do budoucna ušetřit přírodu i zdraví lidí a zabránit dlouhodobým znečišťovatelům dále otravovat vodu, vzduch i půdu,“ uvedla ve svém programovém prohlášení.
Aktuálně je její nejoblíbenější disciplínou strongwomanský sport. „Občas se mě někdo zeptá: ‚Proč to vlastně děláš?‘ Pokud tím myslí, proč posiluju, tak protože mi to zjednodušuje každodenní život. Pokud tím myslí, proč jsem šla do politiky, tak protože chci zjednodušit život běžným lidem,“ nechala se slyšet na sociálních sítích.