Kauza Bečva? Myslím si, že to ještě bude pokračovat, říká hejtman Suchánek

Koncem října to budu čtyři roky od vašeho zvolení hejtmanem. Jste manažer, určitě už jste bilancoval...

Rozhodně. Skoro třicet let jsem v managementu, v některých fázích i vrcholném, takže jsem zvyklý bilancovat a hlavně počítat výsledky. Když nejsou, nedá se to okecat. Nemám pocit, že bychom něco zhoršili a pár věcí se nám podařilo zlepšit.

Řeknete příklady?

Kdybych to vztáhl na sebe, protože mám na starosti finance, je to jednoznačně finanční kondice kraje, což je tvrdý argument. Když jsem přišel na kraj, byl dluh 3,27 miliardy, byli jsme nejzadluženější v republice – z pohledu relativního zadlužení přepočteného třeba na rozpočet, ale též v absolutní hodnotě. Teď ke konci roku bude dluh 1,77 miliardy, blíží se k polovině. A zatímco my jsme neměli na účtech pro sestavování rozpočtu volnou „ani korunu“, nyní necháváme nové radě dvě miliardy.

Víte, jak dopadla kauza otravy řeky Bečvy? Největší ekologická katastrofa v kraji? Nic. A bylo jasné, že se to nikdy nevyřeší, protože tam zrovna byl někdo na postu ministra, který hodinu po kauze věděl, kdo to neudělal.

Je snížení dluhu téma, kterým se dá působit na voliče?

Snažím se ho nabízet, už dva roky hlásím vývoj. Nechali jsme za sebou z hlediska zadlužení čtyři kraje. Poprvé za posledních dvacet let se v roce 2022 podařilo dosáhnout toho, že množství peněz na našich účtech je větší než náš dluh. Hovoří to o trendu. To znamená, že kdyby se stala nějaká katastrofa, můžeme vzít volné peníze, uhradit dluhy a jsme úplně čistí. Není to vysněná meta, dluh není sprosté slovo a nechci ho hanit. Ale musí se z něj platit úroky.

Co kraj podnikl s ušetřenými penězi?

Letos jsme si mohli dovolit navýšit třeba dotační a investiční sumy. Na červnovém zastupitelstvu jsme zvedli částku do území na celkem 840 milionů a nikomu jsme nic nevzali, nic si nepůjčili. Peníze jsme díky tomu mohli vrazit zčásti do cest, do dotací či do akcií naší společnosti Odpady Olomouckého kraje, protože tam zatím nevstoupilo dost obcí a jde o to rozjet celý půlmiliardový proces na vysokokapacitní dotřiďovací linku. Takových příkladů je víc, třeba podpora krytého bazénu v České Vsi na Jesenicku. Není to náš majetek, ale chodí tam plavat školy, místní, turisté. Projekt se jim vyšplhal na astronomických 220 milionů. Stát jim v této chvíli nedá nic, takže když sami dofinancují své maximum 70 milionů, zbylých sto padesát jsme dali my. I když dokončení bude až v příštím volebním období.

Na co by měly jít ty dvě volné miliardy?

O rozdělení už jsme rozhodli na zastupitelstvu. Miliardu máme obecně na investice, 840 milionů půjde na cesty – jde o peníze navíc, a zbytek jsme nechali právě na zmíněné akcie Odpadů Olomouckého kraje.

O jaké investice půjde?

Miliardu rozdělíme. Šest set milionů si může dát příští rada do rozpočtu dle vlastního uvážení a 400 milionů může jít také na investice, nicméně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, která tvoří většinu našeho kraje. Před koncem minulého roku jste dostal na starosti i dopravu. Stav silnic řidiči často kritizují.

V jakém jsou stavu?

Letos jsme na silnice rozpočtovali 1,1 miliardy, to ovšem nebyly jenom naše peníze, ale sdružené ze čtyř různých zdrojů. Pak jsme si částku navýšili na 1,4 miliardy, čili dá se předpokládat, že budoucí rada bude rozpočtovat celkem třeba 1,3 miliardy. Nadto necháváme přes 800 milionů. Rozpočet by se tím pádem mohl dostat do mnou vysněného objemu dvou miliard.

Jde o nějakou metu?

Je to zhruba číslo, jež by nám umožnilo začít zavírat nůžky mezi rozbitostí našich cest a naší schopností je opravovat. Není to ale jen otázka peněz, protože nemáme výkonné kapacity. I kdybychom měli větší sumu, nebudeme mít tolik zhotovitelů, kteří nám jsou schopni cesty spravit. Navíc nemůžeme zavřít nadkritické množství cest.

V kampani jste vystupoval pozitivně, jako STAN jste řešili, co klape. Kde to ale neklape?

Třeba konkrétně ty silnice opravdu z pohledu obyvatel klapat nemusí. My jejich opravy ale zrychlujeme, protože existují parametry, podle kterých se to dá posuzovat. Jedním z nich je údaj, za jak dlouho se u jedné cesty dostaneme k další opravě.Tuším, že je to padesát let. Padesát let máme teď, ale ještě před dvěma lety to bylo sto let. Každé dva roky se dělá měření stavu silnic druhých a třetích tříd a mírně se zlepšujeme. Z pohledu řidičů to ale není vidět, každý sleduje jen tu svou rozbitou cestu před barákem. Objektivně se to však lepší a bude lepšit.

Pocity obyvatel

Průzkumy spokojenosti se životem v regionech ukazují v Olomouckém kraji rozdíly mezi skutečností a pocity obyvatel – lidé často hodnotí věci jako horší, než jsou. Čím si to vysvětlit?

Je to hodně zajímavé. V celkovém pořadí spokojenosti jsme jako kraj dlouhodobě na chvostu, může to souviset i s tématem hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, protože zkrátka v okrajových částech se mohou lidé cítit trošku hůř, ale fakt je to někdy o pocitu. Nicméně ve sledovaných parametrech průzkumu Místo pro život jsme nejbezpečnějším krajem.

Což bylo snad jediné krajské prvenství.

Ano, ale špatně na tom nejsme ani se zdravotnictvím – počtem doktorů i zdravotního personálu v přepočtu na obyvatele. Ale pocitově je to někdy horší, neboť když někdo nesežene zubaře, tak je celé zdravotnictví špatně. Ovšem já říkám, že celé české zdravotnictví je na tom luxusně, když to vezmete ve srovnání s jinými zeměmi Evropy, nedejbože celého světa. Podobné je to se školami, což je pro některé možná překvapení.

Narážíte na místa na středních školách?

Přesně tak. Máme kraje, kde problém je, ale my ho nemáme a to je dobré vědět. Je to takový zápas o vědomí nebo myšlení lidí. Je ta sklenice poloplná, či poloprázdná? Nálada ve společnosti souvisí i s politiky a politickými stranami. Tedy jestli působíme pozitivně nebo negativně a jestli náhodou některé strany ve prospěch toho, aby měly co nejvíce „antisystémových“ hlasů, záměrně nevypouští do okolí zprávy v horším světle s nadějí, že se lidé obrátí proti vládnoucím stranám.

Trestní oznámení

Pojďme ještě ke korupční kauze Autostráda, v níž skupina tvořená politiky, lidmi z krajského úřadu i správy silnic a zástupci stavebních firem podle policie manipulovala zakázky na krajské dopravní stavby a vydělávala na jejich šizení. V projevech říkáte, že jste zatočili s korupční mafií, nebyla to spíš práce policie?

Byl jsem to já, kdo podával před více než dvěma lety trestní oznámení na neznámého pachatele. Předtím jsme zadali forenzní audit, aby prověřil fungování stavebních zakázek ve správě silnic i našeho odboru investic. Audit nám něco ukázal, nebylo to nic světoborného, optimalizovali jsme pak některé procesy. Ale nebyla to trefa do černého. Později, když vypukla Autostráda, se ukázalo, že tady ke švindlování docházelo v minulých i v tomto období a přesně to odpovídalo scénáři z „Faltýnkova deníčku“ (zápisky poslance ANO z kraje Jaroslava Faltýnka zveřejněné serverem Seznam Zprávy, z nichž některé nápadně odkazovaly na rozdělování zakázek či dotací a část se týkala i krajské správy silnic. Policie vše prověřovala, ale nikoho nestíhala, pozn. red.).

Vyšetřovatelé ale uvedli, že vaše trestní oznámení je na stopu nepřivedlo.

Ne, oni začali sledování daleko dřív. Národní centrála proti organizovanému zločinu tady působila už předtím. Nevedlo to k tomu, ale minimálně jsme přispěli. Hlavně to svědčí o naší snaze, že si tohle nechceme nechat v kraji líbit. Členové ODS, kteří v tom měli prsty, se do toho nechali natáhnout a možná se vrátili po nějaké přestávce, když skončila předchozí volební období a pak se začalo s jinou politickou garniturou.

To ale přesně nevíme.

Nevíme, byť známe potom naši část vyšetřování. Ale víme, že to bylo vymyšleno dřív, jen vyšetřovatelé museli mít nashromážděny z hlediska parametrů přesné vzorky, aby bylo vyšetřování ucelené. Čili v zatočení s korupční mafií, jež používám, je asi kousek nadsázky, neboť je to v každém případě policie, ale mohu vás ujistit, že NCOZ velmi oceňovala spolupráci s krajem, kterou jsme jim poskytli. Dostali všechno, nikdo nic nezametal. Máme za sebou také personální změny na všech dotčených úrovních a zakázky dnes sledujeme a hodnotíme v průběhu výstavby. Je skoro vyloučené, že by tam mohlo k něčemu špatnému docházet.

Předchozí koalice vedená ANO s vámi nesouhlasí, že by na nekalostech měla mít svůj podíl.

Je to jejich silná zbraň, že vyšetřovaný nebyl Foltýnek (exředitel krajské správy silnic, pozn. red.), ale pozdější ředitel. Ale řeknu vám, že Al Capone taky nebyl vyšetřovaný za násilné trestné činy, zavřeli ho kvůli účetním nesrovnalostem, ale všichni věděli, že to je mafián par excellence. Znovu říkám, vyšetřovatelé tehdy neměli ucelené sledování, po dobu potřebnou k tomu, aby to mohli uzavřít. A řeknu vám ještě jednu věc, ať se to někomu líbí nebo ne, je to můj subjektivní názor.

Povídejte.

Víte, jak dopadla kauza otravy řeky Bečvy? Největší ekologická katastrofa v kraji? Nic. A bylo jasné, že se to nikdy nevyřeší, protože tam zrovna byl někdo na postu ministra, který hodinu po kauze věděl, kdo to neudělal. Napadlo mě, jestli to tady nemohlo být nějaké takové podobné, jestli prostě ti vyšetřovatelé měli či neměli víru, co se vlastně s jejich vyšetřováním a z jejich důkazů může stát nebo nemůže. Je to moje osobní úvaha, když jsem si říkal, proč s tím nevyšli dřív, proč neukázali prstem už na ty předchozí, o nichž velmi dobře ví. Ale zároveň si myslím, že to ještě bude pokračovat, že se možná ještě někteří budou i divit.

Co rozhodlo o tom, že nepokračujete v koalici s Piráty?

Piráti. Nedošlo k pokusům navázat spolupráci, a to přesto, že pro mě v krajské radě byla spolupráce s Piráty dobrá a bezkonfliktní.

Podle toho, v jakém duchu se nesl duel na iDNES.cz, v němž jste se střetl s lídrem ANO Ladislavem Oklešťkem, to vypadá, že spolupráce není téma. Je to tak?

Nezakazujeme si to nějakou svou směrnicí a teoreticky je možné všechno, ale pro mne je ANO nositelem pokračování opoziční smlouvy. Když to řeknu úplně natvrdo, znamená to těžký klientelismus a dohody, jež nejsou transparentní. S tím bych měl velké potíže.

Až bude po volbách...

Přemýšlel jste už, co budete dělat, kdybyste nepokračoval ve vedení kraje?

Tady je to boj o koryta, mít se dobře. Ale já měl dlouhou dobu ve svých předchozích působeních větší roční příjem, než mám dnes, poloviční zodpovědnost a desetinu nervů. Osobně to tedy neberu jako šanci pro sebe, ale je to šance kraje. Dávám mu minimálně své dušení zdraví, své služby. Nicméně případně se umím krásně uživit jinak.

Takže byste se případně vrátil na Správu kolejí a menz Univerzity Palackého?

Je to můj zaměstnavatel, jsem uvolněný ředitel kolejí a menz. Samozřejmě, že se to připouštím, politikou jsem se celý svůj život neživil, živím se jí teď čtvrtým rokem.