Kumulace funkcí v nové radě je neuvěřitelná, kritizuje exhejtman Suchánek

„Můžeme se na to dívat ze dvou pohledů. První je pohled člověka, který sleduje situaci od začátku, a ten vidí, že se udělalo až neuvěřitelné množství práce,“ poznamenal.

Zdůraznil, že žádné místo už dnes není odříznuté od světa v tom smyslu, že by se tam nedalo dojet, i když ne všude to jde po původních cestách. „Stejně tak už od minulého pondělí všude jezdí autobusové linky, byť někde s omezením. Od pondělí se vrátí regulérní linka i do Kobylé nad Vidnávkou, kde musela krajská správa silnic dělat novou cestu,“ dodal.

Je ještě někdo bez přístupu k elektřině?

Úžasná zpráva je, a za to patří velké díky nejenom ČEZ, že k dnešnímu dni máme v podstatě stoprocentní pokrytí nebo obnovení všech přípojek elektrického proudu. Zbývá vyřešit dvě místa. Před měsícem to bylo 42 500 odběrných míst. Co se týká plynu, GasNet nám reportuje k dnešku 1 080 nepřipojených plynových míst. Připomenu, že po povodních jich bylo přibližně 6 600.

Kampaň vůči nám byla samozřejmě nekorektní, protože se snažila hovořit o chybách, které tady v žádném případě nebyly. Když neberu prohlášení, že někdo vrátí někomu něco, co mu vzala Fialova vláda, což je úplný nesmysl. Josef Suchánek (STAN) bývalý hejtman Olomouckého kraje

Jak vidíte obnovu dopravní sítě?

Železniční infrastruktura se nám ještě nepodařila, jedna část bude do konce roku a druhá až v druhé polovině roku příštího. Kompletní obnova silniční sítě bude otázka minimálně roku, spíš dvou let. Pak můžeme říct, že jsme ji vrátili do původního stavu.

Jaký je ten druhý pohled?

Pokud někdo vůbec neví, co se stalo a přijede se tam podívat, je to pohled zmaru a utrpení. Chybějící kusy silnic, někde se jezdí jen po poválcované náhradní ploše. Hasiči evidují 33 demolic, celkový počet by mohl dosáhnout asi padesáti, ale špatně se to odhaduje, protože mnoho baráků je kvůli vodě a bahnu neobyvatelných, a jak vysychají, jejich statika se mění.

Je pravda, že zájem dobrovolníků opadl?

Na začátku byla potřeba hlášená z obcí samozřejmě velká, hodně jsem se zajímal o vyváženost požadavků a nabídek. Stávalo se, že vedení obce opakovaně řekne, že už dobrovolníky nechce, a pak někdo napíše na Facebook, že umírá hladem, žízní a nedostatkem pomocníků. Neříkám, že se nemohly stát nějaké chyby, zmatek byl obrovský, ale dodneška třeba humanitární sklady překypují věcmi, které už nikdo nepotřebuje. Česká Ves má jednu sbírku v kostele, odkud už je vyhánějí, jenže věcí pořád přibývá. A abych se vrátil k otázce, aktuálně máme stejnou poptávku dobrovolníků jako nabídku.

Krajské zastupitelstvo po povodních uvolnilo čtvrt miliardy korun, rada poté ještě dalších sto milionů. Zároveň jste žádali vládu o rychlou půlmiliardu pro postižené oblasti. Jak to dopadlo?

Zatím ty peníze nemáme, chybělo ještě nějaké zdůvodnění pro ministerstvo financí, lehký komunikační zádrhel. Každopádně nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek, s nímž jsme byli na Jesenicku, mi potom hlásil z vlády, že je ochota poslat nám peníze. V každém případě jako kraj ještě nejsme na suchu, protože nám z těch sto milionů něco zbylo a dostali jsme ještě tento týden 60 milionů z krizového řízení státu, Moravskoslezský dostal 80. Byla to stálá rezerva státu. Pokud nám vláda stihne poslat peníze v příštím týdnu, finanční zdroj pro území nám nevyschne.

Je nějaká šance, že by kraj dostal svoje vynaložené peníze zpět?

Doufám, že ano. Díky našemu hospodaření jsme si vytvořili finanční polštář, a i kdyby peníze od vlády chytaly nějaký skluz, úplně se z toho nesložíme. Zaplaťpánbůh, protože před čtyřmi lety, když jsme nastupovali, si těsně před námi končící rada brala půlmiliardový úvěr na provoz, finančně byli úplně vycinkaní. Jinak ale počítám s tím, že vláda bude peníze vydané krajem hradit možná ve sto procentech.

Stažení nominace

Proč jste stáhl svou nominaci na uvolněný post po ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi?

Jsem rád za důvěru kolegů, ale takovou ambici jsem neměl. Myslím, že Petr Kulhánek, který byl zároveň i doporučený předsedou hnutí Starostové, byl v každém případě lepší kandidát a že mu to bude slušet.

V pondělí jste předal hejtmanský řetěz, jak se vám zamlouvá nové složení rady?

Celá zodpovědnost je na nové koalici, takže do toho bych si úplně netroufal mluvit. Je jejich rozhodnutí, že budou všichni uvolnění radní náměstky. Okomentuji jen jednu věc – vždycky mi vadila kumulace funkcí. I v naší radě u Michala Záchy a Milady Sokolové z ODS, kteří se v první části volebního období svých uvolněných funkcí v Přerově a Prostějově vzdali, ale pak v komunálních volbách znovu získali náměstkovské pozice a už si je nechali. Přál jsem Olomouckému kraji, aby se lidé za peníze, které berou, věnovali práci pro něj. A kumulace funkcí v nové radě je neuvěřitelná.

Členové budoucí rady mluví obecně o tom, že pětikoalice nevedla kraj dobře a že bude potřeba nejdřív všechno zanalyzovat. Jak to na vás působí?

Je mi jasné, že my jsme byli natolik úspěšní v mnoha oblastech, budu jmenovat například finance, že o tom se tady nikomu v minulé radě (ANO, ODS, ČSSD, pozn. red.) ani nezdálo. Už vůbec ne v sociální oblasti, kde jsou výsledky úplně nedostižné. Stejně tak kultura. Kvalita práce se nepozná podle toho, že do sportovních dotací se zpátky vrátí 200 milionů, které tam předtím byly. Mimochodem, když jsme přišli, tak sportovní dotace trojnásobně převyšovaly druhé nejvyšší, což byly sociální. Bylo to anomální mezi všemi kraji. Srazili jsme to dolů, ale pořád byly sportovní dotace téměř dvojnásobné než druhé nejvyšší. A to nám mají za zlé a říkají, že jsme někoho okradli. Kampaň vůči nám byla samozřejmě nekorektní, protože se snažila hovořit o chybách, které tady v žádném případě nebyly. Když neberu prohlášení, že někdo vrátí někomu něco, co mu vzala Fialova vláda, což je úplný nesmysl.

Na druhou stranu jste kopírovali složení vlády, která není u velké části voličů populární...

Byla to laciná gesta, s nimiž budou pokračovat, aby zdůvodnili, že něco napravují. Ale ve skutečnosti se obávám, že se hodně lidí minulých pořádků velmi těší, až se opět vrátí. Do rozdělování dotací jsme vnesli systém, omezili jsme nezdůvodňované rozdělování peněz kamkoliv, mnoha lidem to vadilo, protože byli zvyklí brát dotace jenom proto, že jsou něčí známí. Jsem si jistý, že hodně věcí se v tomto duchu bude chtít vrátit zpátky, aby to nebylo podle pravidel, která si může každý zkontrolovat.

Podle koaliční smlouvy má mít kontrolní výbor zastupitelstva v gesci uskupení Stačilo! , jaká je to pro vás ve STAN jako druhou nejsilnější stranu zpráva?

Smlouvu jsem neviděl, ale zrovna ve středu jsme odevzdávali naše návrhy na obsazení členů komisí a výborů a při tom jsme vznesli požadavek, že si nárokujeme právě předsedu kontrolního výboru. Je dobrým zvykem a standardem, že post dostává nejsilnější opoziční strana. Za naší rady to byl pan Lichnovský z ANO, respektuje se to i ve vládě.

Překvapilo vás, že ODS šla nakonec do opozice? Z vaší rady šly informace, že byli s ANO domluvení už rok dopředu.

Vím, že ODS v každém případě chtěla s ANO do koalice už v rámci minulých voleb a v průběhu celého našeho funkčního období a i do budoucna. Ale není jedna ODS, má různá křídla, která mají různě vysokou afinitu k ANO. Špička ODS, která byla i předtím v radě, hnutí jednoznačně preferovala. Nakonec, z mého pohledu, převážilo zdravé jádro.

Zůstáváte v předsednictvu STAN?

Budu zvažovat, jestli budu chtít zůstávat, to ale dělám kontinuálně. Na jaře máme celostátní sněm, do té doby budu mít čas přemýšlet, jestli budu, či nebudu mít zájem. Je to práce, nejsou z toho žádné benefity, byť člověk tam má samozřejmě víc informací. Místo ale nestojí na tom, zda jsem hejtman, nebo ne.

Zajímají vás osobně sněmovní volby v příštím roce?

Nepřemýšlím nad tím. Když vidím práci ve sněmovně, kde dva dny hlasují jen program... Není to něco, čeho bych se chtěl na závěr svého pracovního života účastnit. V kraji jsme schopni za čtyři pět hodin kvalitně odpracovat celé zastupitelstvo se 70 body s klíčovým dopadem na území.

Chystáte se působit i veřejně, využít své jméno poradensky, charitativně, jinak?

Žádnou příležitost si nehledám, ale neříkám, že kolem mě nic neprošlo. Že bych se teď sám aktivně hrnul do jiných činností, tak to ne. Počkám, co přinese další život.

Co budete dělat dál?

Prostě naklušu do své staronové práce ředitele Správy kolejí a menz Univerzity Palackého a jedu dál, takže moc nějakého odpočinku se mi nedostane, což mě trošku mrzí, protože letos jsem si vybral opravdu jenom jednotky dnů dovolené.

15. října 2024