Dohoda o krajské vládě na spadnutí? ANO chce jít do koalice s ODS

ANO získalo 26 z 55 míst v krajském zastupitelstvu, vyjednávací pozici má tedy velmi silnou a nelze ho obejít jako v roce 2020, kdy i přes volební vítězství skončilo v opozici. Tentokrát by se musely spojit všechny ostatní strany. To by zahrnovalo i spolupráci s SPD a STAČILO!, což některá uskupení předem odmítla.

Už večer po sečtení voleb se vyjednávací tým ANO sešel se všemi zvolenými stranami, šlo však o spíše formální záležitost. V pondělí mělo následovat druhé kolo s těmi, u nichž ANO vidí programový průnik. A to už se netýkalo koalice Spojenci24 tvořené KDU-ČSL, TOP 09, Zelenými a nestraníky.

„ANO nám sdělilo, že bude tvořit koalici pouze s ODS. Jak to bylo s jejich úvahami o trojbarevné vládě, netuším,“ řekl lídr Spojenců a náměstek hejtmana pro sociální věci Ivo Slavotínek.

Narážel tím na prohlášení prvního muže ANO Ladislava Oklešťka, že nevylučuje ani přibrání dvou koaličních partnerů, přestože k většině stačí jeden.

Dva hlavní aktéři zatím mlčí

Představitelé ANO a ODS se k situaci zatím nevyjádřili. „Povolební vyjednávání pokračují, dnes se sejde regionální rada ODS, která dala jasné noty vyjednávacímu týmu,“ sdělil pouze v pondělí večer regionální manažer ODS Josef Kaštil.

„Ten se má v dalších dnech setkat s kolegy z ANO. Pak bude jasněji a lídr se jistě vyjádří. V tuto chvíli nemohu záležitost víc komentovat,“ doplnil Kaštil. Lídr ANO měl včera celý večer vypnutý mobil.

Jiný koaliční model není příliš reálný. Spolupráci zahrnující SPD na sociální síti včera odmítl krajský předseda ODS a poslanec Martin Major.

A koalici ODS s komunisty si lze představit jen velmi těžko, mimo jiné se vůči levým i pravým extrémům v předvolebním rozhovoru pro MF DNES vymezil lídr kandidátky občanských demokratů Dalibor Horák.

ANO si spolupráci s ODS vyzkoušelo

ANO už navíc s ODS vládlo v letech 2016 až 2020. Dalším členem koalice byla tehdy sociální demokracie, hejtmanem Ladislav Okleštěk. Jeho třetím náměstkem byl právě Horák.

Spojenci včera mezi sebou probírali, zda se případných jednání vůbec účastnit, část jich byla proti a prosazovala rovnou odchod do opozice.

„Nakonec jsme ale byli připraveni jednat o případných podmínkách účasti, protože člověk má jednat, dostat na papír podmínky, a pak se rozhodnout, jestli ano, nebo ne,“ řekl Slavotínek.

„K tomu ale nedojde a bude dvojkoalice ANO s ODS. K projednávání programu nedošlo, detaily jsme vůbec neprobírali,“ shrnul.

Hejtman odchází do opozice

Odchod do opozice oznámil v pondělí i dosavadní hejtman Josef Suchánek (STAN), také po schůzce s lídrem ANO. „Vzájemně jsme si potvrdili, že naše pohledy na politiku a řízení kraje jsou neslučitelné. Jdeme proto do opozice,“ řekl Suchánek.

K rýsující se koaliční spolupráci ANO a ODS podotkl, že ANO v předvolební kampani často zmiňovalo korupční kauzu Autostráda týkající se zakázek na dopravní stavby v kraji, v níž figuruje i bývalý hejtmanův náměstek za ODS Michal Zácha.

„Myslím, že hnutí ANO teď nemůže ODS nabídnout vládu, to by popřelo samo sebe. Pokud krajskou vládu (s ODS) skutečně sestaví, tak (Okleštěk) dokáže, že je to pouze politický žvanil, který lhal, jako když tiskne, a ve skutečnosti mu to (korupční kauza) v případě těchto partnerů nevadí. Zajímalo by mě, jestli tomu voliči ANO a ODS uvěří,“ dodal končící hejtman.

Padla kritika za souběh funkcí i nařčení, že vše bylo domluvené

Vadí mu rovněž, že jeho prakticky jistý nástupce chce zatím zůstat i poslancem. „Olomoucký kraj se po povodních nachází ve zcela mimořádné situaci. Obnově postižených oblastí bude muset nový hejtman věnovat spoustu času a práce,“ zmínil Suchánek.

„Vyzýváme pana Oklešťka, aby tedy rezignoval na svůj mandát poslance a plně se věnoval krajským záležitostem, jako jsem to dělal já,“ zdůraznil.

Podle krajského radního pro kulturu Jana Žůrka, jenž neúspěšně kandidoval za koalici Pirátů a menších hnutí ProOlomouc, Naše Litovelsko a Společně pro Přerov, bylo spojenectví ANO a ODS dané předem.

„Tato koalice byla dohodnuta dávno před volbami, ale bez silného mandátu pro ANO by ji nebylo možné poskládat. Teď mi nezbývá než popřát, aby se nastupujícím kolegům a kolegyním dařilo dobré a uvážlivé vedení kraje,“ prohlásil.

SPD vyjednávání nekomentuje

Předseda krajského výboru KSČM a nově zvolený krajský zastupitel za koalici STAČILO! Ludvík Šulda uvedl, že je ANO včera neoslovilo. „Jediné jednání, které mezi ANO a STAČILO! proběhlo, bylo v sobotu po vyhlášení výsledků voleb,“ přiblížil s tím, že další informace nemá.

Krajský lídr bloku SPD, Trikolory, PRO a Svobodných Radim Fiala sdělil, že dokud probíhají povolební jednání, nechce situaci komentovat.

V krajských volbách skončili za vítězným ANO druzí Starostové s devíti mandáty, třetí Spojenci24 budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá koalice kolem SPD získala pět mandátů stejně jako pátá ODS, šestá koalice STAČILO! disponuje čtyřmi mandáty.