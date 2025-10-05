Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

  16:34
Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly krajské lídry – zkušené politické matadory Martina Šmídu za Piráty a stávající poslankyni a známou protikorupční bojovnici Hanu Naiclerovou ze STAN.
Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně, do kterých usednou i dvě nové poslankyně za Olomoucký kraj Šárka Kučerová a Zdena Kašparová.

Obě ženy se věnují vysoce odborným pracím. Zdena Kašparová ze Šumperka je molekulární bioložka a k tomu dlouholetá skautská vedoucí, Šárka Kučerová z Přerova pracuje jako chemička v oblasti vývoje a výzkumu, věnuje se silovému sportu jako strong woman a chovatelství.

Poslankyně Zdena Kašparová

Kašparová se potkala s „vyřazenou“ Naiclerovou v sobotu na štábu v Praze. „Pogratulovala mi k vítězství. Řekla mi, že je ráda, že jsem se do Sněmovny dostala, a myslela to vážně. Těší mě, že to takto vzala, a já doufám, že budu její dobrou nástupkyní,“ komentovala výsledek voleb čerstvá poslankyně za Olomoucký kraj.

Předsedkyni spolku Mladí starostové do čela kandidátky vyšvihli voliči preferenčními hlasy až z třetího místa. Podle politologa z Univerzity Palackého Jakuba Lyska mohla Haně Naiclerové uškodit i nedávná kauza jejího manžela, který čelí trestnímu stíhání z krácení daně.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Paní Naiclerová je známá spíše v Prostějově a dominancí liberálních voličů je Olomouc. Městští voliči kroužkovali spíše mladší skautku. Skauti jsou také organizovaní voliči,“ dodal Lysek.

Pracuje v Hradci, Olomoucký kraj je pořád její srdcovka

Zdena Kašparová pochází ze Šumperka a studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ačkoliv nyní působí jako doktorandka na univerzitě v Hradci Králové, Olomoucký kraj je její srdcovka.

„Moc dobře si uvědomuji nedostatky, které region trápí, třeba s ohledem na infrastrukturu mezi jižní částí kraje a severem. Moc ráda bych byla ve Sněmovně hlasem právě Jesenicka a Šumperska,“ prozradila Kašparová, která by chtěla prosadit volby i pro mladé od 16 let.

Ráda by se zaměřila také na problémy duševního zdraví nejen u mladé generace, ale i u seniorů.

„Jsem doktorandka a vím, jak je to náročné, když si toho člověk na sebe nabere moc a nemá si o tom s kým promluvit. Novela vysokoškolského zákona už to zčásti ošetřila a na některých vysokých školách psychologická podpora funguje, ale není to plošný trend a my v tom chceme pokračovat dál,“ přiblížila nová poslankyně.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
371 fotografií

Cestou by podle ní mohla být prevence a edukace v podobě propojení neziskového sektoru se školami.

Chemička přemýšlí, jak zabránit ekologickým katastrofám

Za Piráty míří do Sněmovny Šárka Kučerová, která připravila o post poslance, pirátskou jedničku na kandidátce Martina Šmídu z druhého místa, a to rozdílem 130 preferenčních hlasů. Druhá místopředsedkyně krajského sdružení Pirátů bydlí v Přerově-Předmostí a jako chemička má jasný plán: zabránit dalším ekologickým katastrofám.

Mandáty a zvolení poslanci

„V Olomouckém kraji se staly dvě a viník nebyl potrestán. Mou vizí je do budoucna ušetřit přírodu i zdraví lidí a zabránit dlouhodobým znečišťovatelům dále otravovat vodu, vzduch i půdu,“ uvedla ve svém programovém prohlášení.

Aktuálně je její nejoblíbenější disciplínou strongwomanský sport. „Občas se mě někdo zeptá: ‚Proč to vlastně děláš?‘ Pokud tím myslí, proč posiluju, tak protože mi to zjednodušuje každodenní život. Pokud tím myslí, proč jsem šla do politiky, tak protože chci zjednodušit život běžným lidem,“ nechala se slyšet na sociálních sítích.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

