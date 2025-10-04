Volební zisk ANO dosahuje po sečtení 84,66 procent okrsků 39,5 procenta hlasů. K titulu volebního skokana míří hejtman Ladislav Okleštěk, kterého sedm tisíc preferenčních hlasů vyneslo z posledního 23. místa kandidátky na první.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Druhá je v kraji koalice SPOLU, jež si zatím připisuje 19,6 procenta. To by pro ni znamenalo oproti končícímu volebnímu období ztrátu jednoho poslance, zůstali by jí tři.
„Šla jsem do toho se svým týmem s tím, abychom uspěli. V kampani jsem se snažila být vidět, což z malého města u severních hranic kraje není tak snadné jako třeba v Olomouci, brala jsem si i dovolenou,“ hodnotila v půl páté starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, jež v tu chvíli byla novou poslankyní, neboť díky preferenčním hlasům poskočila ze čtvrtého místa.
„Jestli mi pomohlo, že jsem byla u loňských povodní vidět? Vždycky říkám, ať lidé hodnotí politiky podle toho, co se jim povedlo a já myslím, že jsem po povodních obstála. O tom, zda zůstanu v čele města, jsem hodně přemýšlela, nakonec jsem se rozhodla setrvat přinejmenším do příštích komunálních voleb a město dále připravit,“ dodala.
Třetí místo drží SPD s 9,5 procenty, což jí zaručuje obhajobu jednoho mandátu. Ztráta jednoho křesla naopak zřejmě čeká čtvrté Starosty, za 9,1 procenta by totiž místo dosavadních dvou poslanců měli jen jednoho.
Dosavadní zisk 7,2 procenta hlasů zatím znamená pro regionální buňku Pirátů po čtyřleté pauze návrat do Sněmovny, míří tam lídr kandidátky Martin Šmída. Spolu s ním bude nováčkem rovněž lídryně Motoristů sobě Gabriela Sedláčková, strana v kraji získala 6,6 procenta.
Pětiprocentní hranici překračuje v regionu ještě hnutí Stačilo! o tři desetiny procenta, protože je ale celostátně pod volebním limitem tak zřejmě nikdo z jeho řad ve Sněmovně neusedne.
„Přiznám se, že jsem v tuto dobu už čekal víc, ale na druhou stranu, pokud to vyjde do sněmovny, budu spokojen,“ hlásil po šestnácté hodině krajský lídr Vladimír Urbánek.