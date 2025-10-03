Referenda rozhodnou v Olomouckém kraji o větrnících, těžbě štěrku či bytech

  14:45
Obyvatelé osmi obcí v Olomouckém kraji se mohou souběžně se sněmovními volbami v místních referendech vyjádřit k chystané stavbě větrných elektráren, těžbě štěrkopísku, bytové výstavbě, zachování železničních přejezdů či záležitosti týkající se samosprávy. Větrníků, které v řadě obcí narážejí na odpor části obyvatel, se budou týkat hned čtyři z osmi plebiscitů.
Referenda o větrných elektrárnách budou v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku, u nichž firma VTE Jeseník ze skupiny First Wind plánuje postavit větrný park s až deseti turbínami.

Investor samosprávám i obyvatelům nabídl kompenzace, projekt se ale nelibí části místních, kteří se obávají negativního dopadu provozu větrníků na životní prostředí. V referendech lidé odpoví na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec neposkytla součinnost k realizaci větrných elektráren na svém území.

V Kobylé se referendum bude týkat i obnovení komunikace Dědinská a zachování železničních přejezdů v katastru obce.

Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda

Místní se v referendu vysloví ke stavbě větrných elektráren na území obce rovněž v Domašově u Šternberka na Olomoucku. Plebiscit byl vyhlášen poté, co soukromý investor oznámil záměr postavit na okraji Domašova tři větrníky. Obec by z jejich provozu mohla po dobu 20 let získat do svého rozpočtu dohromady několik desítek milionů korun.

Obecní a sociální byty versus rodinné domy

Obyvatelé Bohuslavic a Třeštiny na Šumpersku se budou pro změnu vyjadřovat k těžbě štěrkopísku. Tedy zda souhlasí s tím, aby obce všemi zákonnými prostředky trvale usilovaly o zamezení těžby v chráněném ložiskovém území ve svých katastrech.

„Těžba by měla probíhat na katastru Třeštiny, Bohuslavic a Dubicka na rozloze prozatím 35 hektarů a do hloubky přibližně 50 metrů. Jelikož jde o velké množství kvalitního štěrkopísku, jež se v této oblasti nachází, nejedná se o těžbu na pár let, ale na několik desetiletí, které podle našeho mínění výrazně ovlivní život v naší obci,“ uvedlo vedení Třeštiny.

Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji

Ve Štarnově na Olomoucku se bude referendum týkat bytové výstavby na obecním pozemku. Kraj tam plánuje postavit bydlení pro dvě desítky klientů sociálního zařízení Vincentinum Šternberk, obec chce postavit dům s nájemními byty. Část obyvatel s tím však nesouhlasí a míní, že pozemky by měly být využity pro stavbu rodinných domů.

Poslední plebiscit se koná v Oskavě na Šumpersku a týká se přechodu pod jinou obec s rozšířenou působností. Nyní Oskava spadá pod Šumperk, od 1. ledna 2027 by přešla pod Uničov.

„Důvodem pro vyhlášení referenda byla řada stížností na průtahy s vyřizováním dokumentů a nečinnost úřadu Šumperk, který je velice vytížený. Do Uničova je navíc bližší spádovost,“ přiblížil starosta Oskavy Stanislav Hýbner.

3. října 2025  14:45

