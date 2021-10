SPD na severu Olomouckého kraje sebrala hlasy levici, říká politolog

Odborníci vidí za tímto úspěchem především problémy v sociálně vyloučených částech regionu. „Zatímco na periferii lidé daleko víc řeší potřeby, jako je bezpečí, hmotné zajištění, v centrech mají jiné, vyšší cíle,“ komentoval sociolog Vojtěch Bednář z olomoucké Univerzity Palackého.

Podle něho právě proto mohou zaujmout v těchto lokalitách lídři jako Tomio Okamura. „Bude tam úspěšný ten, kdo bude říkat, podívejte se, já vám zajistím bezpečí, vás taky ohrožuje tohle a tamto, to a toto je pro vás nebezpečné a já to vyřeším. A úplně ideálně, když to postaví ještě na kontrastu s Prahou, že jde proti nim a nerozumí jim,“ doplnil sociolog.

Politolog Univerzity Palackého Pavel Šaradín vidí přímou souvislost s tím, že ve zmíněných oblastech přešla řada voličů od levicových stran právě k SPD Tomia Okamury.

„Dlouhodobě se ukazuje, že tam, kde je vysoká míra exekucí, nižší úroveň vzdělání, nižší platy, vyšší nezaměstnanost, méně příležitostí, tedy obecně nižší index kvality života, tam voliči víc tíhnou k extremistickým stranám,“ vysvětlil Šaradín.

Lidé hledají vůdce a zachránce

Razantní úbytek hlasů pro levici, především pro ČSSD, je podle něho dlouhodobý proces. „Dříve šlo o oblasti, kde sociální demokracie měla silnou pozici. Lidé jí věřili, že je schopna s jejich problémy něco udělat. Jenže to se nenaplnilo, takže ztratili důvěru a uchylují se k extremistům, kteří nabízejí jednoduchá a rychlá řešení,“ objasnil Šaradín.

Podle renomovaného olomouckého psychologa Lubomíra Smékala je v odlehlých oblastech více lidí, kteří hledají u politiků záchranu.

„Hledají vůdce a čekají, že za ně převezme odpovědnost. Okamurovci dávají jasný směr. jakoby snímají zodpovědnost z obyčejných lidí a dělají z nich oběti systému. Když se obyvatelé dostanou do této pozice, tak hledají zachránce,“ sdělil Smékal.

Skutečnost, že z okresů kraje je hlavní baštou SPD Jesenicko, nepřekvapuje ani šéfa Sdružení měst a obcí Jesenicka a starostu Lipové-lázní Lubomíra Žmolíka, i když v jeho obci má SPD daleko slabší pozici.

„Žijeme v pohraničí a Sudety jsou specifické. Problémy, které tady řeší lidé, extrémním názorům a jejich nositelům nahrávají,“ řekl Žmolík. „Zatímco na periferii lidé daleko víc řeší potřeby, jako je bezpečí, hmotné zajištění, v centrech mají jiné, vyšší cíle.“

SPD má výraznou podporu i na Prostějovsku, které je vyloženě vyspělým průmyslovým okresem bez vyloučených lokalit. Lídrem je tam totiž Radim Fiala, Okamurova pravá ruka.

„Zatímco na Jesenicku, Přerovsku a Kojetínsku jsou důvodem vysoké podpory SPD sociální problémy, na Prostějovsku je to vyloženě osoba lídra Radima Fialy, který tam má silnou pozici,“ vysvětlil politolog Šaradín.

Napříč krajem získala SPD 12,2 procenta odevzdaných hlasů, straně tak ubylo za kraj oproti minulým volbám jedno křeslo. Ve Sněmovně dál zůstane jen místopředseda strany Fiala.

„Dosáhli jsme slušného výsledku, který je jen o něco málo horší než v minulých volbách. Vzhledem k tomu, že došlo k docela velkým turbulencím, tak to není špatné. Ubyl nám sice poslanec, což je oslabení, ale není to konec. Je to spíš výzva, jak se zlepšit. Jednat chceme s každým, ale prostor pro naše angažmá ve vládě nevidím,“ prohlásil Fiala, který si nadprůměrné podpory na Jesenicku, Přerovsku a Prostějovsku váží.

„Jsou to oblasti, kde máme velmi dobrou pozici. Pokud se nám podaří docílit takové podpory i na Olomoucku a Šumpersku, dostaneme se zase výš,“ míní.

Specifická Olomouc

Stejně jako jsou ve vyšší podpoře některých stran specifické odlehlé oblasti, je naopak mezi okresními městy regionu unikátní Olomouc. Na rozdíl od dalších čtyř okresních měst, kde s převahou vyhrálo ANO, tam zvítězila koalice SPOLU.

„Olomouc je stotisícové město, patří mezi největší v republice. Tam všude má SPOLU lepší pozici. Souvisí to s vyšší životní úrovní v těchto městech, proto tam levicová politika ANO spíš ztrácí,“ shrnul Šaradín.