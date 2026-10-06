Volební kuriozita. V městečku proti sobě stojí i ryze mužská a ženská kandidátka

Do boje o složení patnáctičlenného zastupitelstva se ve městě přihlásilo šest stran, mezi nimi i nezávislé Ženy – pro změnu. Zájem byl velký a přesáhl patnáct míst na kandidátce.
Název má mít dvojí význam. „Nejde nám primárně o to prosadit do zastupitelstva více žen. Z rozhovorů s lidmi ve městě dlouhodobě vnímáme, že je zde velká chuť něco změnit a posunout. Čistě ženská kandidátka nám zároveň přišla jako zajímavá a trochu netradiční cesta, jak tuto změnu nabídnout,“ řekla osmatřicetiletá lékařka Maria Bartoňová, která kandidátku vede.
Na programu se podle ní ženy shodly rychle. „Spojují nás podobná témata – děti a mládež, spolupráce se seniory a především běžné každodenní záležitosti, které lidi ve městě trápí. Nechceme dělat ,velkou politiku’, proto jsme si raději stanovily méně konkrétních bodů. Chceme především naslouchat lidem a řešit věci lidsky a prakticky,“ sdělila Bartoňová.
Dosavadní reakce na kandidátku hodnotí jako vstřícné. „Lidem je sympatické i to, že se ve Štítech, kde žije přibližně 1 800 obyvatel, dokázalo dát dohromady patnáct žen, které chtějí spolupracovat, umí se domluvit a mají společný zájem něco pro své město udělat,“ zhodnotila Bartoňová.
Kandidátku má ve městě také Naše Štítecko tvořené pro změnu jen muži. Nemá to ale reprezentovat žádný postoj. „Není to něco, co bychom původně plánovali nebo tím chtěli něco demonstrovat. Vzniklo to jednoduše proto, že se našlo dost lidí, kteří chtějí změnu,“ uvedl lídr Miroslav Pecháček.
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„Na kandidátkách se objevují i stejná příjmení. Rozhodně to ale neznamená, že se tito lidé doma hádají kvůli politice. Naopak. Ženská kandidátka i Naše Štítecko mají v zásadě stejný cíl, oživit město a vrátit do něj více života,“ dodal devětatřicetiletý technik energetiky. Pecháček připomenul, že ve Štítech letos vznikly tři nové kandidátky, což podle něj ilustruje, že lidé skutečně chtějí změnu ve vedení města.
Jednička Našeho Štítecka se domnívá, že radnice vedená nepřetržitě 20 let jedním starostou potřebuje nové složení. „Nechceme nikoho osobně obviňovat, ale některé věci se podle nás za poslední roky neposunuly. Příkladem jsou stavební parcely, za posledních dvacet let ve Štítech prakticky žádné nové nevznikly. Demografie a věk obyvatelstva jsou, obávám se, na chvostu nejhorších hodnot v Česku,“ sdělil Pecháček, podle nějž ve Štítech není demokracie.
O napjaté náladě ve městě svědčilo i poslední zářijové zastupitelstvo před volbami. V místy emotivní diskuzi například padla i námitka, že si starosta udělal ve zpravodaji kampaň. „Myslím, že občané rozhodnou spravedlivě a vyberou si takové zástupce, kteří budou chránit zájmy města. Za sebe můžu říct, že zájmy chráním, zastupitelstvo neudělalo jedinou chybu, co tady sedím, nikdy jsme neměli žádný soud a žádný spor. Ty jsou až poslední rok, co jste je někteří chtěli vyvolávat,“ reagoval starosta Jiří Vogel (ODS).
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„Některé věci se táhly déle, jiné rychleji, ale každopádně se nemusíme stydět za nic, co jsme dokázali. Tohle město funguje finančně, odborně i stavebně. Pokud si někdo myslí, že nás tady vyházíte, změníte to, v pohodě. Přijdou noví, ale budete to mít hodně těžké. Budete muset ukázat, že něco dokážete,“ řekl starosta.
Expert: Ženské političky častěji čelí útokům
I ve Velkých Losinách na Šumpersku v roce 2018 kandidovaly mezi jinými uskupeními také Ženy za Losiny a Muži za Losiny. Voliči ale nakonec vybírali převážně z jiných stran. Z žen tehdy neuspěla žádná, mužská kandidátka získala jeden mandát.
Pokud by v kampani došlo na nezvyklé momenty, ať už například vtipné, bizarní nebo skandální, mohou u voličů vyvolat různé reakce právě v závislosti na tom, zda se na nich podílí žena či muž.
„Ženské političky častěji čelí útokům, které se netýkají pouze jejich politických postojů nebo výkonu, ale také vzhledu, genderu či dalších osobních charakteristik. U českého prostředí to potvrzují i novější výzkumy zaměřené na online komunikaci,“ uvedl odborník na politický marketing Martin Kubeš z projektu Vše pro komunálky.
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„Samozřejmě to neznamená, že ženy nemohou být v kampani vtipné, provokativní nebo udělat přešlap. Jen mohou za stejný typ chování zaplatit jinou cenu. U osobních setkání s voliči navíc může fungovat jiný mechanismus. Společensky máme tendenci hodnotit některé projevy u žen a mužů odlišně, se základním pravidlem, že na ženy se při osobní politické konfrontaci tolik neútočí. Otázkou je, nakolik se tento rozdíl bude stírat s tím, jak se politická komunikace obecně stává ostřejší a osobnější,“ dodal Kubeš.
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