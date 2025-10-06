Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Rostislav Hányš
  14:51
Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také celý nejsevernější okres regionu a hodně voličů získala též napříč dalšími oblastmi kraje. Patrně i díky tomu, že se po loňských povodních stala jednou z tváří a hlasů obcí silně poničených velkou vodou.
Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) slaví v olomouckém volebním štábu...

Co je podle vás největší problém, čemu se chcete ve Sněmovně věnovat?
V Olomouckém kraji máme deset ohrožených oblastí, které si zasluhují zvýšenou pozornost. To je téma, jež chci prosazovat i v Praze. Na Jesenicku už připravujeme projekty na zlepšení nabídky vzdělání spojováním škol, abychom sem dostali kvalitní pedagogy a zlepšili výuku. Vzdělání je základ, který dá mladým větší šanci na získání práce. Velký důraz kladu a chci klást rovněž na prorodinnou politiku.

Zdeňka Blišťanová

  • Narodila se v roce 1964, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého.
  • Pracovala 20 let v základní škole v České Vsi. Nejprve jako učitelka, později byla zástupkyní ředitele a nakonec ředitelkou.
  • V roce 2014 byla zvolena do jesenického zastupitelstva za stranu Jeseník srdcem a stala se místostarostkou. O čtyři roky později byla poprvé zvolena starostkou, funkci vykonává dosud. Opakovaně také obhájila místo v krajském zastupitelstvu.
  • Ve volbách do Poslanecké sněmovny nyní získala členka TOP 09 jeden ze tří poslaneckých mandátů, jež koalici SPOLU patří v Olomouckém kraji. Díky preferenčním hlasům poskočila ze čtvrtého místa kandidátky na druhé, lepší byl jen lídr Marian Jurečka z KDU-ČSL, který v regionu získal vůbec nejvíc „kroužků“.

Vždy jste podporovala spolkový život, Jeseník je díky aktivním lidem i podpoře města, co se týká spolkového života, na republikové špičce. Proč je tak důležitý?
Je pravda, že tady máme řadu skvělých spolků a já si nesmírně vážím aktivních lidí, kteří je vedou a organizují. Možná si tato oblast života zaslouží víc podpory i z hlediska státu, protože spolky zapojují lidi do různých akcí a programů, a obyvatelé tak žijí víc pospolitě. Takže i v Praze se budu snažit za spolky lobbovat.

Jste starostkou, šéfkou Sdružení měst a obcí Jesenicka a nově i poslankyní. Už máte jasno, co upřednostníte?
Je to velmi těžké rozhodování. Starostkou bych chtěla vedle poslanecké funkce zůstat. Máme teď rozjetou spoustu projektů, ať už co se týká povodňové obnovy, tak rozvoje města. Jsem u nich od začátku a chci v nich pokračovat. Pokud jde o Sdružení měst a obcí Jesenicka, jehož jsem předsedkyní, tam se budeme bavit o změně. V říjnu máme setkání všech starostů Jesenicka a probereme, jak pokračovat. I pokud nebudu předsedkyní sdružení, tak bych ve vedení chtěla dál pokračovat, neboť tak budu mít informace z obcí bezprostředně a mohu je přenášet do Sněmovny.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

V době záplav a bezprostředně po nich jste patřila k nejvíce viditelným politikům v kraji i v republice. Co vám povodňová zkušenost dala?
Třeba to, že jak jsme v první fázi postupovali s obnovou rychle, tak později se vše zaseklo na zdlouhavých administrativních procesech, protože už jsme nemohli využít zjednodušeného postupu. Neříká se mi to lehce, ale dlouho jsme se prakticky nehýbali z místa a lidé byli netrpěliví. Těžko někomu vysvětlíte, že stojíte kvůli tomu, že čekáte na povolení a další věci. Pořád obnovujeme území po povodních, ale byrokracie nás neskutečně brzdí. Budu bojovat o nějaký model, jenž vše zjednoduší po dobu, než se živelnou katastrofou zasažené místo nebo oblast dostane do normálu se vším všudy.

Vstoupit do diskuse

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

