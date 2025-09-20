Nákup stíhaček F-35? Nesouhlasíme. Slušela by nám opozice, cítí lídr Stačilo!

Ondřej Zuntych
  5:54
Jednička krajské kandidátky politického uskupení Stačilo! Vladimír Urbánek (KSČM) se chce ve sněmovní lavici věnovat zdravotnictví a sociálním věcem. Obavy z návratu předlistopadových časů jsou podle něj liché. Rozhovorem s ním pokračuje předvolební série s regionálními lídry stran, které podle průzkumů mají reálnou šanci dostat se do Sněmovny.
Vladimír Urbánek vede jako lídr kandidátku hnutí Stačilo! v Olomouckém kraji. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Od ledna bude trestná propagace komunismu. Jaký bude výklad zákazu, se asi ukáže až v praxi, ale bude se nejspíš týkat například symbolů. Jak jste takové omezení přijal?
Rozdělil bych toto téma na dvě věci. Naprosto chápu trestní odpovědnost, když někdo popírá či marginalizuje zločiny a křivdy, které se staly. To mi vadí. Co se týče zákazu propagace komunismu, musím přiznat, že stále čekám, až k tomu vyjde nějaké zpřesnění. Je to informace o tom, že se nebudeme ani v sociologii učit o těchto typech společenského zřízení? Bude se to týkat jakéhokoliv rozhovoru na toto téma? Komunismus byl už možná v Táboře za Jana Žižky. Na KSČM bylo v minulosti podáno několik žalob a soudy vždy řekly, že nejde o vybočování z demokratického rámce společnosti.

Rozruch vzbudilo přibrání členů SOCDEM na kandidátku Stačilo!. Mohli jste do toho z regionů mluvit?
Kandidátky dávalo dohromady vedení hnutí v Praze. Byl jsem jakožto komunální politik osloven a že jsem na prvním místě, je dohoda ve vedení, do toho jsme nezasahovali.

Můj názor je, že by nám slušela pozice konstruktivní opozice. Být ve Sněmovně, mít možnost podílet se na prosazování zákonů, říká lídr hnutí Stačilo! v Olomouckém kraji.

Na kandidátce máte i lidi za Moravany nebo Českou stranu národně sociální. Neztrácejí takto menší strany svoji identitu?
Velmi dobrá otázka, na kterou asi odpoví až čas. Situace, jaká je teď, a kvůli které je třeba snaha sdružovat se, spojovat se, domlouvat se, potláčet osobitost ve prospěch celku, může být jednorázová. Ale může to mít také vliv na jednotlivé strany do budoucna, třeba si pak vybudují jinou strukturu.

Hrají komunisté o hodně?
Určitě. I tím, že strana nekandiduje samostatně, už teď o mnohé přišla. Zákon je jasně daný a tím, že nekandidujeme samostatně, přicházíme v případě úspěchu o státní příspěvek. Někteří sympatizanti se mohou obávat, zda se neztratí právě specifičnost strany.

Města objíždíte s petičním stánkem, na co sbíráte podpisy?
Lidé mají u petičního stánku možnost podepsat nesouhlas s nákupem stíhaček F-35. Myslíme si, že švédské gripeny evropského výrobce jsou pro nás finančně výhodnější variantou. Vedeme samozřejmě i kontaktní kampaň.

Čeští piloti absolvovali v USA druhý výcvik na simulátorech pro F-35

Jsou bojové letouny téma, které zaujme kolemjdoucí například ve Šternberku, kde jste také byli? Netrápí lidi v Olomouckém kraji víc třeba to, zda seženou zubaře?
Záležitost petice je jeden z našich programových bodů a takto na něj můžeme upozornit. Pokud se nám podaří sesbírat deset tisíc podpisů, bude se to řešit na půdě parlamentu, přijde medializace otázky. Může to být pro lidi příliš velké téma, přesto máme již hodně podpisů a celorepublikově je reálné na nutný počet dosáhnout.

V čem byste chtěl kraji ve Sněmovně pomoci?
Určitě bych se chtěl věnovat zdravotnictví a jeho přechodu v sociální oblast. Celý svůj profesní život včetně studia pracuji ve zdravotnictví a Odborný léčebný ústav Paseka, kde působím, je právě na pomezí zdravotní a sociální sféry. Uvítal bych proto výbor pro zdravotnictví nebo výbor pro sociální věci.

Jaká témata byste tam přinesl?
Chtěl bych probírat věci, se kterými se mi pacienti často svěřují, nejsou to jen regionální problémy. Někteří si stěžují, že čekají dlouho na operaci nebo že nemohli sehnat zubaře při předoperačním vyšetření, nevědí, kam od nás půjdou, protože doma to nezvládají a sociální zařízení je plné... Nejvíce zmiňují právě zhoršující se dostupnost zdravotní péče, obzvláště v odlehlejších regionech Jesenicka. I jižněji v kraji ale vnímáme nedostatek zubařů, obvodních lékařů, praktiků, pediatrů. Dnes je obtížnější sehnat i střední zdravotnický personál. Opatření, která by se dala udělat, rozhodně nenabízejí rychlé výsledky.

Zeman se odvrací od ANO. Ve volbách podpořím Stačilo!, prozradil

Jak zdravotníky přimět, aby v regionu zůstali nebo sem chtěli jít?
Podpora v regionu může lékaře jakékoliv odbornosti přilákat, ale komplikace je, že tím pádem odejde odjinud. Problém se tak pouze posune. Proto potřebujeme navýšit kapacity studijních oborů, což vláda slíbila, aby mohly přijmout více posluchačů medicíny, dentistů. Při čtení jsem ale narazil na to, že chtějí počty studentů navýšit komplexně včetně třeba porodních asistentů a asistentek, u kterých ale nevidím důvod, jelikož porodnost nám bohužel klesá.

Nelze si v této souvislosti nevybavit leták SPD s „chirurgy z dovozu“. Jaký je váš názor na zdravotníky ze zahraničí?
Rovnou říkám, že kampaň SPD se mi nelíbila. A co se týče lékařů přicházejících z jiných zemí, proč ne, některé státy mají způsob studia blízký našemu. Problém samozřejmě vzniká s jazykovou bariérou, i když se dá odstranit studiem, takže vidíme, že třeba lékaři z Ukrajiny se zapojují v nemocnicích do běžného provozu. Jde zkrátka o komfort pacienta při vyšetření. Celkově mám někdy pocit, jako bychom možným pracovníkům ve zdravotnictví kladli až příliš vysoké požadavky na srovnání vzdělání, praxi, co všechno musejí znát, jak dlouho musejí být pod dohledem. Nelze samozřejmě brát kohokoli s jakýmkoli diplomem z jakékoli země.

Vladimír Urbánek

Fyzioterapeut, pracuje v Odborném léčebném ústavu Paseka. Předsedá základní odborové organizaci. Člen KSČM. Po vyšší škole zdravotnické vystudoval při zaměstnání na Univerzitě Palackého obor Sociální práce. Celý život žije v Uničově, kde je od roku 2010 zastupitelem. V letech 2004 až 2016 a opět od roku 2024 je zastupitelem Olomouckého kraje za Stačilo!

Jak se vám vede kampaň? Soutěžíte většinou se současnými či bývalými profesionálními politiky, případně podnikateli, kteří se jí mohou zřejmě věnovat o něco snadněji, pokud jde o čas.
Je to obtížné a na úkor mého veškerého volného času, dovolené i přesčasových hodin, které na to využívám. Když jsem se na jaře dozvěděl, že povedu kandidátku, snažil jsem se brát hodně služeb, abych si vytvořil nějaký polštář na kampaň. Vnímám, že poslanci mohou být od rána mezi lidmi. Na naší kandidátce ale nejsem výjimka.

Teď se označujete jako protivládní hnutí, nicméně kdybyste se stali součástí vlády, budete potřebovat pozitivní program, souhlasíte?
Je to tak, od začátku kampaně říkáme, že jsme protivládní a hodně vládu kritizujeme. Můj pocit je, že i v kampani bychom mohli dávat trošku víc důraz na náš program, mohlo by to zároveň i zklidnit emoce mezi lidmi i politiky.

Co by to mohlo být? Třeba výstavba obecních a družstevních bytů s dostupným nájemným, kterou má hnutí heslovitě zmíněnou na webu?
Byty jsou určitě jedno z našich velkých témat. Vídeňský model s obecním družstevním bydlením je nám blízký. Máme i téma státního stavebního holdingu, který by výstavbě mohl napomoci. Chceme také vytáhnout odliv dividend do zahraničí, zprůhlednění ekonomiky, aby se dařilo tady peníze lépe vybírat nebo nemizely v různých sítích poradců. Takové kauzy se objevily.

Od představitelů vaší koalice zaznívá v souvislosti s programem slovo znárodnění. Třeba v případě polostátní firmy ČEZ. Oněch 70 procent vlastněných státem nestačí?
Bráním se slovíčku znárodnění, protože se z toho stalo bohužel takové pejorativní označení z minulosti. Spíš si myslím, že vhodnější je zestátnění nebo veřejný zájem, to koneckonců v našem právním řádu máme. Znárodnění fakt lidem hodně vadí, ale říkám jim, že se obávají zbytečně, že se může minulost vrátit. ČEZ jako téma měla jednu dobu i vláda Petra Fialy. Státní podnik by byl efektivnější pro napomáhání cen energií i kvůli strategickým záměrům.

Můj názor je, že by nám slušela pozice konstruktivní opozice. Být ve Sněmovně, mít možnost podílet se na prosazování zákonů. Ale budeme tam nováčky a vládní zkušenost je přece jen o patro výš.

Vladimír Urbánek

Motoristé spolupráci s vámi odmítli, komunisty označují za zlo. Tudy tedy cesta nevede?
Rozumím tomu, že se vyhraňují, ale musím je zklamat, komunisté nekandidují, kandiduje hnutí Stačilo!, na jehož kandidátce jsou někteří členové KSČM. S nimi také velké množství subjektů, takže takové prohlášení je velmi zjednodušující.

Nevadí vám však, že někdo má z vašeho programu obavy, protože se mu vybaví předlistopadové časy?
To víte, že mi to vadí. Spousta mých spolukandidátů to má stejně, jsou mezi nimi i podnikatelé. Obavy mi vadí, protože jsou liché. Ano, objevily se velmi nevhodné a nám ubližující citace.

Například výrok kolegyně Petry Redové Fajmonové z Jihomoravského kraje „Zapalme v sobě Palacha“?
Někdy se může stát, že se v médiích vytáhne určitá část, někdy také mohou chtít kolegové upozornit na sebe nebo nějaké téma. Nepovažuji to ale za úplně šťastné, protože se to dá vykládat různým způsobem.

Lídr hnutí Stačilo! v Olomouckém kraji Vladimír Urbánek pracuje jako fyzioterapeut v Odborném léčebném ústavu Paseka.
Vladimír Urbánek vede jako lídr kandidátku hnutí Stačilo! v Olomouckém kraji.
S Janem Palachem se to každopádně úplně nepovedlo...
Nepovedlo, byť rozumím, co tím paní Redová chtěla říci, ačkoli ji osobně neznám. Nepovažuji to ale za vhodné. Jakožto regionální politik za KSČM bych věděl, že takovým výrokem nevoli vyvolám stoprocentně. Ona nemá s KSČM nic společného a může to vnímat jinak.

Je jedinou šancí Stačilo! na vládu spolupráce s ANO a SPD?
Je otázka, kdo se dostane, nicméně to, co zmiňujete, je nejčastěji citovaná varianta. Můj názor je, že by nám slušela pozice konstruktivní opozice. Být ve Sněmovně, mít možnost podílet se na prosazování zákonů. Ale budeme tam nováčky a vládní zkušenost je přece jen o patro výš. S ostatními našimi lídry to opravdu zatím neřešíme.

Nákup stíhaček F-35? Nesouhlasíme. Slušela by nám opozice, cítí lídr Stačilo!

