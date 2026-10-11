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Budoucí olomoucký primátor? Program o 276 stránkách měl smysl, míní lídr STAN

Ondřej Zuntych
  18:38
Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN a ANO spolu patrně jednat nebudou. (11. října 2026) | foto: MAFRA

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
V olomouckém štábu STAN v Nezvalově arše panovala díky volebnímu výsledku dobrá...
29 fotografií
Varianta spolupráce s ANO je velmi nepravděpodobná, prohlásil v neděli odpoledne pro iDNES.cz lídr olomouckých Starostů a nezávislých Marek Zelenka. Věří, že hnutí STAN, které skončilo v komunálních volbách za vítězným ANO, je schopné se dohodnout i na širší koalici. „Byl bych rád, kdybychom to měli do příští neděle hotové,“ věří Zelenka.

Výsledky voleb 2026

Máte dobrý výsledek, přesto jste deklarovali, že byste rádi i lepší. Jjak to teď vnímáte?
Dávali jsme předem vědět, že bychom chtěli deset mandátů, ale přepočítávací metoda vám může ve stejném výsledku dát jednou tolik, a jindy zase tolik mandátů. Myslím, že jsme měli výsledek velmi dobrý, minimálně nad moje očekávání. A to, že přepočet vyšel nějak jinak, je ve výsledku dobře, protože nepropadlo tolik hlasů demokratickým stranám.

Jak číst výsledky? Chce Olomouc změnu?
Doufám nebo alespoň já je tak čtu. Je to také odraz celostátní politiky a na jedné straně touha po tom nemít extremisty jak v kraji, tak ve Strakově akademii, a na druhou stranu si myslím, že některá témata se v Olomouci tak dlouho nehýbají, že lidé hledali i alternativu. Myslím, že jsme také s naším 276 stránkovým programem ukázali, že to myslíme vážně.

Máte představu, kolik lidí si knihu stáhlo nebo četlo?
Vzhledem k tomu, že se dala číst i online bez stažení, tak se to těžko odhaduje, ale návštěvnost stránek slušně povyskočila. Mimoto jsme rozdali nějakých 1 300 výtisků.

Dostali jste se zatím na jednáních s ostatními stranami do bodu, že by se řešila nějaká programové věc, nebo je ještě brzo?
Ještě je brzy.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
393 fotografií

Co změna na primátorském křesle? Byl byste žhavý kandidát.
To je také ještě předčasné.

Existuje varianta spolupráce STAN a ANO, je to myslitelné?
Řekl bych, že je velmi nepreferovaná z obou stran.

Tím pádem se pak dostáváme k možnostem ANO + tři strany nebo STAN + čtyři strany. Není široká koalice riziková, jak zaznívá?
To už je úděl nás demokratů.

Potkali už jste se všemi?
S hnutím ANO jsme zatím ještě nehovořili, protože nás k jednáním nepozvalo. Jinak se všemi.

Jak dlouho mohou jednání trvat?
Byl bych rád, kdybychom je ]měli do konce týdne hotová, tím myslím do neděle.

Hašteření v parlamentu možná znechutilo voliče. Olomoucká primátorka počítá ztrátu křesel

Jaké máte celkově z vašeho úspěchu pocit?
Jsem až dojatý, že demokratické síly měly dohromady takovou porci voličstva a tím chci všem voličům poděkovat, že přišli v takovém množství. Na nějaké analýzy je asi ještě brzo.

10. října 2026
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