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Voliči v Olomouckém kraji zamíchali kartami, známé tváře přeskočily i deset soupeřů

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  10:45
Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.

Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku. | foto: Zuzana Ženatá

Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.
Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.
Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.
Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.
7 fotografií
Z dvanáctého místa na druhé, z desátého rovnou na první. Komunální volby v Olomouckém kraji ukázaly, že pořadí hlasování na kandidátních listinách nemusí být rozhodující. Někteří Na kandidátce figurovali hluboko pod čelem, voliči je však svými hlasy vytáhli mezi nejúspěšnější. Letošní komunální volby přinesly v Olomouckém kraji řadu překvapení. Jaké jsou? Redakce iDNES.cz přináší jejich přehled

Výsledky voleb 2026

Některým kandidátům pomohlo známé jméno, jiným dlouholeté působení v komunální politice nebo obliba mezi místními.

Jedním z nejvýraznějších skokanů je bývalý olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO). Ačkoliv do voleb vstupoval až z dvanácté pozice kandidátky, díky hlasům voličů se posunul na druhé místo. Přeskočil tak deset svých spolustraníků. Žbánek loni funkci primátora opustil, neboť se dostal do Poslanecké sněmovny. Jeho ambice není být znovu v Radě města, ač si to voliči evidentně přejí...

Ještě výraznější úspěch v rámci vlastní kandidátky zaznamenala Věra Zukalová z ODS. Z osmého místa se vyšvihla rovnou do čela.

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Mezi úspěšné skokany se zařadil také senátor a dlouholetý primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL). Z osmého místa na kandidátce se posunul na druhé, hned za lídra lidovců Matouše Pelikána.

„Mám z toho radost, je to vždycky obrovský závazek a překvapení, protože jsem v Senátu a stále mám důvěru lidí. To mě těší a děkuji každému, kdo mě volil, je to velký projev důvěry,“ uvedl Kantor.

Vedle politiky se dlouhodobě věnuje péči o novorozence a jejich rodiny. Stojí také za myšlenkou vybudování Domu Ronalda McDonalda v areálu olomoucké fakultní nemocnice, který má umožnit rodičům hospitalizovaných dětí zůstat v jejich blízkosti.

Senátor za KDU-ČSL Lumír Kantor při jednání Senátá (29. července 2026)
Koncert kapely O5 a Radeček na Majálesu Pardubice 2025 (17. května 2025)
Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.
Onkologičtí pacienti ve Fakultní nemocnici Olomouc mají svou ambasadorku Věru Zukalovou (vlevo). Na snímku je s primářkou onkologické kliniky Hanou Študentovou.
Divadlo jsem jako malá neznala, pak jsem se dostala na konzervatoř a už hraju čtyřicet let, říká Ivana Plíhalová.
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Pozornost na sebe strhla rovněž herečka Moravského divadla Olomouc Ivana Plíhalová, kandidující za spOL. Z původního šestého místa se dostala na druhé. V případě uskupení Milujeme Olomouc uspěla Marta Pečínková Perůtková, která poskočila z osmého na třetí místo. Její kolega Aleš Jakubec se ze šesté pozice posunul na druhou.

Zajímavé přesuny zaznamenali i další kandidáti. Ivo Háger ze spOL postoupil z osmého místa na třetí, Tomáš Pejpek z uskupení ProOlomouc z pátého na druhé a Jan Žůrek ze šestého na čtvrté. U STAN si polepšil někdejší hejtman kraje Josef Suchánek, který z páté příčky vystoupal na druhou.

V Šumperku zaúřadoval muzikant

Ještě dramatičtější změnu pořadí přinesly volby v Šumperku. Tomáš Spurný ze Srdce pro Šumperk figuroval na kandidátce až jako desátý, voliči ho však svými hlasy katapultovali rovnou na první místo. Výrazně si polepšil také Ondřej Polák z uskupení Šumperáci známý také jako muzikant kapely O5 a Radeček, který se ze šesté příčky propracoval na druhou. Stejný posun zaznamenal Jakub Čípa kandidující za SPD, PRO a Trikoloru.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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Zajímavý souboj o přízeň voličů se odehrál také v Jeseníku. Dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová z uskupení Jeseník srdcem dokázala z třetího místa vystoupat na první. Voliči ji tak upřednostnili před původně výše postavenými kandidáty. Výrazný posun zaznamenal také Michal Žitňanský z uskupení Pro Jeseník. Přestože kandidoval až z dvanácté pozice, dostal se na páté místo. V témže uskupení si polepšil i Tibor Macík, který se z druhého místa dostal do čela.

V Přerově se mezi výrazné skokany zařadil Lubomír Korytka z ODS. Původně desátý kandidát se díky voličům posunul na šesté místo. Jeho stranický kolega Tomáš Kocourek si polepšil ještě výrazněji, ze sedmé pozice se dostal na třetí. Úspěch zaznamenal také Zdeněk Schenk z uskupení Společně pro Přerov, který se ze šesté příčky vyšplhal na druhou.

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Michal Dokládal z SPD dokonce předstihl všechny kandidáty na vlastní listině a z pátého místa se dostal na první. V hnutí ANO si polepšil Filip Černý, jenž poskočil z šestnáctého na jedenácté místo, a Pavel Hutka, který se z dvanácté pozice posunul na osmou.

Ani Prostějov nezůstal stranou. Jedním z nejvýraznějších skokanů se stal Dalibor Ovečka z uskupení PÉVÉČKO. Voliči ho z osmého místa posunuli na třetí. V ODS se podařilo přeskočit několik spolukandidátů Janě Chammas, která se ze sedmého místa dostala na páté. V případě SPD získala největší podporu Martina Drmolová. Ačkoliv na kandidátce figurovala jako třetí, voliči ji posunuli na první místo.

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