Okleštěk, který získal 9 347 preferenčních hlasů, před volbami říkal, že sám uvažoval o tom kandidovat z posledního místa. Ukázalo se, že sebedůvěra byla na místě.
„Znamená to neskutečnou důvěru od voličů, za což jsem strašně rád a všem děkuji,“ řekl vpodvečer v pražském volebního štábu, kde sčítání hlasů sledoval. Jeho souběh práce poslance a hejtmana tak bude dál pokračovat.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
„Moje stanovisko je známé, ale pořád to budu zvažovat, protože člověk nikdy neví a taky nemládne. Takže uvidím, jak se k tomu postavím, musím to probrat s kolegy a rodinou,“ sdělil Okleštěk.
„Ale jinak se toho neobávám, dlouhodobě jsem prokázal, že to jde a důvěru jsem znovu dostal. Myslím, že lidé nemají se souběhem funkcí problém, protože vědí, že ani jednu nešidím,“ dodal.
Vítězem „kroužkování“ v kraji Jurečka ze SPOLU
Ke znovuzvolení mu podle něj pomohla i práce celého hnutí ANO v kraji, které vede jako předseda. „Lidé vědí, že jsem hejtman a věci celkem dost koordinuji,“ nastínil.
Zapojení Lubomíra Metnara žijícího v sousedním Moravskoslezském kraji jakožto lídra kandidátky považuje za úspěšné. I přesto, že bývalý ministr obrany skončil až čtvrtý, když ho ještě na kandidátce přeskočil druhý primátor Olomouce Miroslav Žbánek a až ze sedmého místa poslanec a lékař záchranné služby Milan Brázdil.
„Nebyl to vůbec špatný krok. Odpracoval si to, bohužel je teď nemocný, což je možná výsledek těch předvolebních aktivit, kdy byl pořád v terénu mezi lidmi a tak z toho teď padl,“ vysvětlil důvod Metnarovy absence při oslavách v pražském centrálním štábu hnutí ANO.
Navzdory velké osobní podpoře nezískal Okleštěk v regionu nejvíc „kroužků“. Úspěšnější byl zástupce SPOLU, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se ziskem 9 907 preferenčních hlasů.
V rámci hnutí ANO byl pak ještě větším skokanem voleb Oklešťkův spolustraník a hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, jenž poskočil na první místo až ze 26. místa kandidátky. Kroužků nicméně dostal méně, 9 184.