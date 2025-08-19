„Radši to nevidět.“ SOCDEM v Olomouckém kraji trápí nový směr strany

Ondřej Zuntych
  5:13
Kontroverzní spojení se Stačilo! znamená v Olomouckém kraji odchod desítek členů Sociální demokracie. Letitá porevoluční dominance v podobě oranžově zbarvené Hané ve volebních výsledcích je dávno pryč. Poté, co v regionu začalo v souboji o Sněmovnu vyhrávat od roku 2017 hnutí ANO, se už Sociální demokracie k reakci nenadechla.
Nedávné rozhodnutí stranické centrály Sociální demokracie spojit se pro říjnové volby s protivládním Stačilo!, v němž figurují i komunisté, spoustu členů rozhořčilo.

„Snažím se to nevidět. Je ale důležité říct, že cestu zvolilo vedení strany, regiony do toho nijak nezasahovaly. Nemáme vinu ani zásluhu. Jak to bude po volbách, si asi neumíme nikdo pořádně představit. Že se ale něco musí změnit, je snad každému jasné. Doufám, že ta změna nebude k horšímu,“ prohlásil člen SOCDEM Roman Váňa, který byl v letech 2010 až 2017 poslancem za ČSSD. Ve straně zatím zůstává, na rozdíl od jiných.

Podle předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové zatím odešlo asi 1 300 lidí, členů je nyní přes tři tisíce, ale jejich šéfka po volbách očekává nové.

Olomoucký kraj nyní hlásí 193 členů, minulý rok touto dobou jich bylo o 70 víc, což podle mluvčí strany Adriany Hanušové odpovídá celostátnímu vývoji.

Těm, kteří zanevřeli, vadí mimo jiné programový bod o referendu k vystoupení z Evropské unie a NATO či návrh na zrušení Senátu. „Otázka je, co bylo přímou příčinou. Obávám se, že lidé by odešli stejně, protože politika přestává být atraktivní,“ domnívá se Váňa.

Nicméně třeba někdejší místopředsedkyně SOCDEM Daniela Ostrá z Olomouce stranu opustila právě kvůli jejímu směřování.

„První šokující moment nastal, když jsem se dozvěděla o záměru předvolební spolupráce s nacionálně-konzervativní pravicí Stačilo!. Následovaly ostudné výroky představitelů SOCDEM týkající se zahraniční politiky,“ tepala vedení strany už na jaře.

Musíme znovu za lidmi na ulici, říká nová místopředsedkyně ČSSD Ostrá

„Plazení se před Vidlákem bylo úspěšné. Maláčová, Zaorálek, Nedvěd a další kolaboranti zradili hodnoty nejstarší politické strany u nás pro zajištění pár fleků na volitelných místech proruských dezinformátorů,“ reagovala nedávno na sociální síti poté, co sociální demokraté a Stačilo! stvrdili spolupráci.

Lídři pro sněmovní volby v Olomouckém kraji

  • ANO: poslanec Lubomír Metnar
  • SPOLU: ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka
  • STAN: poslankyně Hana Naiclerová
  • Piráti + Zelení: manažer Martin Šmída
  • SPD (+ Svobodní, Trikolora a PRO): poslanec Radim Fiala
  • Stačilo! (+ SOCDEM, KSČM, ČSNS, SD-SN, Moravané): fyzioterapeut Vladimír Urbánek
  • Motoristé: publicistka Gabriela Sedláčková
  • Přísaha: pedagog a exministr kultury Antonín Staněk

SOCDEM na kandidátkách Stačilo! obsadí v celé zemi čtyři desítky míst. V kraji jde o právníka Petra Michka, který má druhou pozici, a sociální pedagogickou pracovnici Soňu Provazovou na 17. místě.

Předsedkyně strany věří, že díky spojení získá levice šanci mluvit do jednání o příští vládě.

„V propadl milion levicových hlasů. Dnes máme nejdražší bydlení v Evropě, reálné mzdy na úrovni roku 2019, lidé marně shánějí léky. Společná kandidatura je šancí to změnit. Sociálnědemokratický program byl přijat jako součást širší platformy Stačilo! a my budeme bojovat za vyšší mzdy, spravedlivé důchody a dostupné zdravotnictví,“ obhajovala spojení Maláčová.

ANO, Piráti, Přísaha

Podle politologa Pavla Šaradína z olomoucké Univerzity Palackého, jenž v minulosti působil jako poradce sociálních demokratů a loni vedl do krajského zastupitelstva kandidátku koalice tvořenou i členy Sociální demokracie, část lidí ve straně zůstává, aby zkusili ohlídat její zbývající majetek.

„Voliče sociálním demokratům kompletně převzalo hnutí ANO, možná v minimální míře i Piráti. V jiných zemích se různé levicové subjekty propojují, například v Polsku vznikla strana Razem. Taková možná bude i česká cesta,“ řekl s tím, že zlom pro ČSSD lze vidět již v roce 2010 a od roku 2017 už byl úpadek nezastavitelný.

SOCDEM po spojení s komunisty opustila třetina členů

Nespokojené příznivce sociálních demokratů zkouší oslovit také Přísaha. „Na základě osobní zkušenosti s lidmi kolem předsedy Roberta Šlachty a také se členy hnutí v kraji jsem přesvědčen, že Přísaha je skutečnou alternativou pro všechny voliče SOCDEM, kteří nesouhlasí s jejím aktuálním směřováním,“ vábí krajský lídr Přísahy Antonín Staněk.

Ten byl do roku 2021 dvacet let sociálním demokratem a stranu reprezentoval ve funkci olomouckého primátora, poslance i ministra kultury.

Ve volebním modelu zpracovaném agenturou STEM ke druhému čtvrtletí pro kraje se nicméně Přísaha objevuje jen v možnosti „jiná strana“. Pod pětiprocentní hranicí se pohybovali i Motoristé, kolem sedmi procent měli STAN, Stačilo! i Piráti. Na 18 procentech byla koalice SPOLU následovaná SPD. ANO s 33 procenty mělo jeden z nejsilnějších výsledků mezi regiony.

Kandidátku ANO v kraji povede ministr obrany v Babišově vládě Lubomír Metnar. Ladislava Oklešťka, stejně jako další hejtmany, poslalo hnutí až na poslední místa. Okleštěk s tím problém nemá a své zapojení do kampaně nemění.

„Jsem krajský předseda, takže úspěch bude zásluha těch na čele, ale neúspěch by byla moje zodpovědnost. Pro nás neúspěch znamená nevyhrát volby nad rámec průměru v České republice. Strategii jsme si mohli nastavit a pan Metnar se narodil v Olomouci a 18 let žil v Litovli. Při možnosti vzít si někoho zvenčí jsme chtěli, aby měl vazbu na kraj a to pan Metnar splňuje,“ prohlásil Okleštěk.

Kandidátku v Olomouckém kraji podalo 22 politických stran, hnutí a koalic. Uskupení „ANO lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy“ ji ale později stáhlo. Po páteční registraci seznam putoval Státní volební komisi, která zítra vylosuje čísla pro označení hlasovacích lístků. Letošní parlamentní volby se pak konají 3. a roce 2021 4. října.

