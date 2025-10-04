ANO míří v Olomouckém kraji k další výhře, do Sněmovny nově i Motoristé a Piráti

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připíše hnutí ANO v Olomouckém kraji. To je jasné po sečtení čtyř pětin volebních okrsků. Zatím jeho zisk v regionu dokonce atakuje čtyřicetiprocentní hranici, v takovém případě by si hnutí polepšilo ze stávajících pěti mandátů na šest. Ve Sněmovně budou mít svého regionální zástupce opět Piráti a nově i Motoristé.
Volební zisk ANO dosahuje po sečtení 84,66 procent okrsků 39,5 procenta hlasů. K titulu volebního skokana míří hejtman Ladislav Okleštěk, kterého sedm tisíc preferenčních hlasů vyneslo z posledního 23. místa kandidátky na první.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

39,41 %
strana získala 102 481 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

19,59 %
strana získala 50 936 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,52 %
strana získala 24 767 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,16 %
strana získala 23 820 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,22 %
strana získala 18 788 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,62 %
strana získala 17 232 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,26 %
strana získala 13 678 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 133 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,37 %
strana získala 971 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 634 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 609 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 532 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 486 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 261 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 249 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 198 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 165 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 154 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 133 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 92 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Druhá je v kraji koalice SPOLU, jež si zatím připisuje 19,6 procenta. To by pro ni znamenalo oproti končícímu volebnímu období ztrátu jednoho poslance, zůstali by jí tři.

„Šla jsem do toho se svým týmem s tím, abychom uspěli. V kampani jsem se snažila být vidět, což z malého města u severních hranic kraje není tak snadné jako třeba v Olomouci, brala jsem si i dovolenou,“ hodnotila v půl páté starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, jež v tu chvíli byla novou poslankyní, neboť díky preferenčním hlasům poskočila ze čtvrtého místa.

„Jestli mi pomohlo, že jsem byla u loňských povodní vidět? Vždycky říkám, ať lidé hodnotí politiky podle toho, co se jim povedlo a já myslím, že jsem po povodních obstála. O tom, zda zůstanu v čele města, jsem hodně přemýšlela, nakonec jsem se rozhodla setrvat přinejmenším do příštích komunálních voleb a město dále připravit,“ dodala.

Třetí místo drží SPD s 9,5 procenty, což jí zaručuje obhajobu jednoho mandátu. Ztráta jednoho křesla naopak zřejmě čeká čtvrté Starosty, za 9,1 procenta by totiž místo dosavadních dvou poslanců měli jen jednoho.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
313 fotografií

Dosavadní zisk 7,2 procenta hlasů zatím znamená pro regionální buňku Pirátů po čtyřleté pauze návrat do Sněmovny, míří tam lídr kandidátky Martin Šmída. Spolu s ním bude nováčkem rovněž lídryně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková, strana v kraji získala 6,6 procenta.

Pětiprocentní hranici překračuje v regionu ještě hnutí Stačilo! o tři desetiny procenta, protože je ale celostátně pod volebním limitem tak zřejmě nikdo z jeho řad ve Sněmovně neusedne.

„Přiznám se, že jsem v tuto dobu už čekal víc, ale na druhou stranu, pokud to vyjde do sněmovny, budu spokojen,“ hlásil po šestnácté hodině krajský lídr Vladimír Urbánek.

Mandáty a zvolení poslanci

