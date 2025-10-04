Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Ondřej Zuntych
  19:25
Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil. Dokonce drtivým způsobem, když díky preferenčním hlasům vyskočil až na první pozici.

Hejtman Olomouckého kraje za hnutí ANO Ladislav Okleštěk. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Okleštěk, který získal 9 347 preferenčních hlasů, před volbami říkal, že sám uvažoval o tom kandidovat z posledního místa. Ukázalo se, že sebedůvěra byla na místě.

„Znamená to neskutečnou důvěru od voličů, za což jsem strašně rád a všem děkuji,“ řekl vpodvečer v pražském volebního štábu, kde sčítání hlasů sledoval. Jeho souběh práce poslance a hejtmana tak bude dál pokračovat.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Moje stanovisko je známé, ale pořád to budu zvažovat, protože člověk nikdy neví a taky nemládne. Takže uvidím, jak se k tomu postavím, musím to probrat s kolegy a rodinou,“ sdělil Okleštěk.

„Ale jinak se toho neobávám, dlouhodobě jsem prokázal, že to jde a důvěru jsem znovu dostal. Myslím, že lidé nemají se souběhem funkcí problém, protože vědí, že ani jednu nešidím,“ dodal.

Vítězem „kroužkování“ v kraji Jurečka ze SPOLU

Ke znovuzvolení mu podle něj pomohla i práce celého hnutí ANO v kraji, které vede jako předseda. „Lidé vědí, že jsem hejtman a věci celkem dost koordinuji,“ nastínil.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
368 fotografií

Zapojení Lubomíra Metnara žijícího v sousedním Moravskoslezském kraji jakožto lídra kandidátky považuje za úspěšné. I přesto, že bývalý ministr obrany skončil až čtvrtý, když ho ještě na kandidátce přeskočil druhý primátor Olomouce Miroslav Žbánek a až ze sedmého místa poslanec a lékař záchranné služby Milan Brázdil.

„Nebyl to vůbec špatný krok. Odpracoval si to, bohužel je teď nemocný, což je možná výsledek těch předvolebních aktivit, kdy byl pořád v terénu mezi lidmi a tak z toho teď padl,“ vysvětlil důvod Metnarovy absence při oslavách v pražském centrálním štábu hnutí ANO.

Navzdory velké osobní podpoře nezískal Okleštěk v regionu nejvíc „kroužků“. Úspěšnější byl zástupce SPOLU, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se ziskem 9 907 preferenčních hlasů.

V rámci hnutí ANO byl pak ještě větším skokanem voleb Oklešťkův spolustraník a hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, jenž poskočil na první místo až ze 26. místa kandidátky. Kroužků nicméně dostal méně, 9 184.

Mandáty a zvolení poslanci

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  19:33

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:39

Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech

Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se mohou souběžně se sněmovními volbami v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných elektráren, těžbě štěrkopísku, bytové výstavbě, zachování...

3. října 2025  14:45

Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil

Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl dát nájemníkovi výpověď a teď musí řešit poškozený byt se škodou ve stovkách tisíc korun. Dotyčný...

3. října 2025  12:01

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Kopání do dveří a vulgární nadávky. Lékař musel krotit agresivního opilce

Dramatické chvíle zažil zdravotnický personál i pacienti na Olomoucku, kde opilý muž ve zdravotním středisku slovně zaútočil na doktora a sestru, a nakonec došlo i na fyzickou potyčku. Lékaře celá...

2. října 2025  17:32

Koloběžkář narazil do auta. Pomohli mu hasiči, kteří jeli právě kolem na výlet

Že je pro hasiče pojem volno relativní, potvrdila ve středu dopravní nehoda, jež se odehrála v jedné z olomouckých ulic. Koloběžkář se tam zranil poté, co narazil do auta, téměř ihned se ale dočkal...

2. října 2025  16:43

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:34

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého...

2. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:59

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.