Některým kandidátům pomohlo známé jméno, jiným dlouholeté působení v komunální politice nebo obliba mezi místními.
Jedním z nejvýraznějších skokanů je bývalý olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO). Ačkoliv do voleb vstupoval až z dvanácté pozice kandidátky, díky hlasům voličů se posunul na druhé místo. Přeskočil tak deset svých spolustraníků. Žbánek loni funkci primátora opustil, neboť se dostal do Poslanecké sněmovny. Jeho ambice není být znovu v Radě města, ač si to voliči evidentně přejí...
Ještě výraznější úspěch v rámci vlastní kandidátky zaznamenala Věra Zukalová z ODS. Z osmého místa se vyšvihla rovnou do čela.
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Mezi úspěšné skokany se zařadil také senátor a dlouholetý primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL). Z osmého místa na kandidátce se posunul na druhé, hned za lídra lidovců Matouše Pelikána.
„Mám z toho radost, je to vždycky obrovský závazek a překvapení, protože jsem v Senátu a stále mám důvěru lidí. To mě těší a děkuji každému, kdo mě volil, je to velký projev důvěry,“ uvedl Kantor.
Vedle politiky se dlouhodobě věnuje péči o novorozence a jejich rodiny. Stojí také za myšlenkou vybudování Domu Ronalda McDonalda v areálu olomoucké fakultní nemocnice, který má umožnit rodičům hospitalizovaných dětí zůstat v jejich blízkosti.
Pozornost na sebe strhla rovněž herečka Moravského divadla Olomouc Ivana Plíhalová, kandidující za spOL. Z původního šestého místa se dostala na druhé. V případě uskupení Milujeme Olomouc uspěla Marta Pečínková Perůtková, která poskočila z osmého na třetí místo. Její kolega Aleš Jakubec se ze šesté pozice posunul na druhou.
Zajímavé přesuny zaznamenali i další kandidáti. Ivo Háger ze spOL postoupil z osmého místa na třetí, Tomáš Pejpek z uskupení ProOlomouc z pátého na druhé a Jan Žůrek ze šestého na čtvrté. U STAN si polepšil někdejší hejtman kraje Josef Suchánek, který z páté příčky vystoupal na druhou.
V Šumperku zaúřadoval muzikant
Ještě dramatičtější změnu pořadí přinesly volby v Šumperku. Tomáš Spurný ze Srdce pro Šumperk figuroval na kandidátce až jako desátý, voliči ho však svými hlasy katapultovali rovnou na první místo. Výrazně si polepšil také Ondřej Polák z uskupení Šumperáci známý také jako muzikant kapely O5 a Radeček, který se ze šesté příčky propracoval na druhou. Stejný posun zaznamenal Jakub Čípa kandidující za SPD, PRO a Trikoloru.
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Zajímavý souboj o přízeň voličů se odehrál také v Jeseníku. Dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová z uskupení Jeseník srdcem dokázala z třetího místa vystoupat na první. Voliči ji tak upřednostnili před původně výše postavenými kandidáty. Výrazný posun zaznamenal také Michal Žitňanský z uskupení Pro Jeseník. Přestože kandidoval až z dvanácté pozice, dostal se na páté místo. V témže uskupení si polepšil i Tibor Macík, který se z druhého místa dostal do čela.
V Přerově se mezi výrazné skokany zařadil Lubomír Korytka z ODS. Původně desátý kandidát se díky voličům posunul na šesté místo. Jeho stranický kolega Tomáš Kocourek si polepšil ještě výrazněji, ze sedmé pozice se dostal na třetí. Úspěch zaznamenal také Zdeněk Schenk z uskupení Společně pro Přerov, který se ze šesté příčky vyšplhal na druhou.
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Michal Dokládal z SPD dokonce předstihl všechny kandidáty na vlastní listině a z pátého místa se dostal na první. V hnutí ANO si polepšil Filip Černý, jenž poskočil z šestnáctého na jedenácté místo, a Pavel Hutka, který se z dvanácté pozice posunul na osmou.
Ani Prostějov nezůstal stranou. Jedním z nejvýraznějších skokanů se stal Dalibor Ovečka z uskupení PÉVÉČKO. Voliči ho z osmého místa posunuli na třetí. V ODS se podařilo přeskočit několik spolukandidátů Janě Chammas, která se ze sedmého místa dostala na páté. V případě SPD získala největší podporu Martina Drmolová. Ačkoliv na kandidátce figurovala jako třetí, voliči ji posunuli na první místo.