Co je podle vás největší problém, čemu se chcete ve Sněmovně věnovat?
V Olomouckém kraji máme deset ohrožených oblastí, které si zasluhují zvýšenou pozornost. To je téma, jež chci prosazovat i v Praze. Na Jesenicku už připravujeme projekty na zlepšení nabídky vzdělání spojováním škol, abychom sem dostali kvalitní pedagogy a zlepšili výuku. Vzdělání je základ, který dá mladým větší šanci na získání práce. Velký důraz kladu a chci klást rovněž na prorodinnou politiku.
Zdeňka Blišťanová
Vždy jste podporovala spolkový život, Jeseník je díky aktivním lidem i podpoře města, co se týká spolkového života, na republikové špičce. Proč je tak důležitý?
Je pravda, že tady máme řadu skvělých spolků a já si nesmírně vážím aktivních lidí, kteří je vedou a organizují. Možná si tato oblast života zaslouží víc podpory i z hlediska státu, protože spolky zapojují lidi do různých akcí a programů, a obyvatelé tak žijí víc pospolitě. Takže i v Praze se budu snažit za spolky lobbovat.
Jste starostkou, šéfkou Sdružení měst a obcí Jesenicka a nově i poslankyní. Už máte jasno, co upřednostníte?
Je to velmi těžké rozhodování. Starostkou bych chtěla vedle poslanecké funkce zůstat. Máme teď rozjetou spoustu projektů, ať už co se týká povodňové obnovy, tak rozvoje města. Jsem u nich od začátku a chci v nich pokračovat. Pokud jde o Sdružení měst a obcí Jesenicka, jehož jsem předsedkyní, tam se budeme bavit o změně. V říjnu máme setkání všech starostů Jesenicka a probereme, jak pokračovat. I pokud nebudu předsedkyní sdružení, tak bych ve vedení chtěla dál pokračovat, neboť tak budu mít informace z obcí bezprostředně a mohu je přenášet do Sněmovny.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
V době záplav a bezprostředně po nich jste patřila k nejvíce viditelným politikům v kraji i v republice. Co vám povodňová zkušenost dala?
Třeba to, že jak jsme v první fázi postupovali s obnovou rychle, tak později se vše zaseklo na zdlouhavých administrativních procesech, protože už jsme nemohli využít zjednodušeného postupu. Neříká se mi to lehce, ale dlouho jsme se prakticky nehýbali z místa a lidé byli netrpěliví. Těžko někomu vysvětlíte, že stojíte kvůli tomu, že čekáte na povolení a další věci. Pořád obnovujeme území po povodních, ale byrokracie nás neskutečně brzdí. Budu bojovat o nějaký model, jenž vše zjednoduší po dobu, než se živelnou katastrofou zasažené místo nebo oblast dostane do normálu se vším všudy.
4. října 2025