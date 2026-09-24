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Starostu odvolali krátce před volbami. Kvůli podmínce nemohl žádat o dotace

Ondřej Zuntych
  14:29
Starosta Vápenné Leoš Hannig

Starosta Vápenné Leoš Hannig | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Latzelova vila ve Vápenné na Jesenicku
Starosta Vápenné na Jesenicku Leoš Hannig u olomouckého vrchního soudu
Latzelova vila ve Vápenné na Jesenicku
Pohled na historickou Latzelovu vilu v obci Vápenná na Jesenicku po slavnostním...
5 fotografií
Zastupitelstvo Vápenné na Jesenicku odvolalo starostu Leoše Hanniga (TOP 09), který kvůli soudem uložené podmínce nemohl podepsat připravené žádosti o dotace za 200 milionů korun. Sám už předtím avizoval odstoupení na začátek října, nakonec ale skončil dřív. Dlouholetý starosta i tak věří, že v blížících se volbách opět může získat podporu.

Hannig minulou středu ještě vedl jednání zastupitelstva, na jehož začátek byl doplněn bod programu o odvolání starosty. To přišlo na řadu na konci.

Rozhodnutí souviselo s podáním žádostí do dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj Živel 1. Ten pomáhá obcím obnovit majetek poničený povodněmi v září 2024. Ve Vápenné velká voda napáchala stamilionové škody.

Hannig totiž žádosti o dotace kvůli podmínkám resortu podat nemohl, jelikož je v podmínce za starší případ s dotacemi pro obec, který se táhl deset let.

„Nařízení ministerstva se mi zdá hloupé, ale bylo mi to zdůvodněno tak, že požadavek je nad rámec zákona. Samozřejmě poskytovatel si může dát podmínky, jaké chce,“ řekl redakci iDNES.cz Leoš Hannig (TOP 09).

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Žádosti jsou celkem tři a to na mosty, komunikace a prostranství. „Rok a půl jsem na tom pracoval. Souběžně s tím jsme dojížděli 90 milionů na poškozenou vodovodní infrastrukturu. Myslím, že v mém odvolání sehrály roli blížící se volby, protože domluva byla taková, že 1. října odstoupím a 2. října pan místostarosta podá žádost, což je vzhledem k elektronické formě okamžitý proces,“ uvedl již bývalý starosta.

Latzelova vila ve Vápenné na Jesenicku
Starosta Vápenné na Jesenicku Leoš Hannig u olomouckého vrchního soudu
Latzelova vila ve Vápenné na Jesenicku
Pohled na historickou Latzelovu vilu v obci Vápenná na Jesenicku po slavnostním otevření po opravách v roce 2015
5 fotografií

V souladu se zákonem tak jeho úkoly převzal místostarosta Petr Mžourek (nez.), kterému zastupitelstvo uložilo žádosti podat.

„Ve věcech týkajících se zastupování obce Vápenná a výkonu pravomocí starosty se proto až do zvolení nového starosty obracejte na místostarostu,“ uvedla obec na svém webu i sociální síti.

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Místostarosta Mžourek redakci iDNES.cz opakovaně nebral telefon.

„Důvodem odvolání je čestné prohlášení k dotacím, které pan starosta nemůže podepsat, protože je v podmínce, takže jsme to vyřešili tímto způsobem. Museli jsme to takhle udělat,“ uvedl místostarosta pro server Hanácká drbna.

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Hannig věří, že žádosti budou úspěšné: „Není legrace nachystat za rok a půl investice za 300 milionů, když vezmu vodovod a další tři žádosti. Je to strašně moc práce, projektová dokumentace, položkové rozpočty, výběrová řízení, podepsané smlouvy a spousta dalších náležitostí, aby ministerstvo mohlo říct, že je to v pořádku.“

„Byl jsem proto připravený dát hlavu na špalek, kolektivní zájem je nejvýš a nemohl jsem být překážkou. V rámci týmu jsme toho pro obec za 24 let dokázali udělat hodně,“ sdělil Hannig s tím, že obci se na dotacích podařilo získat za celou dobu přes půl miliardy korun. V práci chce pokračovat a v komunálních volbách kandiduje z prvního místa.

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S dotacemi však souvisí i podmínka, kvůli které Hannig nyní v čele obce skončil. Případ se týká využití podpory, s jejíž pomocí obec financovala rekonstrukci Latzelovy vily, v níž se například scházejí zastupitelé.

Problém vznikl v souvislosti se dvěma propojenými dotačními projekty. V rámci prvního, investičního, se měla vila za deset milionů korun rekonstruovat a stát se centrem sociálních služeb. Druhý projekt ji zase měl oživit ve prospěch sociálně vyloučených lidí.

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Sociální služby však pracovníci neziskové organizace Darmoděj neposkytovali v opravené vile, ale v jiné době a jinde, protože došlo ke zpoždění rekonstrukce. Z toho, kdo za to může, se navzájem obviňovaly vedení obce a nezisková organizace, která se sociálně vyloučenými pracovala.

Obec desetimilionovou dotaci na opravu objektu nakonec musela vrátit, přestože byla rekonstrukce dokončena a budova byla v roce 2015 zkolaudována.

Hannig původně dostal v roce 2023 u Krajského soudu v Olomouci pět let vězení, o rok později mu ovšem Vrchní soud trest změnil na podmíněný. Výrazně mu však navýšil peněžitý trest, zaplatit měl 300 tisíc korun namísto původních 60 tisíc.

Hannig zvažoval dovolání, po zvážení to ale neudělal. „Šance by byla malá a pro mne zbytečně nákladná, za soudy už jsem zaplatil téměř milion a i moje rodina se kvůli tomu musela velmi uskrovnit. Doteď nikdo nechápe, proč jsem byl obviněn já jako fyzická osoba a nikoli obec jako právnická osoba. Taková věc vám bohužel zničí život,“ ohlédl se nyní.

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