Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora

Petra Škraňková
  16:07
Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.

Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí. | foto: MAFRA

Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.
Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.
Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.
Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.
19 fotografií
Komunální volby 2026 v Olomouci se konají 9. a 10. října a Olomoučané v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města Olomouce. O jejich hlasy se uchází 12 zaregistrovaných volebních subjektů. Post primátorky obhajuje Miroslava Ferancová (ANO), která se stala první primátorkou v historii města poté, co dosavadní primátor Miroslav Žbánek odešel do Poslanecké sněmovny. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Olomouci přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 45 zastupitelů města Olomouce
  • Počet kandidátek: 12
  • Současná primátorka: Miroslava Ferancová (ANO)
  • Současná koalice: ANO, ProOlomouc a Piráti a spOLečně
  • Všechny kandidátky pro Olomouc: ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Olomouci se letos nekonají – město spadá do senátního obvodu č. 61, který se volí až v roce 2028
Budova olomoucké radnice na tamním Horním náměstí
Rozsáhlá rekonstrukce olomoucké radnice byla po 3 letech a 9 měsících dokončena, celkové náklady přesáhly 120 milionů korun.
V napjaté atmosféře na olomouckém zastupitelstvu probíral převod bytů nájemníkům z Topolové, Rumunské, Sladkovského a Jiráskovy ulice.
ilustrační snímek
19 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Post olomoucké primátorky letos obhajuje primátorka Miroslava Ferancová v čele hnutí ANO. Koaliční spOLečně vede do voleb dosavadní první náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák, zatímco v čele ProOlomouc stojí městský zastupitel a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. Opozici táhnou koalice Milujeme Olomouc (Piráti + TOP 09 + Zelení), Starostové a ODS. Celkem se o přízeň voličů uchází 12 uskupení, o polovinu více než před čtyřmi lety.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
ANO 2011Miroslava Ferancováprimátorka Olomoucekoalice
spOLečněOtakar Štěpán Bačák1. náměstek primátorkykoalice
ProOlomoucAleš Prstekředitel univerzitního vydavatelstvíkoalice
Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení)Lucie Tungulvysokoškolská učitelkaopozice
Starostové a nezávislí (STAN)Marek Zelenkaprávník, odborník na veřejné zakázkyopozice
ODSJan Vašířpředseda sportovního klubu, podnikatelopozice
KDU-ČSLMatouš Pelikánadvokát, zastupitelopozice
SPD, Svobodní a TrikoloraPavel Jelíneknáměstek hejtmana pro strategický rozvojopozice
PŘÍSAHAMarian Jašekjednatel společnostinový subjekt
Levicové OlomouckoRobert Pokornýučitelnový subjekt
Koruna ČeskáVáclav Andrškastelán Fortu XVII. v Křelověnový subjekt
DSZ – Za práva zvířatLarisa Zankerovávedoucí psího domova, ochránkyně zvířatnový subjekt

Olomouc bude vybírat primátora

Olomoučané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 45 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany dokážou po volbách sestavit většinu alespoň 23 hlasů.

V roce 2022 vyhrálo ANO se 16 mandáty a sestavilo koalici s ProOlomouc a Piráty a hnutím spOLečně. Ke změně v čele města ale došlo už před volbami: dosavadní primátor Miroslav Žbánek se koncem roku 2025 vzdal funkce kvůli zvolení do sněmovny a od ledna 2026 ho nahradila náměstkyně Miroslava Ferancová.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

ANO obhajuje s primátorkou Ferancovou

Hnutí ANO jde do voleb s dosavadní primátorkou. Dvojkou a trojkou jsou současní náměstci; na kandidátce je i bývalý primátor a poslanec Miroslav Žbánek.

  • Miroslava Ferancová (ANO), primátorka Olomouce
  • Miloslav Tichý (ANO), náměstek primátorky, právník
  • Tomáš Sýkora (ANO), náměstek primátorky

Program: rozšiřovat městské a startovací bydlení, zavést městskou nájemní agenturu, stavět parkovací domy a P+R, pomoci s východním obchvatem města, podporuje vznik multifunkční haly, plánuje nové sportovní areály, rekonstrukci tržnice, delší provoz některých školek a větší kamerový dohled nad problémovými místy i řidiči projíždějícími na červenou.

Miroslava Ferancová

Otakar Štěpán Bačák

Aleš Prstek

spOLečně vede první náměstek Bačák

Hnutí spOLečně, koaliční partner ANO, staví na dosavadním prvním náměstkovi primátorky.

  • Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), 1. náměstek primátorky
  • Robert Runták (spOLečně), podnikatel a mecenáš
  • Miroslav Janošek (spOLečně), obchodní zástupce

Program: propojit městské služby do jedné aplikace, rozšířit P+R a rezidentní parkování a do roku 2036 udělat z Olomouce nejzelenější krajské město. Slibuje také městské energetické společenství, dvě lehké haly pro míčové sporty, novou lávku v Hejčíně a otevřenější areál Flory bez oplocených parků.

K velikosti majetku města je zadlužení v procentech, říká lídr hnutí spOLečně

ProOlomouc vede Aleš Prstek

Hnutí ProOlomouc, další z koaličních partnerů, postavilo do čela ředitele univerzitního vydavatelství. Na kandidátce jsou dosavadní náměstci Kateřina Dobrozemská a architekt Tomáš Pejpek.

  • Aleš Prstek (ProOlomouc), ředitel univerzitního vydavatelství
  • Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc), náměstkyně primátorky pro sociální oblast
  • Pavel Grasse (ProOlomouc), architekt a hudebník

Program: zastavit přípravu multifunkční haly a nového bazénu u aquaparku a peníze více směřovat do oprav stávajícího majetku. Prosazuje také lesopark na Neředínském horizontu, dostupné a družstevní bydlení, parkovací domy, Východní tangentu a Severní spoj, automatické měření rychlosti a prověření možné kandidatury Olomouce na Evropské hlavní město kultury.

Lucie Tungul

Marek Zelenka

Jan Vašíř

Milujeme Olomouc: Piráti, TOP 09 a Zelení

Koalice Milujeme Olomouc spojuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Vede ji vysokoškolská učitelka; na kandidátce je i bývalý místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal.

  • Lucie Tungul (Milujeme Olomouc), vysokoškolská učitelka
  • Zdeněk Žák (Milujeme Olomouc), firemní bankéř, zastupitel
  • Roman Koutek (Milujeme Olomouc), sedlák, dobrovolný hasič

Program: zavést městskou aplikaci pro platby i hlášení závad, stavět patrová parkoviště na sídlištích a P+R na okrajích města a propojit sdílená kola s předplatným MHD. V programu má také školky pro děti od dvou let, větší dostupnost školních psychologů, fotovoltaiku na městských budovách, systém placení odpadu podle jeho množství nebo hřbitov pro domácí mazlíčky.

Vzdělání je prioritní, formuje demokratické myšlení, říká lídryně Milujeme Olomouc

STAN vede Marek Zelenka

Starostové a nezávislí postavili do čela právníka a odborníka na veřejné zakázky.

  • Marek Zelenka (STAN), právník, odborník na veřejné zakázky a protikorupční politiku
  • Petra Baštanová (STAN), manažerka komunikace, spisovatelka
  • Robert Šrejma (STAN), obchodní ředitel lékáren

Program: měsíční předplatné MHD za 300 korun a bezplatnou dopravu pro děti do 15 let, vrátit sdílená kola a zlepšit bezpečnost cest do škol. Slibuje také „cestáře“ pro jednotlivé čtvrti, otevření školních sportovišť veřejnosti, dostupnější bydlení, větší využití říčních nábřeží a úspory na magistrátu včetně zapojení umělé inteligence.

Matouš Pelikán

Martin Major

Robert Runták

ODS vede Jan Vašíř

Občanská demokratická strana jde do voleb samostatně. Na kandidátce je i bývalý primátor a poslanec Martin Major.

  • Jan Vašíř (ODS), předseda sportovního klubu, podnikatel
  • Zdeněk Černohouz (ODS), právník Univerzity Palackého
  • Josef Kaštil (ODS), regionální manažer

Program: urychlit soukromou bytovou výstavbu místo rozsáhlého budování městských bytů, zavést první rezidentní parkovací kartu zdarma a stavět parkovací domy a P+R. Slibuje také zachování tramvaje do Pavloviček, senior taxi, sociální pracovníky ve vybraných školách a nezvyšování daně z nemovitosti. Podporuje vznik multifunkční haly, vodáckého kanálu a dokončení Středoevropského fóra Olomouc a jeho nové muzejní budovy.

Potřebujeme odvahu říct, že na něco už prostě nemáme, říká olomoucký lídr KDU-ČSL

Nováčci a menší strany: KDU-ČSL, SPD a další

Kandidátku podala i řada dalších subjektů. KDU-ČSL vede advokát a zastupitel Matouš Pelikán (na kandidátce je i senátor Lumír Kantor). Koalici SPD, Svobodní a Trikolora vede náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Dále kandidují PŘÍSAHA v čele s Marianem Jaškem, Levicové Olomoucko s Robertem Pokorným, Koruna Česká s Václavem Andršem a DSZ – Za práva zvířat s Larisou Zankerovou.

Kdo vede Olomouc dnes: primátorka, koalice, opozice

Olomouc vede od ledna 2026 primátorka Miroslava Ferancová (ANO), historicky první žena v čele města. Nahradila Miroslava Žbánka, který se vzdal funkce po zvolení poslancem. Koalici tvoří ANO, ProOlomouc s Piráty a hnutí spOLečně, v 45členném zastupitelstvu disponuje 28 hlasy. Opozice tvořená SPOLU, SPD s Trikolorou a uskupením STAN, Zelených a nezávislých má 17 mandátů.

V 11členné Radě města Olomouce má ANO šest radních, ProOlomouc a Piráti tři a spOLečně dva.

Výsledky voleb 2022 v Olomouci
StranaProcentaMandáty
ANO30,04 %16
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)19,58 %10
ProOlomouc a Piráti15,49 %8
SPD a Trikolora11,40 %5
spOLečně8,70 %4
STAN, Zelení a nezávislí5,70 %2

Co současná koalice řešila nejvíce? Jednoznačně novou multifunkční halu u Velkomoravské ulice, která má nahradit dosluhující oprýskaný zimní stadion přezdívaný plechárna, který už v roce 2021 v průzkumu MF DNES označila polovina hokejistů nejvyšší soutěže za nejhorší arénu v extralize. Investor počítá s příspěvkem města nejméně 35 milionů korun ročně po dobu 30 let. Zastupitelstvo v dubnu poslalo projekt k posouzení Evropské komisi kvůli veřejné podpoře, ale tady se vládnoucí koalice rozštěpila: ANO další postup podporovalo, zatímco spOLečně a ProOlomouc s Piráty byly proti; návrh prošel i díky hlasům části opozice.

Olomouc patří mezi nejzadluženější krajská města. Letošní rozpočet je plánován se schodkem půl miliardy, aktuální dluh přesahuje půldruhé miliardy a podle projekce v příštích dvou letech ještě vzroste téměř ke dvěma miliardám.

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Olomouci několik výrazných momentů:

  • město poprvé v historii vede žena – primátorka Miroslava Ferancová (ANO), která obhajuje post
  • za ODS kandiduje bývalý primátor a poslanec Martin Major
  • Jakub Jurka - šermíř s bronzovou medailí z OH Paříž 2024 (KDU-ČSL)
  • Roman Pivarník - fotbalista Sigmy Olomouc či Rapidu Vídeň (ProOlomouc)
  • Ivana Plíhalová - herečka Moravského divadla Olomouc, exmanželka písničkáře Karla Plíhala (spOLečně)

Jakub Jurka

Roman Pivarník

Ivana Plíhalová

Hlavní témata voleb v Olomouci

Nová multifunkční hala. Developerská skupina Redstone nabízí postavit multifunkční arénu u Velkomoravské ulice v nové plánované čtvrti, ovšem radnice by se musela zavázat platit příspěvek 35 milionů ročně navyšovaný o inflaci po dobu 30 let. Návrh aktuálně posuzuje Evropská komise, protože se parametry pohybují na hranici povolené veřejné podpory pro soukromé projekty.

Obchvat. Východní obchvat Olomouce (východní tangenta) má propojit uzel D35/D55 u Holice se silnicí I/46 u Týnečku. Plánovaná nová čtyřpruhová silnice I/46 dlouhá asi 7,35 kilometru má vést po východním okraji města od mimoúrovňové křižovatky Holice ke stávající silnici I/46 u Týnečku. Odtud doprava pokračuje směrem na Šternberk, Opavu a dál na Polsko. Denně tudy projíždí kolem 20 tisíc vozidel denně.

Parkování. Zpoplatněné parkovací zóny se mají rozšířit na širší centrum a následně na sídliště.

Tramvaj do Pavloviček. Trať Hlavní nádraží–Pavlovičky potřebuje rozsáhlou rekonstrukci za více než půl miliardy korun a současné vedení města nechává porovnat zachování tramvají s jejich případným nahrazením autobusovou či elektrobusovou dopravou. Zatímco opoziční ODS, KDU-ČSL či SPD jsou pro zachování a modernizaci trati.

Chceme naslouchat a být vstřícné. Přibývá kandidátek tvořených pouze ženami

Senátní volby 2026 a Olomouc

Na rozdíl od některých jiných krajských měst se v Olomouci letos senátní volby nekonají. Samotné město Olomouc spadá do senátního obvodu č. 61, který se bude volit až v roce 2028. Olomouckým senátorem je lékař Lumír Kantor (KDU-ČSL), bývalý dlouholetý primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

V Olomouckém kraji se letos volí do Senátu v obvodech 63 – Přerov a 66 – Litovel.

Jak volit v Olomouci

Do Zastupitelstva města Olomouce se volí 45 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 45 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku. Pokud označí méně kandidátů, než kolik je v míst v zastupitelstvu, a neoznačí žádnou stranu, lístek platí a nevyužité hlasy se nikomu nepřevádějí.

Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Olomouci bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do olomouckého zastupitelstva volilo 45 zastupitelů a volební účast dosáhla 39,77 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Olomouci?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Olomouci volí?
Do Zastupitelstva města Olomouce se volí 45 zastupitelů.

Volí se v Olomouci letos senátor?
Ne. Město Olomouc spadá do senátního obvodu č. 61, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Olomoučané volí pouze zastupitelstvo města.

Kdo je primátorka Olomouce?
Primátorkou Olomouce je Miroslava Ferancová (ANO), historicky první žena v čele města. Funkce se ujala 1. ledna 2026 po odchodu Miroslava Žbánka do sněmovny. V letošních volbách post obhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Olomouce?
Mezi hlavní kandidáty patří například Miroslava Ferancová za ANO, Otakar Štěpán Bačák za spOLečně, Aleš Prstek za ProOlomouc, Lucie Tungul za koalici Milujeme Olomouc, Marek Zelenka za STAN nebo Jan Vašíř za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Řediteli utekli žáci, poloprázdné třídy chce zaplnit odměnou 10 tisíc a zájezdem

Premium
Ředitel školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral.

Deset tisíc za každého nově příchozího žáka či dítě, které se do školy vrátí zpět, a k tomu zájezd k moři. Neobvyklou náborovou kampaň spustil kritizovaný ředitel základní školy v Bohuslavicích na...

Suchou nohou přes plumlovskou přehradu. Z vody vystoupila hráz původního rybníka

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...

Z plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého...

Řidič s 29 přestupky zavinil smrt motorkáře, místo podmínky půjde do vězení

Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...

Dával blinkr, ale podle soudů dostatečně nesledoval situaci za sebou. Když šofér nakladače Jan Zatloukal loni na jaře odbočil z hlavní silnice na polní cestu, narazil do jeho pracovního stroje řidič...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.

Komunální volby 2026 v Olomouci se konají 9. a 10. října a Olomoučané v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města Olomouce. O jejich hlasy se uchází 12 zaregistrovaných volebních...

1. října 2026  16:07

Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...

1. října 2026  14:20

Tlačit, aby město mělo z daní víc, lze i bez čísla na Babiše, říká lídr ProOlomouc

Lídr kandidátky hnutí ProOlomouc pro komunální volby Aleš Prstek.

Čtyři roky plní v krajském městě roli zastupitele, vede majetkoprávní komisi. Zároveň je Aleš Prstek z hnutí ProOlomouc aktivní ve své čtvrti Nové Hodolany, kde pomohl prosadit rychlost 30 kilometrů...

1. října 2026  14:19

Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči

Paraglidista uvázl u Hranic na Přerovsku na stromě, z patnáctimetrové výšky ho...

Nepříjemné chvíle zažil ve středu paraglidista, kterému se u Hranic na Přerovsku nepovedlo přistání. Skončil na vysokém stromě, z něhož se vlastními silami nebyl schopný dostat bezpečně zpět na zem,...

1. října 2026  12:26

Chceme naslouchat a být vstřícné. Přibývá kandidátek tvořených pouze ženami

ilustrační snímek

Ačkoliv počet žen kandidujících v komunálních volbách narostl, muži letos stále tvoří 65 procent všech jmen. Přesto se někde podařilo najít tolik zájemkyň o místní politiku, že v obci vznikla...

1. října 2026  4:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  30. 9. 17:43

Běžkařská aréna v Jeseníkách vzbudila odpor. Místní odmítají umělé zasněžování

Ilustrační snímek

Záměr vybudovat u horské osady Rejvíz na Jesenicku arénu s tratěmi pro běžecké lyžování vyvolal mezi lidmi nesouhlas. Nezisková organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu chce zvýšit atraktivitu...

30. září 2026  14:29,  aktualizováno  17:34

V olomoucké zoo už budují unikátní akvárium, řeší se i předpisy pro potápěče

V olomoucké zoologické zahradě je v plném proudu výstavba nového vzdělávacího...

Devět metrů vysoká nádrž, stovky tisíc litrů mořské vody a žraloci či rejnoci. V olomoucké zoologické zahradě je v plném proudu výstavba nového vzdělávacího centra Loděnka, jehož dominantou bude...

30. září 2026  17:21

Potřebujeme odvahu říct, že na něco už prostě nemáme, říká olomoucký lídr KDU-ČSL

Lídr kandidátky KDU-ČSL pro komunální volby v Olomouci Matouš Pelikán

Po pauze při minulých komunálních volbách se KDU-ČSL nyní v Olomouci uchází o hlasy voličů opět samostatně a ráda by se znovu vrátila do řad vládnoucí koalice, jejíž součástí byla s výjimkou minulého...

30. září 2026  12:58

Zápas číslo 900 pro Klimka: Krásná léta! A teď musím vrátit Porubu tam, kam patří

Lukáš Klimek při svém 900. zápase v hokejové extralize.

V kariéře toho zažil opravdu hodně – sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Poslední dva roky dělal kapitána prvoligovému Frýdku-Místku. Na jeden z posledních milníků kariéry si...

30. září 2026  7:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Populace stárne, věk bezdomovců klesá, upozorňuje nový šéf olomoucké charity

Ředitel Charity Olomouc Jan Buka.

Nelehké úkoly má před sebou nový šéf olomoucké charity Jan Buka, který vystřídal ve funkci Petra Prinze. Organizaci, jež v posledních letech výrazně rozšířila své služby a investovala kolem sta...

30. září 2026  4:53

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

29. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.