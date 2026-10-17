Senátní křeslo jste obhajoval bez kampaně, nechal jste to na voličích. Mluvil jste o tom jako o úkazu z hlediska politologie. Jak ho zpětně hodnotíte?
Už je to fráze, kterou teď opakuji stále dokola, ale je to obrovská pravda, tedy velký respekt lidem, že to takto vyhodnotili. Nedělal jsem kampaň, voliči neměli moje letáčky ve schránkách, nedával jsem před volbami žádné sliby. Vsadil jsem na to, že jsem to šest let dělal. A pokud jsem to dělal špatně, ať si zvolí někoho jiného. Byl jsem připravený čestně prohrát. Moc si toho vážím. Z mého pohledu nikdo nemůže říct, že je společnost hloupá, ovlivnitelná, že by lidé nic nevěděli. Podle mne politiku sledují, mají o veřejné dění zájem. Je to pro mne doklad toho, že je to dobré. Byl to pro mne takový sociologický průzkum a musím říct, že dopadl skvěle a mám z toho velkou radost. Možná větší z voličů než ze sebe.
|
Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík
Voliči to hnutí ANO spočítali v celé republice, nicméně vy jste se s vaším soupeřem Martinem Škurkem v předvolebních debatách skamarádili, je to tak?
Jsme domluvení, že půjdeme na pivo. Má svá sociální témata, která jsou mu velmi blízká a já jsem mu slíbil, že pokud by se do Senátu nedostal, jsem připraven mu s tím pomáhat a dělat všechno pro to, aby se jeho cíle naplnily. Je to důležitá oblast, a když to řeší člověk, který s tím má osobní zkušenost, je to velmi pravdivé.
Máte i jiná témata, která byste chtěl aktuálně nebo výhledově zvednout?
Tak jsem to úplně nastavené neměl. Nerad dělám velká gesta a plány. Určitě chci pomáhat tomu, aby se schvalovaly zákony, které neškodí společnosti a neprospívají jen určité skupině lidí a jednotlivcům. To je jednoznačně můj cíl. Spolupracoval jsem se starosty a v tom bych chtěl pokračovat, dává mi to velký smysl, jsou to dělníci společnosti a potřebují pomoc, podporu. Neustále se potýkají s nějakými problémy.
Dnešní doba je velmi převratná a rychlá, takže nám stále přináší nová témata a úlohou politika je pečovat o společnost, starat se o lidi, aby mohli chodit do práce, věnovat se svým rodinám a politik je na to, aby zajišťoval správu systému. To je největší úkol.
Marek Ošťádal
Před volbami jste říkal, že peníze, které se zvolením souvisejí, chcete využít na charitu a krajské volby. Můžete to přiblížit?
Jde o platbu, která chodí politické straně za mandát. Pokud vím, je to 900 tisíc korun ročně. Kdybych kandidoval jako nezávislý na podpisy, částka by propadla státu. Chtěl jsem proto kandidovat za nějaké hnutí, protože nevěřím státu, že by s těmi penězi dobře naložil. Chtěl jsem mít pravomoc, stejně jako když jsem byl starosta, o nich rozhodovat. Přijde mi daleko účelnější, když se rozdají na charitu, než kdyby se investovaly do nějakých státních záležitostí.
Jak byste chtěl finance uplatnit v krajské politice?
Když jsem si říkal, že zkusím Senát bez kampaně, „na pravdu“, tak jak by to správně mělo být, zkrátka opřít se o svou práci, život, chování, tak mi dává smysl zkusit druhou výzvu, a to jsou krajské volby. Mám takový tajný plán oslovit ty nejlepší starosty z Olomouckého kraje a poprosit je, jestli by se nechtěli spojit a udělat kandidátku. Jsem přesvědčený, že kraj je v podstatě větší obec, má školy, cesty, sociální zařízení, tedy to, co řeší starostové na obcích v malém. Proto by podle mne měli kraj řídit. Nejpravdivější by bylo, kdyby ve volbách do krajů volili starostové a ne občané. Starostové jsou v kontaktu s krajským zastupitelstvem, úředníky a přesně vědí, koho by tam potřebovali.
Volby 2026 OBRAZEM
Jak budete v Senátu s novým hnutím fungovat?
Určitě nebudu měnit klub. Byl jsem v klubu Starostů a to je z mého pohledu ten nejlepší klub na světě. Jsou tam skvělí lidé, mám je všechny moc rád a určitě nemám v úmysl je opouštět. Těším se na práci s nimi.