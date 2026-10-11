Máte dobrý výsledek, přesto jste deklarovali, že byste rádi i lepší. Jjak to teď vnímáte?
Dávali jsme předem vědět, že bychom chtěli deset mandátů, ale přepočítávací metoda vám může ve stejném výsledku dát jednou tolik, a jindy zase tolik mandátů. Myslím, že jsme měli výsledek velmi dobrý, minimálně nad moje očekávání. A to, že přepočet vyšel nějak jinak, je ve výsledku dobře, protože nepropadlo tolik hlasů demokratickým stranám.
Jak číst výsledky? Chce Olomouc změnu?
Doufám nebo alespoň já je tak čtu. Je to také odraz celostátní politiky a na jedné straně touha po tom nemít extremisty jak v kraji, tak ve Strakově akademii, a na druhou stranu si myslím, že některá témata se v Olomouci tak dlouho nehýbají, že lidé hledali i alternativu. Myslím, že jsme také s naším 276 stránkovým programem ukázali, že to myslíme vážně.
Máte představu, kolik lidí si knihu stáhlo nebo četlo?
Vzhledem k tomu, že se dala číst i online bez stažení, tak se to těžko odhaduje, ale návštěvnost stránek slušně povyskočila. Mimoto jsme rozdali nějakých 1 300 výtisků.
Dostali jste se zatím na jednáních s ostatními stranami do bodu, že by se řešila nějaká programové věc, nebo je ještě brzo?
Ještě je brzy.
Volby 2026 OBRAZEM
Co změna na primátorském křesle? Byl byste žhavý kandidát.
To je také ještě předčasné.
Existuje varianta spolupráce STAN a ANO, je to myslitelné?
Řekl bych, že je velmi nepreferovaná z obou stran.
Tím pádem se pak dostáváme k možnostem ANO + tři strany nebo STAN + čtyři strany. Není široká koalice riziková, jak zaznívá?
To už je úděl nás demokratů.
Potkali už jste se všemi?
S hnutím ANO jsme zatím ještě nehovořili, protože nás k jednáním nepozvalo. Jinak se všemi.
Jak dlouho mohou jednání trvat?
Byl bych rád, kdybychom je ]měli do konce týdne hotová, tím myslím do neděle.
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Jaké máte celkově z vašeho úspěchu pocit?
Jsem až dojatý, že demokratické síly měly dohromady takovou porci voličstva a tím chci všem voličům poděkovat, že přišli v takovém množství. Na nějaké analýzy je asi ještě brzo.
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10. října 2026