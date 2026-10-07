Ošťádalovi budou konkurovat náměstci hejtmana Martin Škurek a Pavel Jelínek, právník a rektor Univerzity Palackého Michael Kohajda a šachový trenér mládeže Zdeněk Beil.
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Sliboval jste, že už kandidovat nebudete. Rektor, který chce do Senátu, čelí kritice
Stát se senátorem za Přerovsko chce přerovský primátor a poslanec Petr Vrána, lékař záchranné služby Marek Obrtel, neuvolněný krajský radní a řidič Dan Chromec a vědec a přerovský radní Jakub Navařík.
Kandidáti by chtěli zlepšit dostupnost bydlení i nabídku zaměstnání, která by pomohla zbrzdit vylidňování regionu. Sdíleným tématem je i podpora venkova, posun dopravních staveb či podpora sociálních služeb.
Redakce devíti kandidátům položila dva dotazy:
- Proč jste se rozhodli kandidovat v senátních volbách?
- Co byste chtěli ve svém volebním obvodu zlepšit?
Marek Obrtel: Zdravotní stav populace se zhoršuje. Motivují mě moje vnoučata
1. Roky se snažím vyvolat diskusi k řešení zásadních otázek našeho života a zejména budoucnosti. Z pozice občana, aktivisty nebo spolků je to velmi obtížné. Proto volím cestu zákonodárného sboru. Ke kandidatuře jsem byl nominován i ČSNS (Českou stranou národně sociální) a mou motivací je i budoucnost mých sedmi dětí a vnučky.
2. Soustředil bych se zejména na zhoršující se zdravotní stav populace, a to i dětské, který má přesah do mnoha oblastí, kdy je třeba zásadně přehodnotit roli státu. Ať už jde o zdravotnictví, ale i potravinářství, zemědělství a ochranu půdního fondu, školství a výchovu ke zdravému životnímu stylu, nadměrnou digitalizaci zejména u dětí či omezení zevních škodlivých vlivů.
Marek Obrtel je kandidátem ČSNS.
Petr Vrána: Návrat armády do Bochoře je šance na rozvoj pro celý region
1. V komunální i celostátní politice se dlouhodobě snažím prosazovat zájmy Přerova a celého regionu. A myslím, že se mi to daří. Kandidatura do Senátu je pro mě další možností, jak dát našemu obvodu silný hlas a zkušenosti z vedení města využít i na celostátní úrovni. Chci, aby problémy a potřeby obcí celého našeho regionu byly skutečně slyšet.
2. Za důležité považuji další rozvoj dopravy, bydlení a podmínek pro investory a pracovní místa. Velkou příležitostí je také návrat armády do Bochoře, který může přinést nové impulzy pro bydlení i další rozvoj regionu.
Petr Vrána je kandidátem ANO.
Jakub Navařík: Nechci, aby lidé museli za prací odcházet pryč
1. Přerovsko je můj domov. Tady jsem vyrostl, pracuji, vychovávám rodinu a záleží mi na tom, jak se tu bude žít našim dětem. Vidím, jak do politiky i veřejné debaty proniká více agrese, arogance a rozdělování lidí. Kandiduji do Senátu, protože věřím, že politika může být slušná, věcná a založená na respektu.
2. Chci být nezávislým hlasem lidí z našeho regionu, ne stranickou loutkou. Chci, aby lidé nemuseli odcházet za prací, vzděláním ani kvalitním životem jinam. Podporuji investice do školství, dopravy, sportu a moderních pracovních příležitostí. Prosazuji silné slovo obcí rozhodovat o tom, co se bude dít na jejich území. Region dobře znám a chci být senátorem, který je neustále mezi lidmi.
Jakub Navařík je členem ODS, do Senátu kandiduje za koalici KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09.
Dan Chromec: Prioritní otázkou je bezpečnost.
V senátu chci prosazovat zájmy hnutí SPD
1. Rád bych v Senátu prosazoval zásadní programové body hnutí SPD. Za pojistku demokracie Senát nepovažuji. Pojistkou demokracie je národ sám, proto prosazení zákona o obecném referendu považuji za hlavní cíl všech opravdových demokratů.
2. V mém volebním obvodu, stejně tak jako v mnohých jiných, je prioritní otázka bezpečnosti. Proto bych se rád věnoval fungování Policie ČR a především podmínkám, za jakých pracují řadoví policisté. Zde má naše společnost a politici velký dluh. Stejně tak ke všem složkám IZS, tedy integrovaného záchranného systému.
Dan Chromec je kandidátem SPD.
Michael Kohajda: Chci přinášet zájmy mladých lidí
1. Chci využít své právnické zkušenosti a znalost komunální i parlamentní politiky při práci na zákonech, které ovlivňují každodenní život a fungování obcí. Právě v této práci bych chtěl uplatnit svou odbornost. Zároveň chci do rozhodování Senátu přinášet zkušenosti a potřeby studentů a mladých lidí, se kterými se při práci pravidelně setkávám.
2. Dostupné nájemní bydlení, dopravní obslužnost a dostupnost zdravotní péče. U bydlení chci prosazovat podmínky, které obcím usnadní přípravu a financování nájemních bytů. U dopravy mi jde o dostupné a navazující spojení mezi obcemi, zaměstnáním a školami. Ve zdravotnictví o to, aby lidé měli dostupnou především základní péči a nemuseli za ní cestovat desítky kilometrů.
Michael Kohajda kandiduje za KDU-ČSL.
Pavel Jelínek: Pošty i obchody musejí na venkově zůstat
1. Obvod dobře znám, rád jsem jezdil na koupaliště do Náměště na Hané v době, kdy ještě Šumicí teklo dost vody. Mám spoustu přátel ve Skrbeni, v Uničově, Šternberku, Štěpánově, Dlouhé Loučce, Zábřehu a dalších obcích a městech. Obvod mám na starost jako předseda Oblastního klubu SPD Olomouc.
2. Infrastrukturu a dopravu, čímž myslím dokončení a urychlení klíčových staveb, obchvatů měst a efektivnější údržbu silnic, dále zdravotní péči a sociální služby, kde bych se snažil o zajištění dostupné primární péče a stabilizace nemocnic a lékárenské pohotovosti, rozvoj obcí a podporu venkova, čímž míním zachování poštovních služeb, obchodů a škol, a životní prostředí a průmysl, to znamená protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině či cykloturistika.
Pavel Jelínek kandiduje za SPD.
Martin Škurek: Stárnutí společnosti je výzvou
1. Kandiduji, protože chci být prospěšný regionu, kde žiju po celý život, a přispět k tomu, aby Senát přijímal kvalitní a srozumitelné zákony, které zlepší život nás všech.
2. Zaměřil bych se na výzvy spojené se stárnutím společnosti, na dostupnost sociálních a zdravotních služeb, kvalitní dopravní infrastrukturu, podporu obcí a lepší podmínky pro život v menších městech a na venkově.
Martin Škurek kandiduje za hnutí ANO.
Zdeněk Beil: V Senátu chybí hlas levicové politiky
1. V Senátu chybí hlas levicové politiky jako obrana proti extremistům u moci. Jako dřívější starosta obce mám zkušenosti ze samosprávy, z práce v neziskových organizacích v oblasti sociálních služeb, vzdělávání, životního prostředí a médií.
2. Chtěl bych především zlepšit informovanost občanů, co se na úrovni parlamentu v obou komorách děje. Svůj hlas dám pro zlepšení bytové politiky pro mladé rodiny, seniory a sociálně znevýhodněné spoluobčany, zlepšení dopravní dostupnosti, lékařské péče a školního vzdělávání včetně mateřských škol, podporu sociálních služeb a ochranu životního prostředí...
Zdeněk Beil je kandidátem Levice.
Marek Ošťádal: Hledat cesty, aby se nám dobře žilo
1. Volby beru jako vyhodnocení své práce i svého chování. Mám ještě sílu pokračovat a věřím, že mohu být společnosti užitečný. Je nyní na voličích, zda o mou práci dál stojí, nebo dají důvěru někomu novému.
2. Vždy je co zlepšovat a dnešní doba nám přináší jednu výzvu za druhou. Rád budu pokračovat v práci pro celý svůj region, pomáhat obcím i občanům řešit problémy a hledat cesty k tomu, aby se nám v našem regionu dobře žilo.