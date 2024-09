Podařilo se nám zvednout lidi ze židlí, říká politolog a nový senátor Balík

Výsledky byly těsné už v prvním kole, jak jste si věřil na druhé?

Na začátku bylo jenom pár lidí, kteří věřili, že by to mohlo dobře dopadnout. Výsledek z prvního kola jim dodal energii. Nejenom mně, ale právě lidem kolem mě, vzedmula se obrovská vlna pozitivní energie, která to dotáhla do úspěšného finále.

Zvítězil jste v oblasti, která má v posledních týdnech za sebou ničivé povodně. Sehrálo i to ve volbách nějakou roli?

Těžko říci, vím, že možná část voličů protikandidáta nešla volit. Na druhou stranu jsme nemohli v posledních dvou týdnech na Jesenicku udělat zdaleka všechno to, co jsme chtěli. Ke spoustě voličů se nedostaly informace, které jsme k nim chtěli dostat, takže to v tomto momentu neumím změřit. Když jsem se díval na jednotlivé výsledky, a teď odpovídám spíše jako politolog než jako politik, tak jsou obce, kde nejenom, že neklesla volební účast, ale dokonce i narostla a já jsem získal mnohem více hlasů než v minulém kole. A to podle všeho nakonec rozhodlo. Není to tedy tím, kdo zůstal doma, ale tím, že se nám podařilo zvednout ze židlí lidi na mou podporu.

A jak se vám to podařilo? Jesenicko a Šumpersko má dlouhodobě nižší účast ve volbách.

V prvním kole jsme byli jen tři kandidáti, takže v prvním kole nezůstala nějaká velká skupina zklamaných lidí, jejichž kandidát nepostoupil do druhého kola a kteří by si měli hledat náhradní řešení. Velká část lidí zažila pocit úspěchu a satisfakce. Díky tomu měli větší motivaci přijít. Přispěla k tomu i pozitivní kampaň. Nemluvil jsem o protikandidátovi, mluvil jsem o věcech, které prosazuji a ukázal jsem svou obrovskou spjatost s regionem a zakořeněnost v něm. To, kolik lidí mi v posledním týdnu nadšeně pomáhalo a podpořilo mne, je toho důkazem.

Váš oponent Miroslav Adámek avizoval, že by s vámi rád dále spolupracoval.

Už po prvním kole jsem Mirku Adámkovi veřejně poděkoval za jeho práci pro náš region a vyjádřil jsem víru a důvěru v to, že budeme spolupracovat. On, jako krajský politik a jako starosta okresního města, a já, jako senátor, si nemůžeme dovolit být na nože. Oba jsme vyzvali své voliče k vzájemné toleranci a respektu, abychom společně v regionu žili co nejvíce v klidu a míru.

Jako jediný nezávislý kandidát těchto voleb, s kým chcete v Senátu spolupracovat?

Musím vidět, jaké kluby budou v dalším volebním období ustaveny. Budu hledat takový klub, který bude dostatečně silný, abych v něm mohl prosazovat zájmy Šumperska a Jesenicka.

Jak hodnotíte celkově volební účast v letošních senátních volbách?

Když jsem tento týden znovu chodil ode dveří ke dveřím a setkával jsem se s lidmi, tak jsem zjistil ještě jeden důvod, který může stát za nízkou účastí v senátních volbách. Je jím určitá roztříštěnost našeho volebního systému. V prezidentských volbách je mezi prvním a druhým kolem čtrnáct dní a tím, že mnoho lidí k senátním volbám dlouhodobě nechodí a jsou jen jednou za šest let, spousta z nich je přesvědčena, že volby jsou až příští týden. Vysvětloval jsem a stále dokola opakoval lidem, přijďte, je to už tento týden, pro spoustu lidí to ale byla nová informace. Takových lidí se našlo mnoho i v komisích, takže i to může být jeden z důvodů.