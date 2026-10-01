Volby 2026 v Olomouci přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 45 zastupitelů města Olomouce
- Počet kandidátek: 12
- Současná primátorka: Miroslava Ferancová (ANO)
- Současná koalice: ANO, ProOlomouc a Piráti a spOLečně
- Všechny kandidátky pro Olomouc: ve volebním speciálu
- Senátní volby: v Olomouci se letos nekonají – město spadá do senátního obvodu č. 61, který se volí až v roce 2028
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Post olomoucké primátorky letos obhajuje primátorka Miroslava Ferancová v čele hnutí ANO. Koaliční spOLečně vede do voleb dosavadní první náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák, zatímco v čele ProOlomouc stojí městský zastupitel a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. Opozici táhnou koalice Milujeme Olomouc (Piráti + TOP 09 + Zelení), Starostové a ODS. Celkem se o přízeň voličů uchází 12 uskupení, o polovinu více než před čtyřmi lety.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|ANO 2011
|Miroslava Ferancová
|primátorka Olomouce
|koalice
|spOLečně
|Otakar Štěpán Bačák
|1. náměstek primátorky
|koalice
|ProOlomouc
|Aleš Prstek
|ředitel univerzitního vydavatelství
|koalice
|Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení)
|Lucie Tungul
|vysokoškolská učitelka
|opozice
|Starostové a nezávislí (STAN)
|Marek Zelenka
|právník, odborník na veřejné zakázky
|opozice
|ODS
|Jan Vašíř
|předseda sportovního klubu, podnikatel
|opozice
|KDU-ČSL
|Matouš Pelikán
|advokát, zastupitel
|opozice
|SPD, Svobodní a Trikolora
|Pavel Jelínek
|náměstek hejtmana pro strategický rozvoj
|opozice
|PŘÍSAHA
|Marian Jašek
|jednatel společnosti
|nový subjekt
|Levicové Olomoucko
|Robert Pokorný
|učitel
|nový subjekt
|Koruna Česká
|Václav Andrš
|kastelán Fortu XVII. v Křelově
|nový subjekt
|DSZ – Za práva zvířat
|Larisa Zankerová
|vedoucí psího domova, ochránkyně zvířat
|nový subjekt
Olomouc bude vybírat primátora
Olomoučané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 45 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany dokážou po volbách sestavit většinu alespoň 23 hlasů.
V roce 2022 vyhrálo ANO se 16 mandáty a sestavilo koalici s ProOlomouc a Piráty a hnutím spOLečně. Ke změně v čele města ale došlo už před volbami: dosavadní primátor Miroslav Žbánek se koncem roku 2025 vzdal funkce kvůli zvolení do sněmovny a od ledna 2026 ho nahradila náměstkyně Miroslava Ferancová.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
ANO obhajuje s primátorkou Ferancovou
Hnutí ANO jde do voleb s dosavadní primátorkou. Dvojkou a trojkou jsou současní náměstci; na kandidátce je i bývalý primátor a poslanec Miroslav Žbánek.
- Miroslava Ferancová (ANO), primátorka Olomouce
- Miloslav Tichý (ANO), náměstek primátorky, právník
- Tomáš Sýkora (ANO), náměstek primátorky
Program: rozšiřovat městské a startovací bydlení, zavést městskou nájemní agenturu, stavět parkovací domy a P+R, pomoci s východním obchvatem města, podporuje vznik multifunkční haly, plánuje nové sportovní areály, rekonstrukci tržnice, delší provoz některých školek a větší kamerový dohled nad problémovými místy i řidiči projíždějícími na červenou.
spOLečně vede první náměstek Bačák
Hnutí spOLečně, koaliční partner ANO, staví na dosavadním prvním náměstkovi primátorky.
- Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), 1. náměstek primátorky
- Robert Runták (spOLečně), podnikatel a mecenáš
- Miroslav Janošek (spOLečně), obchodní zástupce
Program: propojit městské služby do jedné aplikace, rozšířit P+R a rezidentní parkování a do roku 2036 udělat z Olomouce nejzelenější krajské město. Slibuje také městské energetické společenství, dvě lehké haly pro míčové sporty, novou lávku v Hejčíně a otevřenější areál Flory bez oplocených parků.
|
K velikosti majetku města je zadlužení v procentech, říká lídr hnutí spOLečně
ProOlomouc vede Aleš Prstek
Hnutí ProOlomouc, další z koaličních partnerů, postavilo do čela ředitele univerzitního vydavatelství. Na kandidátce jsou dosavadní náměstci Kateřina Dobrozemská a architekt Tomáš Pejpek.
- Aleš Prstek (ProOlomouc), ředitel univerzitního vydavatelství
- Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc), náměstkyně primátorky pro sociální oblast
- Pavel Grasse (ProOlomouc), architekt a hudebník
Program: zastavit přípravu multifunkční haly a nového bazénu u aquaparku a peníze více směřovat do oprav stávajícího majetku. Prosazuje také lesopark na Neředínském horizontu, dostupné a družstevní bydlení, parkovací domy, Východní tangentu a Severní spoj, automatické měření rychlosti a prověření možné kandidatury Olomouce na Evropské hlavní město kultury.
Milujeme Olomouc: Piráti, TOP 09 a Zelení
Koalice Milujeme Olomouc spojuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Vede ji vysokoškolská učitelka; na kandidátce je i bývalý místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal.
- Lucie Tungul (Milujeme Olomouc), vysokoškolská učitelka
- Zdeněk Žák (Milujeme Olomouc), firemní bankéř, zastupitel
- Roman Koutek (Milujeme Olomouc), sedlák, dobrovolný hasič
Program: zavést městskou aplikaci pro platby i hlášení závad, stavět patrová parkoviště na sídlištích a P+R na okrajích města a propojit sdílená kola s předplatným MHD. V programu má také školky pro děti od dvou let, větší dostupnost školních psychologů, fotovoltaiku na městských budovách, systém placení odpadu podle jeho množství nebo hřbitov pro domácí mazlíčky.
|
Vzdělání je prioritní, formuje demokratické myšlení, říká lídryně Milujeme Olomouc
STAN vede Marek Zelenka
Starostové a nezávislí postavili do čela právníka a odborníka na veřejné zakázky.
- Marek Zelenka (STAN), právník, odborník na veřejné zakázky a protikorupční politiku
- Petra Baštanová (STAN), manažerka komunikace, spisovatelka
- Robert Šrejma (STAN), obchodní ředitel lékáren
Program: měsíční předplatné MHD za 300 korun a bezplatnou dopravu pro děti do 15 let, vrátit sdílená kola a zlepšit bezpečnost cest do škol. Slibuje také „cestáře“ pro jednotlivé čtvrti, otevření školních sportovišť veřejnosti, dostupnější bydlení, větší využití říčních nábřeží a úspory na magistrátu včetně zapojení umělé inteligence.
ODS vede Jan Vašíř
Občanská demokratická strana jde do voleb samostatně. Na kandidátce je i bývalý primátor a poslanec Martin Major.
- Jan Vašíř (ODS), předseda sportovního klubu, podnikatel
- Zdeněk Černohouz (ODS), právník Univerzity Palackého
- Josef Kaštil (ODS), regionální manažer
Program: urychlit soukromou bytovou výstavbu místo rozsáhlého budování městských bytů, zavést první rezidentní parkovací kartu zdarma a stavět parkovací domy a P+R. Slibuje také zachování tramvaje do Pavloviček, senior taxi, sociální pracovníky ve vybraných školách a nezvyšování daně z nemovitosti. Podporuje vznik multifunkční haly, vodáckého kanálu a dokončení Středoevropského fóra Olomouc a jeho nové muzejní budovy.
|
Potřebujeme odvahu říct, že na něco už prostě nemáme, říká olomoucký lídr KDU-ČSL
Nováčci a menší strany: KDU-ČSL, SPD a další
Kandidátku podala i řada dalších subjektů. KDU-ČSL vede advokát a zastupitel Matouš Pelikán (na kandidátce je i senátor Lumír Kantor). Koalici SPD, Svobodní a Trikolora vede náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Dále kandidují PŘÍSAHA v čele s Marianem Jaškem, Levicové Olomoucko s Robertem Pokorným, Koruna Česká s Václavem Andršem a DSZ – Za práva zvířat s Larisou Zankerovou.
Kdo vede Olomouc dnes: primátorka, koalice, opozice
Olomouc vede od ledna 2026 primátorka Miroslava Ferancová (ANO), historicky první žena v čele města. Nahradila Miroslava Žbánka, který se vzdal funkce po zvolení poslancem. Koalici tvoří ANO, ProOlomouc s Piráty a hnutí spOLečně, v 45členném zastupitelstvu disponuje 28 hlasy. Opozice tvořená SPOLU, SPD s Trikolorou a uskupením STAN, Zelených a nezávislých má 17 mandátů.
V 11členné Radě města Olomouce má ANO šest radních, ProOlomouc a Piráti tři a spOLečně dva.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO
|30,04 %
|16
|SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|19,58 %
|10
|ProOlomouc a Piráti
|15,49 %
|8
|SPD a Trikolora
|11,40 %
|5
|spOLečně
|8,70 %
|4
|STAN, Zelení a nezávislí
|5,70 %
|2
Co současná koalice řešila nejvíce? Jednoznačně novou multifunkční halu u Velkomoravské ulice, která má nahradit dosluhující oprýskaný zimní stadion přezdívaný plechárna, který už v roce 2021 v průzkumu MF DNES označila polovina hokejistů nejvyšší soutěže za nejhorší arénu v extralize. Investor počítá s příspěvkem města nejméně 35 milionů korun ročně po dobu 30 let. Zastupitelstvo v dubnu poslalo projekt k posouzení Evropské komisi kvůli veřejné podpoře, ale tady se vládnoucí koalice rozštěpila: ANO další postup podporovalo, zatímco spOLečně a ProOlomouc s Piráty byly proti; návrh prošel i díky hlasům části opozice.
Olomouc patří mezi nejzadluženější krajská města. Letošní rozpočet je plánován se schodkem půl miliardy, aktuální dluh přesahuje půldruhé miliardy a podle projekce v příštích dvou letech ještě vzroste téměř ke dvěma miliardám.
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Olomouci několik výrazných momentů:
- město poprvé v historii vede žena – primátorka Miroslava Ferancová (ANO), která obhajuje post
- za ODS kandiduje bývalý primátor a poslanec Martin Major
- Jakub Jurka - šermíř s bronzovou medailí z OH Paříž 2024 (KDU-ČSL)
- Roman Pivarník - fotbalista Sigmy Olomouc či Rapidu Vídeň (ProOlomouc)
- Ivana Plíhalová - herečka Moravského divadla Olomouc, exmanželka písničkáře Karla Plíhala (spOLečně)
Hlavní témata voleb v Olomouci
Nová multifunkční hala. Developerská skupina Redstone nabízí postavit multifunkční arénu u Velkomoravské ulice v nové plánované čtvrti, ovšem radnice by se musela zavázat platit příspěvek 35 milionů ročně navyšovaný o inflaci po dobu 30 let. Návrh aktuálně posuzuje Evropská komise, protože se parametry pohybují na hranici povolené veřejné podpory pro soukromé projekty.
Obchvat. Východní obchvat Olomouce (východní tangenta) má propojit uzel D35/D55 u Holice se silnicí I/46 u Týnečku. Plánovaná nová čtyřpruhová silnice I/46 dlouhá asi 7,35 kilometru má vést po východním okraji města od mimoúrovňové křižovatky Holice ke stávající silnici I/46 u Týnečku. Odtud doprava pokračuje směrem na Šternberk, Opavu a dál na Polsko. Denně tudy projíždí kolem 20 tisíc vozidel denně.
Parkování. Zpoplatněné parkovací zóny se mají rozšířit na širší centrum a následně na sídliště.
Tramvaj do Pavloviček. Trať Hlavní nádraží–Pavlovičky potřebuje rozsáhlou rekonstrukci za více než půl miliardy korun a současné vedení města nechává porovnat zachování tramvají s jejich případným nahrazením autobusovou či elektrobusovou dopravou. Zatímco opoziční ODS, KDU-ČSL či SPD jsou pro zachování a modernizaci trati.
|
Chceme naslouchat a být vstřícné. Přibývá kandidátek tvořených pouze ženami
Senátní volby 2026 a Olomouc
Na rozdíl od některých jiných krajských měst se v Olomouci letos senátní volby nekonají. Samotné město Olomouc spadá do senátního obvodu č. 61, který se bude volit až v roce 2028. Olomouckým senátorem je lékař Lumír Kantor (KDU-ČSL), bývalý dlouholetý primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
V Olomouckém kraji se letos volí do Senátu v obvodech 63 – Přerov a 66 – Litovel.
Jak volit v Olomouci
Do Zastupitelstva města Olomouce se volí 45 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 45 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku. Pokud označí méně kandidátů, než kolik je v míst v zastupitelstvu, a neoznačí žádnou stranu, lístek platí a nevyužité hlasy se nikomu nepřevádějí.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
|
Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Olomouci bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do olomouckého zastupitelstva volilo 45 zastupitelů a volební účast dosáhla 39,77 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Olomouci?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kolik zastupitelů se v Olomouci volí?
Do Zastupitelstva města Olomouce se volí 45 zastupitelů.
Volí se v Olomouci letos senátor?
Ne. Město Olomouc spadá do senátního obvodu č. 61, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Olomoučané volí pouze zastupitelstvo města.
Kdo je primátorka Olomouce?
Primátorkou Olomouce je Miroslava Ferancová (ANO), historicky první žena v čele města. Funkce se ujala 1. ledna 2026 po odchodu Miroslava Žbánka do sněmovny. V letošních volbách post obhajuje.
Kdo kandiduje na primátora Olomouce?
Mezi hlavní kandidáty patří například Miroslava Ferancová za ANO, Otakar Štěpán Bačák za spOLečně, Aleš Prstek za ProOlomouc, Lucie Tungul za koalici Milujeme Olomouc, Marek Zelenka za STAN nebo Jan Vašíř za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.